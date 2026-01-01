Data de entrada em vigor: 11 de julho de 2024

A Salesforce empenha esforços comerciais razoáveis para disponibilizar os serviços do Slack online durante 24 horas todos os dias, exceto: (i) durante períodos de inatividade planejados (sobre os quais a SFDC deverá avisar com antecedência por meios eletrônicos) e (ii) se houver qualquer indisponibilidade causada por circunstâncias fora do controle razoável da SFDC, incluindo, por exemplo, caso fortuito, ato do governo, inundação, incêndio, terremoto, agitação civil, ato terrorista, greve ou outro problema trabalhista (que não envolva funcionários da SFDC), falha ou atraso do provedor de serviços da Internet, aplicativo que não seja da SFDC ou ataque de negação de serviço. Para mais informações sobre o status atual do Slack, consulte https://slack-status.com/