本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 : 2024 年 7 月 11 日

Salesforce は、オンライン Slack サービスを 24 時間・年中無休で利用できるように商慣習上合理的な努力を行います。ただし、次の場合を除きます。（i）予定されるダウンタイム（これについて SFDC は電子的な方法で事前に予告するものとします）、および（ii）SFDC が合理的に制御できる範囲を超えた状況により発生した機能停止。これには自然災害、政府による行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキまたはその他の労働問題（SFDC の従業員が関係するものを除く）、インターネットサービスプロバイダーの障害または遅延、SFDC のものではないアプリケーション、サービス拒否攻撃などが含まれます。Slack の現在のステータス情報については、https://slack-status.com/ をご覧ください