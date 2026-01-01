Acuerdo de nivel de servicio de Slack
En vigor: 11 de julio de 2024
Salesforce hace todo lo posible desde un punto de vista comercial para que los Servicios de Slack en línea estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a excepción de: (i) interrupciones planificadas (de los que SFDC dará aviso electrónico por adelantado) y (ii) cualquier periodo de no disponibilidad causado por circunstancias ajenas al control de SFDC, por ejemplo, un caso fortuito, un acto gubernamental, una inundación, un incendio, un terremoto, disturbios civiles, un acto terrorista, una huelga u otro problema laboral (que no afecte a los empleados de SFDC), un fallo o retraso del proveedor de servicios de Internet, una aplicación ajena a SFDC o un ataque de denegación de servicio. Para obtener información sobre el estado actual de Slack, visita https://slack-status.com/