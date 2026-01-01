Entrada en vigor: 11 de julio de 2024

Salesforce realiza esfuerzos comerciales razonables para que los servicios en línea de Slack estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con las siguientes excepciones: (i) interrupciones planificadas (para las cuales SFDC deberá notificar con anticipación de forma electrónica), y (ii) cualquier falta de disponibilidad causada por circunstancias que sobrepasan el control razonable de SFDC e incluyen, entre otras, casos fortuitos, acciones gubernamentales, inundaciones, incendios, sismos, disturbios civiles, actos de terrorismo, huelgas u otros problemas laborales (que no involucren a empleados de SFDC), interrupciones o demoras de parte del proveedor de Internet, aplicaciones que no sean de SFDC o ataques de denegación del servicio. Para obtener información acerca del estado actual de Slack, ve a https://slack-status.com/