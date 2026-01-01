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Data di entrata in vigore: 11 luglio 2024

Salesforce compie sforzi commercialmente ragionevoli per rendere i Servizi Slack online disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo in caso di (i) eventuali tempi di inattività pianificati (dei quali verrà fornito preavviso in forma elettronica da SFDC) e (ii) eventuali indisponibilità causate da circostanze al di fuori del ragionevole controllo di SFDC, inclusi, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, decisioni governative, alluvioni, incendi, terremoti, agitazioni civili, atti terroristici, scioperi o altri eventi legati alla forza lavoro (eccetto quelli che riguardano i dipendenti SFDC), malfunzionamenti o ritardi con il fornitore di servizi Internet, applicazioni non SFDC o attacchi DDoS. Per informazioni sullo stato attuale di Slack, è possibile visitare la pagina https://slack-status.com/