Contrat de niveau de service Slack
Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.
Entrée en vigueur le : 11 juillet 2024
Salesforce déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour rendre les Services disponibles 24 h/24, 7 jours/7, à l’exclusion : (i) des interruptions planifiées (qui doivent être annoncées au préalable par SFDC par notification électronique), et (ii) de toute indisponibilité causée par des circonstances échappant au contrôle raisonnable de SFDC, y compris, par exemple, un cas de force majeure, un acte gouvernemental, une inondation, un incendie, un tremblement de terre, des troubles civils, un acte de terrorisme, une grève ou un autre problème de type professionnel (mais n’impliquant pas des salariés de SFDC), une panne ou un temps de latence important dus au fournisseur d’accès à Internet, une application ne provenant pas de SFDC, ou une attaque par déni de service. Pour plus d’informations sur le statut actuel de Slack, consultez https://slack-status.com/