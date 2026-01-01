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Gültig ab: 11. Juli 2024

Salesforce unternimmt Anstrengungen in wirtschaftlich zumutbarem Rahmen, um Online-Dienste von Slack 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche verfügbar zu machen. Ausgenommen sind (i) geplante Ausfallzeiten (über die SFDC im Voraus auf elektronischem Wege informiert) und (ii) jede Nichtverfügbarkeit, die von Umständen verursacht wird, die außerhalb des vertretbaren Einflusses von SFDC liegen, darunter zum Beispiel höhere Gewalt, Eingriff der Regierung, Überschwemmung, Brand, Erdbeben, Unruhen, Terrorakt, Streik oder sonstige arbeitsrechtliche Aktion (keine, an der Mitarbeitende von SFDC beteiligt sind), Ausfall oder Verzögerungen beim Internet-Dienstanbieter, Nicht-SFDC-Anwendung oder Denial-of-Service-Angriff. Informationen zum aktuellen Status von Slack gibt es hier: https://slack-status.com/