Canva 大力支持工作效率管理平台建设以保持惊人增速

全球视觉传播平台 Canva 荣获 Slack 卓越奖（澳大利亚）。这一奖项旨在表彰该公司利用 Slack 保持敏捷性，建立内部协调机制，并在混合办公时代推动优质业务实现进一步发展。

作为全球增速最快的软件公司之一，Canva 的产品拥有超过 8,500 万的月活用户量，在 190 个国家或地区提供 100 多种语言版本。2021 年全年，分布在全球的 Canva 团队人数翻了一番，达到 2,500 多人，而这一数字在年初为 1,350 人。

自 2016 年一来，该公司就一直在使用 Slack 这个基于频道的消息传递应用来扩展自己的工作效率管理平台，努力将公司核心价值观融入到日常工作中，例如“化繁为简”、“设定疯狂的大目标”和“为他人赋能”。 仅 2021 年一年，Canva 员工用 Slack 发送的消息量就超过了 3,600 万条。

Canva 针对各团队、俱乐部、项目、办公地点和讨论话题创建了数千个 Slack 频道。通过 Slack Connect，Canva 可以更快地与外部合作伙伴合作，感觉如同和内部团队协作一样简单流畅。

在疫情期间，随着他们的工作场所转变为混合模式，Canva 领导者重新构想了员工体验，以着力支持团队做好协同工作，确保每个人都能朝着同一个方向前进，并更快地做出更明智的决策。例如，Canva 的财务团队以前每周平均花费 1.5 小时参加快速会议。自从集成 Slack 的工作流程构建器后，Canva 财务团队每周可节省 63.75 小时，从而腾出时间做更有影响力的工作。

通过保持敏捷性和增进友谊来推动工作向前发展

为了跟踪错误事故并在几分钟内发现事故，Canva 的内部基础架构团队使用了 Sentry 集成。为了最大程度提升工作效率，开发人员对 Jira 中的支持请求实现了自动化，并通过翻译机器人简化与全球办事处的沟通工作。

Canva 多次入选澳大利亚最佳工作场所之一，它甚至使用 Slack 将自身别具一格的公司文化发扬光大。对同事的工作成果给予认可和赞美需要有一种团队仪式感，在这方面 Disco 在线文化平台可助你一臂之力，并且这个平台现已与 Slack 实现了集成。2021 年，Canva 发送的 #点赞 消息超过了 14,000 条。

凭借利用 Slack 来扩展规模和随疫情变化及时做出调整这两大举措，Canva 的发展势头几乎势不可挡，在混合办公模式的引领下，积极赋能员工队伍，让他们能够在工作效率管理平台中“追求卓越工作”。