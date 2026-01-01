Canva nutzt seine Produktivitätsplattform, um sein rasantes Wachstum zu fördern

Die globale Plattform für visuelle Kommunikation Canva erhält von Slack die Auszeichnung für Exzellenz – Australien für den Einsatz von Slack, um agil zu bleiben, die interne Ausrichtung zu verbessern und das preisgekrönte Unternehmen in der hybriden Arbeitswelt voranzubringen.

Als eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen der Welt haben die Produkte von Canva mehr als 85 Millionen monatlich aktive Benutzer:innen und werden in 190 Ländern in mehr als 100 Sprachen verwendet. Das weltweit verteilte Canva-Team wurde im letzten Jahr auf knapp über 2.500 Mitarbeiter:innen verdoppelt, ab 2021 werden 1.350 „Canvanaut:innen“ hinzukommen.

Seit 2016 nutzt das Unternehmen die Channel-basierte Nachrichten-App Slack, um seine Produktivitätsplattform zu skalieren und täglich die Grundwerte des Unternehmens mit Leben zu füllen: „Komplexe Dinge zu vereinfachen“, „sich wahnsinnig große Ziele zu setzen“ und „andere zu unterstützen“. Allein im Jahr 2021 haben die Canvanaut:innen mehr als 36 Millionen Nachrichten in Slack verschickt.

Canva verfügt über Tausende von Slack-Channels für Projekt-Teams, Clubs, Projekte, Unternehmensstandorte und Besprechungen. Mit Slack Connect kann Canva schneller mit seinen externen Partnern zusammenarbeiten, und zwar auf eine Art und Weise, die sich genauso einfach und reibungslos anfühlt wie die Zusammenarbeit mit seinen internen Projekt-Teams.

Während der Pandemie, als das Unternehmen zu einem hybriden Modell wechselte, entwickelten die Führungskräfte von Canva für die Mitarbeiter:innen ein neues Konzept, um die Abstimmung im Projekt-Team in den Mittelpunkt zu stellen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten in der Lage sind, sich in dieselbe Richtung zu bewegen und schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Früher verbrachte das Finanzteam von Canva zum Beispiel durchschnittlich 1,5 Stunden pro Woche mit Team-Check-ins. Seit der Integration des Workflow-Builders von Slack sparen die Canvanaut:innen 63,75 Stunden pro Woche und können sich mehr Zeit für ihre Arbeit nehmen.

Durch Agilität und Teamgeist die Arbeit voranbringen

Das interne Infrastruktur-Team von Canva nutzt die Sentry-Integration, um Fehler zu verfolgen und Vorfälle innerhalb von Minuten zu entdecken. Entwickler:innen automatisieren Jira-Ticketanfragen und vereinfachen die Kommunikation mit ihren internationalen Niederlassungen mit Hilfe von Übersetzungsbots, um ihre Produktivität zu steigern.

Canva steht zum wiederholten Mal mit an der Spitze der Ranglisten der besten Arbeitgeber in Australien, und Slack trägt dazu bei, dass seine einzigartige Unternehmenskultur mit Leben gefüllt wird. Dank Disco, einer Online-Kulturplattform, die sich in Slack integrieren lässt, ist das Anerkennen und Würdigen von Kolleg:innen zu einem Teamritual geworden. Im Jahr 2021 verschickte Canva mehr als 14.000 Nachrichten der #anerkennung .

Durch die Nutzung von Slack zum Skalieren und anschließenden Anpassen an die Pandemie ist Canva weiterhin praktisch kaum zu stoppen, denn es wird von einer hybriden Belegschaft angetrieben, die in ihrer Produktivitätsplattform „Spitzenleistungen anstrebt“.