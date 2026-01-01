Canva promueve su plataforma de productividad para sostener un crecimiento impresionante

La plataforma global de comunicaciones visuales, Canva, recibe el Premio a la excelencia en Australia por usar Slack para permanecer ágil, desarrollar alineación interna e impulsar su galardonada empresa en el lugar de trabajo híbrido.

Canva es una de las empresas de software de más rápido crecimiento del mundo. Sus productos tienen más de 85 millones de usuarios activos mensuales y se utilizan en 190 países en más de 100 idiomas. El equipo de Canva distribuido en todo el mundo se duplicó a poco más de 2500 en el último año, con 1350 “canvanautas” a partir de 2021.

Desde el año 2016, la empresa ha utilizado Slack, la aplicación de mensajería basada en canales, para ampliar su plataforma de productividad y hacer realidad sus valores fundamentales todos los días. Entre estos valores se incluye hacer que lo complejo sea simple, establecer metas grandes y extraordinarias y empoderar a otros. Solo en 2021, los canvanautas enviaron más de 36 millones de mensajes en Slack.

Canva tiene miles de canales de Slack para equipos, clubes, proyectos, ubicaciones de oficinas y debates. Con Slack Connect, Canva puede funcionar más rápido con sus socios externos de una manera tan sencilla y fluida como cuando colabora con sus equipos internos.

Durante la pandemia, cuando su lugar de trabajo cambió a un modelo híbrido, los líderes de Canva reinventaron la experiencia de los empleados para centrarse en la alineación del equipo y garantizar que todos estuvieran capacitados para moverse en la misma dirección y tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez. Por ejemplo, anteriormente el equipo de finanzas de Canva pasaba un promedio de 1,5 horas por semana en reuniones de sincronización. Desde la integración del Generador de flujos de trabajo de Slack, los canvanautas ahorran 63,75 horas a la semana y pueden dedicar tiempo a un trabajo que tenga un mayor impacto.

Hacer avanzar el trabajo permaneciendo ágiles y construyendo camaradería

Para hacer seguimiento de incidencias de errores y descubrir incidencias en cuestión de minutos, el equipo de infraestructura interna de Canva utiliza la integración Sentry. Para alcanzar la productividad máxima, los desarrolladores automatizan las solicitudes de tickets de Jira y simplifican la comunicación con sus oficinas globales mediante bots de traducción.

Calificado reiteradamente como uno de los mejores lugares para trabajar de Australia, Canva usa Slack para dar vida a su peculiar cultura empresarial. Reconocer y celebrar a los colegas es un ritual de equipo que es posible gracias a Disco, una plataforma cultural en línea que se integra con Slack. En 2021, Canva envió más de 14 000 mensajes de #felicidades .

Al usar Slack para escalar y luego adaptarse a la pandemia, Canva sigue siendo prácticamente imparable, impulsada por una fuerza laboral híbrida que está capacitada para «buscar la excelencia» en una plataforma de productividad.