Canva 善用生產力平台持續創造驚人成長

全球視覺傳達設計平台 Canva 使用 Slack 保持敏捷並維持內部一致的工作步調，在混合工作型態的工作環境中持續推動獲獎肯定的業務發展，因而獲頒 Slack 的卓越獎—澳洲。

Canva 是全球發展速度名列前茅的軟體公司之一，每月活躍使用者超過 8,500 萬人，業務版圖擴及 190 個國家/地區，以超過 100 種語言提供服務。Canva 團隊遍布全球各地，去年一年內員工人數翻倍，超過 2,500 人，其中 1,350 位「Canvanaut」(Canva 員工) 在 2021 年入職。

該公司從 2016 年開始使用 Slack。透過這個依頻道區隔的傳訊應用程式，Canva 得以拓展其生產力平台，在日常工作中實踐公司的核心價值觀，包括「讓複雜的事情變得簡單」、「設定瘋狂的遠大目標」、「賦予他人完成事務的能力」。 光是在 2021 年，Canva 員工在 Slack 中就傳送了超過 3,600 萬則訊息。

Canva 擁有數千個 Slack 頻道，供團隊、社團、專案、辦公據點和討論使用。憑藉 Slack Connect，Canva 與外部夥伴的合作更加直接流暢，就像與內部團隊協作一樣，使雙方的合作效率得以提升。

疫情期間，隨著工作環境轉換為混合工作模式，Canva 領導團隊重塑員工體驗，注重團隊的工作方向必須維持一致，確保每個人能發揮應有的能力朝同一方向前進，並以更快的速度做出更明智的決定。舉例來說，Canca 的財務團隊之前每週平均花費 1.5 小時召開快速會議。自從整合 Slack 工作流程建立工具後，Canva 員工每週省下 63.75 小時，可以將寶貴的時間用於處理更重要的工作。

透過保持敏捷及培養團隊情誼推動工作進展

Canva 的內部基礎架構團隊使用 Sentry 整合功能追蹤錯誤事件，在幾分鐘內就能發現錯誤所在。為達到最佳生產力，開發人員將 Jira 支援單請求自動化，並使用翻譯機器人簡化全球各地員工之間的溝通。

Canva 屢次獲選為澳洲最棒的工作職場，他們更透過 Slack 在日常工作中融入獨特的公司文化。透過與 Slack 整合的線上公司文化平台 Disco，該公司得以順利實施表揚同仁的團隊儀式，讓所有人一同為表現優秀的同事喝采。Canva 在 2021 年傳送了超過 14,000 則 #做得好 訊息。

Canva 使用 Slack 拓展業務，並根據疫情發展適時調整，延續疫情前就勢不可擋的成長動能，而這一切的背後功臣，是他們善用生產力平台為混合工作型態的員工提供一切所需，讓員工得以不斷「追求卓越」。