Canva usa sua plataforma de produtividade para manter um crescimento impressionante

A Canva, uma plataforma de comunicação visual internacional, recebeu o Prêmio de Excelência - Austrália por usar o Slack para manter a agilidade, coordenar as equipes internas e impulsionar os negócios em um ambiente de trabalho híbrido.

Os produtos da Canva, uma das empresas de software que mais crescem no mundo, têm mais de 85 milhões de usuários ativos e são usados em cerca de 190 países e em mais de 100 idiomas. A equipe espalhada em todo o mundo dobrou para um pouco mais de 2.500 pessoas no último ano, tendo começado em 2021 com 1.350 “canvanautas”.

Desde 2016, a empresa usa o Slack, o app de mensagens baseadas em canais, para dimensionar sua plataforma de produtividade e dar vida aos seus principais valores todos os dias, incluindo “tornar o complicado simples”, “definir objetivos gigantes” e “empoderar as pessoas”. Só em 2021, os Canvanautas enviaram mais de 36 milhões de mensagens no Slack.

A Canva tem milhares de canais do Slack para equipes, clubes, projetos, escritórios e discussões. Com o Slack Connect, a Canva pode trabalhar mais rapidamente com parceiros externos de uma forma direta e fluída, como se fossem equipes internas.

Durante a pandemia, conforme o ambiente de trabalho passou para um modelo híbrido, os líderes da Canva reimaginaram a experiência dos funcionários para que o foco se tornasse o alinhamento das equipes e também para garantir que todos tivessem a possibilidade de se mover na mesma direção e tomar decisões inteligentes de maneira mais rápida. Por exemplo, a equipe financeira da Canva gastava antes cerca de uma hora e meia por semana em reuniões breves. Desde a integração do criador de fluxo de trabalho, do Slack, os canvanautas economizam cerca de 63,75 horas por semana e podem se concentrar em trabalhos de maior impacto.

Fazendo o trabalho avançar por meio da agilidade e do companheirismo

Para descobrir e rastrear em minutos incidentes de erro, a equipe de infraestrutura interna da Canvas usa a integração Sentry. Para terem o máximo de produtividade, os desenvolvedores automatizam solicitações de tíquetes do Jira e simplificam a comunicação com os escritórios no mundo inteiro por meio de bots de tradução.

Várias vezes avaliada como uma das melhores empresas para se trabalhar na Austrália, a Canva usa o Slack até mesmo para dar vida à peculiar cultura da empresa. Reconhecer e celebrar colegas é um ritual das equipes possibilitado pela Disco, uma plataforma de cultura online integrada ao Slack. Em 2021, a Canva enviou mais de 14 mil mensagens de #kudos (#parabéns).

Usando o Slack para escalar e se adaptar à pandemia, a Canva segue sendo praticamente imparável, impulsionada por uma força de trabalho híbrida, capacitada para “buscar a excelência” em uma plataforma de produtividade.