Canva promuove la propria piattaforma di produttività per favorire una crescita esponenziale

La piattaforma di comunicazione visiva globale Canva riceve il Premio Eccellenza - Australia di Slack per aver utilizzato Slack per garantire l’agilità, supportare l’allineamento interno e sviluppare il suo pluripremiato business nell’ambiente di lavoro ibrido.

Canva è una delle aziende di software con il tasso di crescita più elevato al mondo: i suoi prodotti contano più di 85 milioni di utenti attivi al mese e sono utilizzati in 190 Paesi e in oltre 100 lingue. Lo scorso anno il team di Canva, distribuito a livello globale, è cresciuto fino a superare i 2.500 dipendenti, con 1.350 “Canvanauti” assunti nel 2021.

Dal 2016 l’azienda utilizza Slack, l’app di messaggistica basata su canali, per potenziare la piattaforma di produttività e promuovere ogni giorno i propri valori fondamentali, tra cui “rendere semplici anche le cose più complesse”, “fissare obiettivi ambiziosi” ed “essere una fonte di ispirazione per gli altri”. Solo nel 2021, i Canvanauti hanno inviato più di 36 milioni di messaggi su Slack.

Canva dispone di migliaia di canali di Slack per team, club, progetti, sedi e discussioni. Grazie a Slack Connect, Canva può lavorare più rapidamente con i partner esterni nello stesso modo fluido e diretto con cui collaborano i team interni.

Nel corso della pandemia, con il passaggio dell’ambiente di lavoro a un modello ibrido, i dirigenti di Canva hanno reinventato l’esperienza dei dipendenti per concentrarsi sull’allineamento dei team e fare in modo che tutti fossero incoraggiati a conseguire gli stessi obiettivi e a prendere decisioni migliori, più velocemente. Ad esempio, il team finanziario di Canva era solito trascorrere in media un’ora e mezza a settimana in brevi meeting. Dopo aver implementato Workflow Builder di Slack, i Canvanauti risparmiano 63,75 ore a settimana e guadagnano così tempo per svolgere attività più significative.

Portare avanti il lavoro grazie all’agilità e allo spirito di squadra

Per tenere traccia degli errori e individuare gli incidenti nel giro di pochi minuti, il team per l’infrastruttura interna di Canva utilizza l’integrazione di Sentry. Per raggiungere la massima produttività, gli sviluppatori automatizzano le richieste di ticket di Jira e semplificano la comunicazione con le sedi globali tramite i bot di traduzione.

Classificata ripetutamente come una delle migliori aziende australiane in cui lavorare, Canva utilizza Slack anche per promuovere la sua peculiare cultura aziendale. Attribuire riconoscimenti e festeggiare i colleghi sono abitudini dei team rese possibili da Disco: una piattaforma per la cultura online che si integra con Slack. Nel 2021, Canva ha inviato più di 14.000 messaggi di #complimenti .

Usando Slack per crescere e allo stesso tempo adattarsi alla pandemia, Canva resta virtualmente inarrestabile e guidata da una forza lavoro ibrida costantemente impegnata a “perseguire l’eccellenza” in una piattaforma di produttività.