Canva defiende su plataforma de productividad para mantener un crecimiento asombroso

La plataforma global de comunicaciones visuales Canva recibe el Premio a la excelencia de Australia por utilizar Slack para mantener la agilidad, coordinar a sus equipos internos y lograr que su galardonado negocio siga avanzando con el lugar de trabajo híbrido.

Los productos de Canva, una de las empresas de software de mayor crecimiento del mundo, tienen más de 85 millones de usuarios activos mensuales y se utilizan en 190 países en más de 100 idiomas. El equipo de Canva distribuido por todo el mundo se duplicó hasta alcanzar algo más de 2500 personas en el último año, con 1350 “Canvanautas” a partir de 2021.

Desde 2016, la empresa ha utilizado Slack, la aplicación de mensajería basada en canales, para escalar su plataforma de productividad y dar vida a sus valores fundamentales todos los días, como “hacer simples las cosas complejas”, “establecer grandes objetivos” y “ayudar a los demás”. Solo en 2021, los Canvanautas enviaron más de 36 millones de mensajes en Slack.

Canva tiene miles de canales de Slack para equipos, clubes, proyectos, oficinas y debates. Con Slack Connect, Canva puede trabajar más rápido con sus socios externos de una forma tan sencilla y fluida como la colaboración con sus equipos internos.

Durante la pandemia, cuando su lugar de trabajo cambió a un modelo híbrido, los líderes de Canva reinventaron la experiencia de los empleados para centrarse en la alineación del equipo y garantizar que todo el mundo estuviera capacitado para avanzar en la misma dirección y tomar decisiones más inteligentes y más rápido. Por ejemplo, el equipo financiero de Canva dedicaba antes una media de 1,5 horas a la semana a las reuniones. Desde que integraron el Creador de flujos de trabajo de Slack, los Canvanautas ahorran 63,75 horas a la semana y pueden dedicar tiempo a trabajos con un mayor impacto.

Avanzar en el trabajo manteniendo una metodología ágil e impulsando el compañerismo

Para hacer un seguimiento de las incidencias de error y detectar las incidencias en minutos, el equipo de infraestructura interna de Canva utiliza la integración de Sentry. Para alcanzar la máxima productividad, los desarrolladores automatizan las solicitudes de tickets de Jira y simplifican la comunicación con sus oficinas globales mediante bots de traducción.

En repetidas ocasiones clasificada como uno de los mejores lugares para trabajar en Australia, Canva incluso utiliza Slack para dar vida a su peculiar cultura empresarial. Reconocer y elogiar a los compañeros es un ritual de equipo que se hace posible con Disco, una plataforma cultural online que se integra con Slack. En 2021, Canva envió más de 14 000 mensajes de #felicitaciones .

Gracias al uso de Slack para escalar y, luego, cambiar de rumbo por la pandemia, Canva sigue siendo prácticamente imparable, impulsada por una plantilla híbrida que está capacitada para “buscar la excelencia” dentro de una plataforma de productividad.