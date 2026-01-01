Canva renforce sa plateforme de productivité pour soutenir sa croissance fulgurante

La plateforme mondiale de communication visuelle Canva, plusieurs fois primée, a reçu le Prix d’excellence – Australie de Slack. Son utilisation de Slack lui a permis d’être agile, de renforcer sa coordination interne et d’adapter ses activités au travail hybride.

Les produits de Canva, l’une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide au monde, comptent plus de 85 millions d’utilisateurs actifs mensuels, et sont utilisés dans 190 pays et plus de 100 langues différentes. L’équipe Canva, répartie dans le monde entier, a doublé ses effectifs pour dépasser les 2 500 personnes l’année passée. Elle comptait 1 350 « Canvanauts » début 2021.

Depuis 2016, l’entreprise s’est tournée vers Slack, l’application de messagerie par canaux, afin de développer sa plateforme de productivité, mais aussi de donner vie à ses valeurs fondamentales au quotidien. L’objectif : « simplifier les choses complexes », « définir des objectifs fous » et « aider les autres ». Rien qu’en 2021, les Canvanauts ont envoyé plus de 36 millions de messages dans Slack.

Canva utilise des milliers de canaux Slack spécifiques aux équipes, aux clubs, aux projets, aux bureaux et aux sujets de discussion. Grâce à Slack Connect, Canva peut travailler plus efficacement avec ses partenaires externes, via une collaboration aussi simple et fluide qu’avec les équipes internes.

Pendant la crise sanitaire, la plateforme s’est tournée vers un modèle de travail hybride. Les dirigeants de Canva ont dû repenser l’expérience des collaborateurs afin de se concentrer sur la coordination des équipes, mais également veiller à ce que tous soient en mesure d’avancer dans la même direction et de prendre des décisions plus judicieuses et plus rapides. Prenons par exemple le service financier de Canva. Auparavant, en moyenne, 1,5 heure par semaine était consacrée aux points d’équipe. Depuis l’intégration du générateur de flux de travail de Slack, les Canvanauts ont gagné 63,75 heures de travail par semaine. Ils peuvent désormais consacrer ce temps aux tâches plus importantes.

Rester agile et stimuler l’esprit d’équipe pour travailler plus efficacement

L’équipe interne responsable de l’infrastructure de Canva utilise désormais l’intégration Sentry afin de suivre les incidents et les repérer en quelques minutes. Pour atteindre une productivité maximale, les développeurs automatisent les demandes de tickets Jira et facilitent la communication au sein de leurs bureaux répartis dans le monde entier grâce à des bots de traduction.

Canva, maintes fois classé comme l’une des meilleures entreprises où travailler en Australie, utilise même Slack pour développer sa culture d’entreprise originale. Disco, plateforme culturelle en ligne qui s’intègre à Slack, permet ainsi d’instaurer des rituels d’équipe pour se féliciter ou s’encourager entre collègues. En 2021, Canva a envoyé plus de 14 000 messages de #félicitations .

Canva a choisi Slack pour se développer et s’adapter face à la crise sanitaire. Résultat : plus rien ne peut arrêter la plateforme, stimulée par des équipes hybrides habilitées à « rechercher l’excellence » grâce à leur plateforme de productivité.