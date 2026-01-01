생산성 플랫폼을 도입하여 놀라운 성장을 거듭하고 있는 Canva

세계적인 비주얼 커뮤니케이션 플랫폼, Canva는 Slack을 활용하여 하이브리드 업무 공간에서 민첩성을 유지하고, 사내 일관성을 구축하며, 수상 경력에 빛나는 비즈니스를 이끌어 온 점을 인정받아 Slack에서 선정하는 글로벌 엑설런스 어워드(호주)를 수상하게 되었습니다.

초고속으로 성장 중인 글로벌 소프트웨어 회사인 Canva의 제품들은 월 활성 사용자가 8,500만 명 이상이며 190개국에서 100개 이상의 언어로 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 분산된 Canva 팀은 지난해 그 수가 2,500개 이상으로 두 배가 되었으며, 2021년에는 “Canvanaut”의 수가 1,350명에 달했습니다.

2016년부터 채널 기반 메시징 앱인 Slack을 사용하여 생산성 플랫폼을 확장하고 “복잡한 것을 단순화하기”, “원대한 목표 설정하기”, “동료의 역량 강화 지원하기”와 같은 핵심 가치를 매일 실현하고 있습니다. 2021년 한 해에만도 Slack에서 Canvanaut가 전송한 메시지 수가 3,600만 건이 넘었습니다.

Canva에는 팀, 동호회, 프로젝트, 사무실 위치, 토론별로 수천 개의 Slack 채널이 운영되고 있습니다. Slack Connect를 통해 Canva는 사내 팀과의 협업만큼 간단하고 유동적인 방식으로 외부 파트너와 더 빠르게 협력할 수 있습니다.

팬데믹 기간 동안 업무 환경이 하이브리드 모델로 전환됨에 따라 Canva의 리더들은 직원들의 업무 환경을 전면 개편하여 팀 일관성에 집중하고 모든 사람이 같은 방향으로 나아가 더 빠르고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다. 예를 들어, Canva 재무 팀은 이전에 주당 평균 1.5시간을 업무 관련 회의에 사용했으나, Slack의 워크플로 빌더를 통합한 이후로는 Canvanaut가 주당 63.75시간을 절약하고 더 중요한 업무에 시간을 할애할 수 있게 되었습니다.

민첩성을 유지하고 동료애를 높이며 업무 진행

오류 문제를 추적하고 몇 분 내에 문제를 발견하기 위해 Canva의 내부 인프라 팀은 Sentry 통합을 사용합니다. 최고의 생산성을 달성하기 위해 개발 팀에서는 Jira 티켓 요청을 자동화하고 번역 봇을 통해 전 세계 사무실과의 커뮤니케이션을 단순화합니다.

호주에서 가장 근무 환경이 좋은 기업으로 연속 선정된 Canva는 Slack을 사용하여 독특한 기업 문화를 이끌어 가기도 합니다. Slack과 통합되는 온라인 문화 플랫폼인 Disco를 통해 동료를 인정하고 축하하는 팀의 행사를 진행할 수 있습니다. 2021년, Canva는 1만 4천 개 이상의 #kudos 메시지를 전송했습니다.

Slack을 통해 확장하고 팬데믹 상황에 따라 Slack으로 전환함으로써 Canva는 가상 공간에서 업무를 지속하고 있습니다. 이는 하이브리드 인력이 생산성 플랫폼 내에서 “우수한 성과를 추구”할 수 있도록 지원받고 있기 때문에 가능한 일입니다.