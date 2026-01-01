Expedia Group 為未來包容性的工作型態奠定基調

Expedia Group (EG) 20 多年來始終都是旅遊業的先鋒，他們運用 Slack 打造數位優先的公司文化，培養包容性的同時亦能真正反映員工的多元心聲和需求，因而獲頒未來工作型態獎。

EG 作為全球領先的旅遊平台，亦擁有居業界領先地位的旅客技術解決方案，他們專注於改善旅客體驗，讓全球各地的所有人均可展開全球旅行。在「旅行可發揮正面力量」理念的驅動下，EG 從未停下革新營運方式的腳步。為此，該公司近期推出專門打造的技術平台 Expedia Group Open World，旨在供各種規模的合作夥伴運用並設定所需產品和服務，藉此在旅遊業大環境中取得成功。

透過依頻道區隔的安全訊息傳送平台 Slack，EG 得以使用 4 萬多個 Slack 頻道、760 多個自訂工作流程和 220 多個 Slack Connect 頻道連結全球各地的員工，並一同迎接未來工作型態。當團隊在 2020 年 3 月轉變為遠端工作模式時，Slack 中的訊息傳送量在一週之內增長 60%，而 EG 也迅速認識到工具對於在混合式工作環境中營造包容性文化的影響。自此之後，公司便專注於為採取混合式工作型態的員工建立方便存取的數位總部，並透過 Slack 讓採取虛擬工作模式和身處辦公室的員工可無縫展開同步和非同步式協作。

舉例來說，表情符號就是 EG 同事在 Slack 中傳達語氣、意圖和個性的實用方式。為促進理性對話，並確保所有人的想法都能被聽見，EG 打造了多款自訂 Slack 機器人，包括表情符號管家機器人，以及多元、平等和包容 (DE&I) 機器人。

「因為沒有面對面的口語交談和視覺提示，我們仰賴自訂的 Slack 狀態和表情符號來培養這種覺察能力。」 Expedia Group 開發人員體驗部門 (原全球 IT 部門) 副總裁 Chris Burgess

Expedia 的 IT 部門甚至在 Slack 中與專屬合作夥伴建立友好關係，確保 Slack 平台體驗具有代表性和多元性。過去社群推動 EG 關注包容性，但它如今成為核心的業務概念，而 EG 的員工無論是在 Slack 中溝通交流，還是為全球旅客打造產品，均可肩負起責任，促進包容性發展。