Expedia 集团为包容性的未来工作模式定下了基调

作为二十多年来旅游业的先驱，Expedia 集团 (EG) 荣获引领未来办公模式奖。这一奖项旨在表彰该公司使用 Slack 建立了一种数字为先的企业文化，不仅促进了包容性发展，而且真正代表了员工的不同声音和需求。

作为世界领先的旅游平台之一，EG 凭借行业领先的旅行者技术解决方案，专注做好旅行者体验改进工作，助力世界各地的每个人达成环球旅行的目标。旅行是一种追求美好的力量 — 在这一理念的引领下，EG 从未停止前进的脚步。鉴于此，该公司最近推出了 Expedia Group Open World 平台，这是一个专门为规模各异的合作伙伴搭建的技术平台，旨在让这些合作伙伴利用和配置在旅行生态系统中取得成功所需的各种产品和服务。

借助 Slack 这一基于频道的安全消息传递平台，EG 利用 40,000 多个 Slack 频道、760 多个自定义工作流程和 220 多个 Slack Connect 频道，将全球员工队伍关联了起来，以全面接轨未来工作模式。2020 年 3 月，随着众多团队转为远程办公模式，Slack 中的消息传递量在一周内增长了 60%，EG 迅速意识到 Slack 工具对促进混合办公环境包容性的影响。此后，该公司一直专注于为采用混合办公模式的员工建立一个便于访问的数字总部，使用 Slack 流畅地促进线上员工与现场员工之间的同步和异步协作。

例如，表情就是 EG 同事们在 Slack 中传达语气、表明意图和展现个性的有效方式。为了促进有意识的对话并确保每个人的想法不被忽略，EG 开发了各种自定义 Slack 机器人，例如表情管家机器人和多样性、平等性和包容性 (DE&I) 机器人。

“在缺乏面对面的语言和眼神交流的情况下，我们依靠自定义的 Slack 状态和表情来培养这种关怀理念。” Expedia Group 开发者体验（之前为全球 IT 部）副总裁 Chris Burgess

Expedia 的 IT 部门甚至与 Slack 的专属合作伙伴建立了合作关系，以确保 Slack 平台上体验的代表性和多样性。曾经以社区为导向的焦点现在已成为核心业务支柱，EG 员工对促进包容性责无旁贷，无论是在 Slack 中进行交流，还是为全球旅行者开发产品，都在所不辞。