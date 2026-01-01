全球最大賽事 FIFA 世界盃™，透過 Slack 串聯一切

關於 FIFA

全球足球管理機構，傳承逾百年的管理經驗，持續致力於創新

國際足球總會 (FIFA) 成立於 1904 年，負責管理及推廣各層級的足球運動，舉辦 FIFA 世界盃™ 與 FIFA 女子世界盃™ 等賽事，並與 211 個會員協會合作，推動足球運動在全球發展。每屆 FIFA 世界盃™，足球都成為全球共通的語言，讓來自不同國家與文化的球迷齊聚歡慶。

2026 年 FIFA 世界盃™ 的入場人數與收視人數雙雙創下歷史新高，近 700 萬名球迷進場觀賽，全球觀眾人數估計超過 60 億。

「Slack 的優勢在於能在背景連結資料，即時提供豐富的資訊。其他平台很難透過完整整合做到這一點。」 FIFA 技術總監 納喬・弗雷斯科

挑戰

FIFA 需要可靠的協調機制，串聯 104 場比賽、16 座主辦城市、3 個國家與 16 座場館

2026 年 FIFA 世界盃™ 的規模與複雜程度，超越 FIFA 過往舉辦的所有賽事，橫跨 3 個國家的 16 座主辦城市，共舉行 104 場比賽。為了服務數十億名球迷，FIFA 需要協調 65,000 名志工、16 座場館的工作人員及當地籌辦團隊，因此快速、可靠的溝通是賽事順利運作的關鍵。

志工的排班與到職流程由志工管理系統處理，但日常協調仍仰賴聊天、電子郵件、試算表及其他未納入追蹤的訊息。FIFA 的全球獎勵與表揚團隊也面臨相同挑戰，該團隊負責在整個賽事期間，統籌工作人員、志工、裁判、球員與球迷的表揚事宜。

缺乏安全、集中的工作空間，使重要的賽事作業更新難以追蹤，也增加了在最後一刻手忙腳亂的風險。

「有了能讓我們在全球即時協作的解決方案，工作方式徹底改變。我們的志工可以在 Slack 中存取 Salesforce 記錄、FIFA 政策及其他文件。」 FIFA 人力管理資深經理 娜塔莉・格蕾絲

FIFA 如何透過 Slack 提升工作效率

Slack 將協調人員、賽事後勤與資料串聯在同一個工作空間

FIFA 在 2026 年 FIFA 世界盃™ 舉辦前，為獎勵與表揚團隊部署 Slack，讓協調人員能在同一個地方，管理這項賽事中最具意義的人力計畫之一。

整個賽事期間，協調人員透過 Slack 簡化跨 3 個國家的獎品發放流程，確保每份獎勵都能送達正確的球場、對應的比賽及應得的獲獎者，無論表揚對象是球迷、裁判、球員、志工，還是 FIFA 員工。

當獎品配送計畫有變動時，Slack 能協助協調人員迅速協調應對方式。人力管理資深經理娜塔莉・格蕾絲表示：「我們透過 Slack 監控 16 座場館各自的庫存量，也能輕鬆確認獎品如何發放給得獎者，以及何時發放。」

支援團隊協作的技術

獎勵與表揚團隊的協調人員可透過企業搜尋，從 Agentforce Sales 與 Agentforce Service 查找 Salesforce 中的 FIFA 記錄，例如開啟某座球場的輪班名單，確認當天有哪些人員值勤。Slack 透過原生連接器連結 Salesforce，無需中介軟體、自訂 API 或切換應用程式，就能搜尋 CRM 記錄。這些預先建置的連接器，也能將 FIFA 的雲端知識文章與作業文件納入企業搜尋。

當協調人員需要的不只是搜尋結果，Slackbot 就能綜合 FIFA 的 CRM 記錄、文件與 Slack 對話進行推理，回答問題、協助敲定發放計畫，甚至草擬新訊息供人員審閱。

比賽進行期間，Slack 持續作為團隊的指揮中心。如果協調人員發現人力配置不符需求或其他作業問題，只要按一下，就能將相關對話轉傳至管理人員專用頻道，並補充背景資訊。管理人員收到的通知會包含完整的 Slack 對話記錄、相關文件，以及即時決策所需的 Salesforce 記錄。獎品送達後，Agentforce Service 中的記錄更新會自動觸發 Slack 確認通知。

跨班次與時區交接工作時，Slackbot 會讀取對話記錄、FIFA 的 CRM 記錄，以及尚未結束的對話串，產生結構清晰的交接摘要。接班團隊可以用自然語言進一步提問，在下一場比賽開始時，就已掌握最新的作業背景資訊。

「我們的人員不想登入一個工具後，又得登入另一個。我們重視效率與順暢的使用者體驗，這正是 Slack 的強項。他們不必在應用程式之間來回切換，因為所需的一切都已整合，只要透過單一介面就能存取。」 FIFA 技術總監 納喬・弗雷斯科

未來展望

FIFA 將在巴西舉辦的 2027 年 FIFA 女子世界盃™，擴大應用 Salesforce 產品與模式

在 2027 年 FIFA 女子世界盃™，FIFA 計畫將 Salesforce 產品的應用範圍擴展至獎勵與表揚以外的領域，作為所有人力作業的協作互動平台。格蕾絲表示：「FIFA 的工作人員多達數千人，我們不能讓他們靠電子郵件溝通。Salesforce 產品，尤其是 Slack，將會是這方面的最佳選擇。」

想像一位志工抵達現場準備值勤。FIFA 希望志工不必查看多個應用程式或等待電子郵件，就能透過 Slack 接收所有班表、球場任務分配與作業更新。管理人員將能向個別志工或整個班次的人員傳送即時更新，例如引導工作人員前往另一個入口，或在人力需求改變時重新分配志工。為了讓志工隨時掌握資訊，FIFA 計畫在 Slack 中部署無獨立介面的 AI 智慧代理，在每個班次開始前及值勤期間，回答志工的問題並提供作業指引。

2027 年 FIFA 女子世界盃™ 預計將有 6,000 名志工參與，分布在主辦國巴西各地。如同 2026 年的賽事，FIFA 將透過 Slack，確保每個班次、每項球場任務分配與每則作業更新，都能為世界級的賽事體驗貢獻心力。