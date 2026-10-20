FIFA World Cup™, o Maior Torneio do Mundo, Conectado com o Slack

Sobre a FIFA

O órgão governante mundial do futebol alia mais de um século de gestão a um compromisso com a inovação

Fundada em 1904, a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) supervisiona e promove o futebol em todos os níveis, organiza competições como a FIFA World Cup™ e a FIFA Women’s World Cup™, e trabalha com 211 Associações-Membro para desenvolver o esporte no mundo todo. A cada FIFA World Cup™, o futebol se torna uma linguagem global compartilhada, unindo torcedores de diferentes países e culturas em uma grande celebração.

A FIFA World Cup 2026™ estabeleceu novos recordes históricos de público e audiência, com quase sete milhões de torcedores nos estádios e uma audiência global estimada em mais de seis bilhões de pessoas.

“O que o Slack oferece é a conexão com dados em segundo plano, fornecendo informações ricas em tempo real. Muito difícil de alcançar com outras plataformas de forma totalmente integrada.” Nacho Fresco Diretor de Tecnologia, FIFA

O desafio

A FIFA precisava de uma coordenação confiável em 104 partidas, 16 cidades-sede, três países e 26 locais

A Copa do Mundo FIFA 2026™ foi maior e mais complexa do que qualquer evento que a organização já tivesse realizado antes, abrangendo 104 partidas em 16 cidades-sede em três países. Para atender bilhões de fãs, foi necessário coordenar 65.000 voluntários, equipes em 16 locais e times de organização locais, tornando a comunicação rápida e confiável essencial para as operações do torneio.

O agendamento e a integração de voluntários aconteciam na gestão de voluntários, mas a coordenação do dia a dia dependia de chats, e-mails, planilhas e outras mensagens sem rastreamento. Os mesmos desafios se estendiam à equipe global de Recompensas e Reconhecimento da FIFA, que coordenava o reconhecimento de funcionários do torneio, voluntários, árbitros, jogadores e fãs ao longo do evento.

Sem um workspace seguro e centralizado, era difícil acompanhar atualizações operacionais críticas, aumentando o risco de correria de última hora.

“Ter uma solução que nos permite colaborar globalmente, em tempo real, é uma verdadeira virada de jogo. Nossos voluntários podem acessar Registros do Salesforce, políticas da FIFA e outros documentos no Slack.” Nathalie Grace Gerente Sênior de Recursos Humanos, FIFA

Como a FIFA trabalha melhor com o Slack

O Slack conecta coordenadores, logística de torneios e dados em um único workspace

A FIFA implementou o Slack para sua equipe de Recompensas & Reconhecimento antes da Copa do Mundo FIFA 2026™, oferecendo aos coordenadores um único lugar para gerenciar um dos programas de força de trabalho mais importantes do torneio.

Durante o torneio, os coordenadores usaram o Slack para otimizar a distribuição de prêmios em três países, garantindo que a recompensa certa chegasse ao estádio certo, à partida certa e ao destinatário certo — seja reconhecendo um torcedor, árbitro, jogador, voluntário ou funcionário da FIFA.

Quando os planos de entrega de recompensas mudavam, o Slack ajudava os coordenadores a articular rapidamente a resposta adequada. “Usando o Slack, monitoramos os níveis de estoque em cada um dos nossos 16 locais”, disse Nathalie Grace, Gerente Sênior de Força de Trabalho. “Conseguimos confirmar com facilidade como e quando os itens foram distribuídos aos ganhadores.”

A tecnologia por trás do trabalho em equipe

Os coordenadores de Recompensas & Reconhecimento podem usar a pesquisa empresarial para encontrar registros da FIFA no Salesforce pelo Agentforce Sales e pelo Agentforce Service — por exemplo, acessando a escala de turnos de um estádio para verificar quem está em serviço naquele dia. O Slack se conecta ao Salesforce por meio de um conector nativo, tornando os registros de CRM pesquisáveis sem a necessidade de middleware, APIs personalizadas ou troca de apps. Os mesmos conectores prontos para uso trazem os artigos de conhecimento baseados em nuvem da FIFA e seus documentos operacionais para a pesquisa empresarial.

Quando os coordenadores precisam de mais do que um resultado de pesquisa, o Slackbot analisa registros de CRM da FIFA, documentos e conversas do Slack para responder perguntas, ajudar a finalizar planos de distribuição e até redigir novas mensagens para revisão humana.

À medida que a partida se desenrola, o Slack continua sendo o centro de comando da equipe. Se um coordenador perceber um problema de alocação de pessoal ou outra questão operacional, pode encaminhar a conversa relevante para um canal dedicado aos gestores com um único clique, adicionando o contexto necessário. Os gestores recebem um alerta com todo o histórico da conversa no Slack, os documentos de apoio e os registros do Salesforce necessários para tomar decisões em tempo real. Quando um prêmio é entregue, uma atualização de registro no Agentforce Service aciona automaticamente uma confirmação no Slack.

Quando o trabalho passa de um turno para outro, entre diferentes fusos horários, o Slackbot lê o histórico de conversas, os registros de CRM da FIFA e as conversas abertas para gerar resumos estruturados de passagem de turno. As equipes que chegam podem fazer perguntas de acompanhamento em linguagem natural e começar a próxima partida com o contexto operacional mais recente já em mãos.

“Nosso pessoal não quer fazer login em uma ferramenta e depois em outra — nosso foco é eficiência e uma experiência fluida para o usuário final. É nesse ponto que o Slack se destaca. Eles não precisam ficar pulando de um app para outro, porque tudo que precisam está integrado e acessível em uma única interface.” Nacho Fresco Diretor de Tecnologia, FIFA

Próximos passos

A FIFA vai expandir o uso dos produtos e do modelo da Salesforce para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027™ no Brasil

Para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027™, a FIFA planeja ampliar os produtos da Salesforce para além do programa de Recompensas e Reconhecimento, tornando-o o sistema de engajamento para todas as operações de força de trabalho. “A força de trabalho da FIFA é composta por milhares de pessoas”, disse Grace. “Não podemos deixá-las se comunicando por e-mail. É aí que os produtos da Salesforce, em especial o Slack, vão fazer toda a diferença.”

Imagine um voluntário chegando para o seu turno. Em vez de verificar vários apps ou aguardar um e-mail, a FIFA prevê que horários, designações de estádio e atualizações operacionais sejam entregues pelo Slack. Os gestores poderão enviar atualizações em tempo real para um único voluntário ou para todo um turno — por exemplo, direcionando a equipe para uma entrada diferente ou realocando voluntários quando as necessidades de cobertura mudarem. Para manter os voluntários informados, a FIFA planeja implementar agentes de IA autônomos no Slack que possam responder às perguntas dos voluntários e fornecer orientações operacionais antes e durante cada turno.

O torneio da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027™ deve contar com 6.000 voluntários em todo o Brasil, país sede, e, assim como no evento de 2026, a FIFA vai contar com o Slack para garantir que cada turno, designação de estádio e atualização operacional contribua para uma experiência de nível mundial.