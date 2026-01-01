FIFA 世界杯™——全球最大赛事，与 Slack 紧密相连

关于 FIFA

这一足球全球管理机构，百余年的深厚积淀与锐意创新的精神并驾齐驱

国际足球联合会 (FIFA)，简称国际足联，成立于 1904 年，负责监管和推广各级别足球运动，主办 FIFA 世界杯™、FIFA 女子世界杯™ 等赛事，并与 211 个会员协会携手推动足球运动在全球的发展。每届 FIFA 世界杯™ 期间，足球都化作一种共同的全球语言，将来自不同国家和文化背景的球迷聚集在一起，共同欢庆。

2026 年 FIFA 世界杯™ 在上座人数和收视人数上双双创下历史新高，现场观众近七百万人次，全球收视人数估计超过六十亿。

“Slack 带来的核心价值，在于能够在后台实时接入数据，为你提供丰富的信息。这种完全集成的方式，在其他平台上很难实现。” 国际足联 技术总监 Nacho Fresco

面临的挑战

国际足联需要在 104 场比赛、16 个举办城市、三个国家和 16 个场馆之间实现可靠协调

2026 年 FIFA 世界杯™ 的规模和复杂程度超越了该组织此前的任何一次尝试，横跨三个国家、16 座举办城市，共举办 104 场比赛。为数十亿球迷提供支持，需要协调 65,000 名志愿者、16 个场馆的工作人员以及各地的组织团队，快速、可靠的沟通对赛事运营至关重要。

志愿者的排班和入职工作在志愿者管理系统中完成，但日常协调却依赖聊天、电子邮件、电子表格以及其他无法追踪的消息。国际足联负责全球奖励与表彰事务的团队同样面临类似挑战。该团队负责在整个赛事期间协调对工作人员、志愿者、裁判、球员和球迷的表彰工作。

由于缺乏安全、集中的工作区，关键运营更新难以追踪，临时应对的风险大大增加。

“有了这样一个能让我们在全球范围内实时协作的解决方案，真的是颠覆性的改变。我们的志愿者可以在 Slack 中访问 Salesforce 记录、国际足联政策和其他文档。” 国际足联 人力资源高级经理 Nathalie Grace

国际足联如何借助 Slack 提升工作效率

Slack 将协调员、赛事后勤与数据整合在同一个工作区中

国际足联在 2026 年 FIFA 世界杯™ 举办之前，为其奖励与表彰团队部署了 Slack，让协调员能够在一个统一的平台上管理这项赛事中最具意义的员工激励项目。

在整个赛事期间，协调员借助 Slack 在三个国家间优化奖品配送流程，确保每份奖励都能准确送达指定场馆、对应赛事及相应的获奖者，无论对方是球迷、裁判、球员、志愿者，还是国际足联员工。

每当奖品配送计划有所调整，Slack 都能帮助协调员迅速做出响应。“利用 Slack，我们实时掌握了 16 个场馆的库存情况，”人力资源高级经理 Nathalie Grace 表示，“我们可以轻松确认每件物品的配送方式和配送时间。”

团队协作背后的技术

奖励与表彰协调员可使用企业搜索，在 Salesforce 中通过 Agentforce Sales 和 Agentforce Service 查找国际足联记录，例如调取某场馆的班次名册，查看当天的在岗人员。Slack 通过原生连接器与 Salesforce 相连，无需中间件、自定义 API 或切换应用，即可直接搜索客户关系管理记录。同样的预置连接器还能将国际足联基于云端的知识文章和运营文件纳入企业搜索范围。

当协调员需要的不只是搜索结果时，Slackbot 能够综合分析国际足联的客户关系管理记录、文件和 Slack 对话，解答问题、协助敲定分发方案，甚至起草新消息供人工审核。

比赛进行期间，Slack 始终是团队的指挥中心。如果协调员发现人员配置不当或其他运营问题，只需一键将相关对话转发至专属管理频道，并补充说明背景信息。管理人员将收到包含完整 Slack 对话记录、支持文件和 Salesforce 记录的提醒，从而实时做出决策。奖品送达后，Agentforce Service 中的记录更新会自动在 Slack 中触发确认通知。

当工作在不同班次和时区之间交接时，Slackbot 会读取对话记录、国际足联客户关系管理记录和未完结的消息列，生成结构化的交接摘要。接班团队可以用自然语言提问，在下一场比赛开始前便已掌握最新的运营动态。

“我们的员工不想先登录一个工具，再切换到另一个。我们注重效率和流畅的用户体验。这正是 Slack 的强项所在。他们无需在不同应用之间来回跳转，因为他们所需的一切都已整合在一处，通过单一界面即可访问。” 国际足联 技术总监 Nacho Fresco

未来规划

国际足联将把 Salesforce 产品和模式的使用延伸至 2027 年巴西 FIFA 女子世界杯™

针对 2027 年 FIFA 女子世界杯™，国际足联计划将 Salesforce 产品的应用扩展至奖励与表彰以外的领域，将其打造为所有劳动力运营的交互系统。“国际足联的工作团队有数千人，”Grace 说道，“我们不能让他们只靠电子邮件沟通。Salesforce 产品，尤其是 Slack，将会是最佳解决方案。”

想象一下，一名志愿者前来参加自己的班次。无需查看多个应用或等待电子邮件，国际足联设想通过 Slack 统一推送排班安排、场馆分配和运营更新。管理人员可以向单个志愿者或整个班组发送实时通知，例如，引导工作人员前往不同入口，或在人员覆盖需求变化时重新分配志愿者。为让志愿者随时掌握最新信息，国际足联计划在 Slack 中部署无界面 AI 代理，在每个班次前后为志愿者解答问题并提供运营指引。

2027 年 FIFA 女子世界杯™ 预计将在东道主巴西召集 6,000 名志愿者，与 2026 年赛事一样，国际足联将借助 Slack 确保每个班次、每项场馆分配和每次运营更新都能带来世界级的体验。