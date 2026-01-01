FIFA World Cup™, il più grande torneo al mondo, connesso con Slack

Info su FIFA

L’organo di governo globale del calcio unisce oltre un secolo di gestione a un impegno costante per l’innovazione

Fondata nel 1904, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) supervisiona e promuove il calcio a ogni livello, organizza competizioni, tra cui la FIFA World Cup™ e la FIFA Women’s World Cup™, e collabora con 211 associazioni membri per sviluppare lo sport in tutto il mondo. Durante ogni FIFA World Cup™, il calcio diventa un linguaggio globale condiviso, capace di unire tifosi di ogni paese e cultura in un’unica grande celebrazione.

La FIFA World Cup 2026™ ha stabilito nuovi record assoluti sia di presenze che di audience, con quasi sette milioni di tifosi negli stadi e un pubblico globale stimato in oltre sei miliardi di persone.

“Ciò che Slack porta in campo è la connessione ai dati in background, fornendo informazioni ricche in tempo reale. Molto difficile da ottenere con altre piattaforme in modo completamente integrato.” Nacho Fresco Direttore della tecnologia, FIFA

La sfida

FIFA aveva bisogno di un coordinamento affidabile per 104 partite, 16 città ospitanti, 3 paesi e 16 sedi

La FIFA World Cup 2026™ è stata più grande e complessa di qualsiasi altro evento organizzato in precedenza, con 104 partite in 16 città ospitanti distribuite in 3 paesi. Per supportare miliardi di tifosi è stato necessario coordinare 65.000 volontari, il personale di 16 sedi e i team organizzativi locali, rendendo la comunicazione rapida e affidabile un elemento essenziale per le operazioni del torneo.

La pianificazione e l’onboarding dei volontari avvenivano nella piattaforma di gestione dei volontari, ma il coordinamento quotidiano si basava su chat, e-mail, fogli di calcolo e altri messaggi non tracciati. Le stesse difficoltà riguardavano anche il team globale Rewards & Recognition di FIFA, che coordinava il riconoscimento del personale del torneo, dei volontari, degli arbitri, dei giocatori e dei tifosi durante tutto l’evento.

Senza un’area di lavoro sicura e centralizzata, era difficile tenere traccia degli aggiornamenti operativi critici, con il rischio di dover gestire situazioni di emergenza all’ultimo minuto.

“Avere una soluzione che ci permette di collaborare a livello globale, in tempo reale, è un vero e proprio punto di svolta. I nostri volontari possono accedere ai record di Salesforce, alle policy FIFA e ad altri documenti direttamente in Slack.” Nathalie Grace Responsabile senior del personale, FIFA

Come FIFA lavora meglio con Slack

Slack connette i coordinatori, la logistica del torneo e i dati in un’unica area di lavoro

FIFA ha adottato Slack per il suo team Rewards & Recognition in vista della FIFA World Cup 2026™, offrendo ai coordinatori un’unica sede per gestire uno dei programmi più significativi del torneo.

Durante il torneo, i coordinatori hanno utilizzato Slack per semplificare la distribuzione dei premi in tre paesi, garantendo che il riconoscimento giusto arrivasse allo stadio giusto, alla partita giusta e al destinatario giusto, che si trattasse di un tifoso, un arbitro, un giocatore, un volontario o un dipendente FIFA.

Quando i piani di consegna dei premi cambiavano, Slack aiutava i coordinatori a organizzare rapidamente la risposta più adeguata. “Grazie a Slack, abbiamo monitorato i livelli di inventario in ognuna delle nostre 16 sedi”, ha spiegato Nathalie Grace, responsabile senior del personale. “Abbiamo facilmente verificato come e quando gli articoli venivano distribuiti ai vincitori.”

La tecnologia al servizio del lavoro di squadra

I coordinatori di Rewards & Recognition possono utilizzare la ricerca aziendale per trovare i record FIFA in Salesforce da Agentforce Sales e Agentforce Service, ad esempio recuperando il registro dei turni di uno stadio per verificare chi è in servizio quel giorno. Slack si connette a Salesforce tramite un connettore nativo, quindi i record CRM sono ricercabili senza middleware, API personalizzate o cambi di applicazione. Gli stessi connettori preconfigurati rendono disponibili nella ricerca aziendale gli articoli della knowledge base su cloud e i documenti operativi di FIFA.

Quando i coordinatori hanno bisogno di più di un semplice risultato di ricerca, Slackbot elabora i record CRM di FIFA, i documenti e le conversazioni di Slack per rispondere alle domande, aiutare a finalizzare i piani di distribuzione e persino redigere nuovi messaggi da sottoporre alla revisione umana.

Durante la partita, Slack rimane il centro di comando del team. Se un coordinatore nota un problema di organizzazione del personale o un’altra criticità operativa, può inoltrare la conversazione pertinente a un canale dedicato ai manager con un solo clic, aggiungendo il contesto necessario. I manager ricevono un avviso contenente la cronologia completa della conversazione Slack, i documenti di supporto e i record di Salesforce necessari per prendere decisioni in tempo reale. Quando un premio viene consegnato, un aggiornamento del record in Agentforce Service attiva automaticamente una conferma in Slack.

Quando il lavoro passa da un turno all’altro e da un fuso orario all’altro, Slackbot legge la cronologia delle discussioni, i record CRM di FIFA e le conversazioni aperte per generare riepiloghi strutturati per il passaggio di consegne. I team in arrivo possono porre domande di follow-up in linguaggio naturale e iniziare la partita successiva già in possesso del contesto operativo più aggiornato.

“Le nostre persone non vogliono accedere a uno strumento e poi a un altro: siamo focalizzati sull’efficienza e su un’esperienza utente finale fluida. È qui che Slack eccelle. Non devono passare da un’applicazione all’altra perché tutto ciò di cui hanno bisogno è integrato e accessibile da un’unica interfaccia.” Nacho Fresco Direttore della tecnologia, FIFA

I prossimi passi

FIFA estenderà l’utilizzo dei prodotti Salesforce e del relativo modello alla FIFA Women’s World Cup 2027™ in Brasile

Per la FIFA Women’s World Cup 2027™, FIFA intende ampliare l’uso dei prodotti Salesforce oltre il programma Rewards & Recognition, rendendoli il sistema di coinvolgimento per tutte le operazioni relative al personale. “La forza lavoro di FIFA è composta da migliaia di persone”, ha dichiarato Grace. “Non possiamo permettere che comunichino tramite e-mail. È qui che i prodotti Salesforce, in particolare Slack, si riveleranno la soluzione migliore in assoluto.”

Immagina un volontario che arriva per il proprio turno. Invece di controllare più app o aspettare un’e-mail, FIFA immagina che orari, assegnazioni agli stadi e aggiornamenti operativi vengano comunicati interamente tramite Slack. I responsabili potranno inviare aggiornamenti in tempo reale a un singolo volontario o a un intero turno, ad esempio per indirizzare il personale verso un ingresso diverso o per riassegnare i volontari qualora cambino le esigenze di copertura. Per tenere i volontari informati, FIFA prevede di implementare agenti di IA headless all’interno di Slack, in grado di rispondere alle domande e fornire indicazioni operative prima e durante ogni turno.

Il torneo FIFA Women’s World Cup 2027™ dovrebbe coinvolgere 6.000 volontari nel paese ospitante, il Brasile, e, come per l’evento del 2026, FIFA farà affidamento su Slack per garantire che ogni turno, assegnazione agli stadi e aggiornamento operativo contribuisca a un’esperienza di livello mondiale.