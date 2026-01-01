FIFA World Cup™, das größte Turnier der Welt, ist mit Slack vernetzt

Über FIFA

Der globale Fußballverband verbindet über ein Jahrhundert Erfahrung mit dem Engagement für Innovation

Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) wurde 1904 gegründet und überwacht und fördert Fußball auf allen Ebenen, organisiert Wettbewerbe wie den FIFA World Cup™ und den FIFA Women's World Cup™ und arbeitet mit 211 Mitgliedsverbänden zusammen, um den Sport weltweit weiterzuentwickeln. Bei jedem FIFA World Cup™ wird Fußball zur gemeinsamen globalen Sprache und bringt Fans aus aller Welt und aus verschiedenen Kulturen zum gemeinsamen Feiern zusammen.

Der FIFA World Cup 2026™ stellte sowohl bei der Besucherzahl als auch bei den Einschaltquoten neue Allzeitrekorde auf – mit fast sieben Millionen Fans in den Stadien und einem weltweiten Publikum von schätzungsweise über sechs Milliarden.

„Was Slack einzigartig macht, ist die Anbindung an Daten im Hintergrund, die dir umfangreiche Informationen in Echtzeit liefert. Eine solche nahtlose Integration ist mit anderen Plattformen nur schwer zu erreichen.“ Nacho Fresco Technologiedirektor, FIFA

Die Herausforderung

Die FIFA benötigte eine zuverlässige Koordination über 104 Spiele, 16 Austragungsstädte, drei Länder und 16 Austragungsorte hinweg

Der FIFA World Cup 2026™ war größer und komplexer als alles, was die Organisation je zuvor in Angriff genommen hatte – mit 104 Spielen in 16 Austragungsstädten in drei Ländern. Um Milliarden von Fans zu begeistern, mussten 65.000 Freiwillige, Mitarbeitende an 16 Austragungsorten und lokale Organisationsteams koordiniert werden, sodass eine schnelle und zuverlässige Kommunikation für den Turnierbetrieb unerlässlich war.

Die Einsatzplanung und Einarbeitung der Freiwilligen erfolgten über das Freiwilligenmanagement. Für die tägliche Abstimmung nutzten die Teams jedoch Chats, E-Mails, Tabellen und andere Nachrichten, die nicht zentral erfasst wurden. Vor ähnlichen Herausforderungen stand auch das globale Rewards- & Recognition-Team der FIFA, das während des gesamten Turniers die Anerkennung und Wertschätzung von Turniermitarbeitenden, Freiwilligen, Schiedsrichter:innen, Spieler und Fans koordinierte.

Ohne einen sicheren, zentralen Workspace waren wichtige operative Updates schwer nachzuverfolgen, was das Risiko von Last-Minute-Chaos erhöhte.

„Eine Lösung zu haben, mit der wir in Echtzeit global zusammenarbeiten können, ist ein echter Gamechanger. Unsere Freiwilligen können in Slack auf Salesforce-Datensätze, FIFA-Richtlinien und andere Dokumente zugreifen.“ Nathalie Grace Senior Manager Workforce, FIFA

Wie FIFA mit Slack besser arbeitet

Slack vernetzt Koordinator:innen, Turnierlogistik und Daten in einem einzigen Workspace

FIFA hat Slack für sein Rewards-&-Recognition-Team im Vorfeld des FIFA World Cup 2026™ eingeführt und bietet Koordinator:innen damit einen zentralen Ort, um eines der bedeutendsten Mitarbeitendenprogramme des Turniers zu verwalten.

Während des gesamten Turniers nutzten Koordinator:innen Slack, um die Preisvergabe in drei Ländern zu optimieren und sicherzustellen, dass die richtige Auszeichnung das richtige Stadion, das richtige Spiel und die richtige Person erreichte – egal, ob es sich dabei um Fans, Schiedsrichter:innen, Spieler, Freiwillige oder FIFA-Mitarbeitende handelte.

Wenn sich die Pläne für die Verteilung von Preisen änderten, konnten sich die Koordinator:innen über Slack schnell über das weitere Vorgehen abstimmen. „Mit Slack haben wir die Bestände an jedem unserer 16 Austragungsorte im Blick behalten“, sagt Nathalie Grace, Senior Manager of Workforce. „So konnten wir ganz einfach nachvollziehen, wie und wann die Preise an die Gewinner:innen verteilt wurden.“

Technologie hinter der Teamarbeit

Koordinator:innen für Rewards & Recognition können die Enterprise-Suche nutzen, um FIFA-Datensätze in Salesforce aus Agentforce Sales und Agentforce Service abzurufen – beispielsweise den Schichtplan eines Stadions, um zu prüfen, wer an dem Tag eingeteilt ist. Slack ist über einen nativen Connector mit Salesforce vernetzt, sodass CRM-Datensätze direkt durchsucht werden können – ganz ohne Middleware, individuelle APIs oder Wechsel zwischen Anwendungen. Dieselben vorgefertigten Connectors binden FIFAs cloudbasierte Wissensartikel und operative Dokumente in die Enterprise-Suche ein.

Wenn Koordinator:innen mehr als ein Suchergebnis benötigen, analysiert Slackbot FIFA-CRM-Datensätze, Dokumente und Slack-Unterhaltungen, um Fragen zu beantworten, Verteilungspläne abzuschließen und sogar neue Nachrichten zur menschlichen Überprüfung zu entwerfen.

Während des Spiels bleibt Slack das zentrale Steuerungssystem des Teams. Wenn Koordinator:innen eine Unstimmigkeit bei der Besetzung oder ein anderes operatives Problem feststellen, können sie die betreffende Unterhaltung mit einem einzigen Klick an einen speziellen Manager:innen-Channel weiterleiten und zusätzlichen Kontext ergänzen. Manager:innen erhalten eine Benachrichtigung mit dem vollständigen Slack-Unterhaltungsverlauf, den zugehörigen Dokumenten und den Salesforce-Datensätzen, die für Entscheidungen in Echtzeit erforderlich sind. Sobald ein Preis übergeben wurde, löst eine Datensatzaktualisierung in Agentforce Service automatisch eine Bestätigung in Slack aus.

Bei der Übergabe von Aufgaben zwischen Schichten und Zeitzonen greift Slackbot auf den bisherigen Gesprächsverlauf, FIFA-CRM-Datensätze und offene Threads zu, um strukturierte Übergabezusammenfassungen zu erstellen. Die Teams, die die nächste Schicht übernehmen, können in natürlicher Sprache Rückfragen stellen und mit allen aktuellen Informationen zu den Abläufen direkt in die Vorbereitung des nächsten Spiels starten.

„Unsere Mitarbeitenden möchten sich nicht erst in einem Tool anmelden und dann in einem anderen. Wir setzen auf Effizienz und eine nahtlose Erfahrung für Endnutzer:innen. Genau da ist Slack sehr stark. Mitarbeitende müssen nicht von einer Anwendung zur nächsten wechseln, weil alles, was sie brauchen, integriert und über eine einzige Oberfläche zugänglich ist.“ Nacho Fresco Technologiedirektor, FIFA

Was bringt die Zukunft?

Die FIFA wird die Nutzung von Salesforce-Produkten & das Modell für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien ausweiten

Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ plant die FIFA, Salesforce-Produkte über Rewards & Recognition hinaus zu erweitern und sie als System für die Zusammenarbeit für alle Personaloperationen zu etablieren. „Die FIFA-Belegschaft umfasst Tausende von Personen“, sagt Grace. „Die Kommunikation soll nicht über E-Mail laufen. Genau hier können Salesforce-Produkte, insbesondere Slack, ihre Stärken voll ausspielen.“

Stell dir vor, Freiwillige kommen zu ihrer Schicht. Statt mehrere Apps zu prüfen oder auf eine E-Mail zu warten, plant die FIFA, Dienstpläne, Stadionzuweisungen und operative Updates alle über Slack bereitzustellen. Manager:innen können Echtzeit-Updates an einzelne Freiwillige oder eine gesamte Schicht senden – zum Beispiel, um Personal zu einem anderen Eingang zu leiten oder Freiwillige neu einzuteilen, wenn sich der Bedarf ändert. Um Freiwillige stets informiert zu halten, plant die FIFA, KI-Agenten ohne Benutzeroberfläche in Slack einzusetzen, die Fragen von Freiwilligen beantworten und vor und während jeder Schicht operative Orientierung bieten können.

Das Turnier der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird voraussichtlich 6.000 Freiwillige im Gastgeberland Brasilien umfassen, und wie bei der Veranstaltung 2026 wird die FIFA auf Slack setzen, um sicherzustellen, dass jede Schicht, jede Stadionzuweisung und jedes operative Update zu einem erstklassigen Erlebnis beiträgt.