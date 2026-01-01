Leadership und Führungsstile im digitalen Zeitalter: Darauf kommt es an

Digital First: Wie die Digitalisierung Führungskompetenzen verändert

Digitale Transformation bedeutet nicht nur die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Dank digitaler Tools können Teamkolleg:innen heutzutage von überall gemeinsam an Projekten arbeiten und in Echtzeit miteinander kommunizieren. Diese Arbeitsweise hat sich nicht zuletzt während der Corona-Pandemie etabliert.

Der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen wird immer stärker – sowohl vonseiten der Mitarbeitenden als auch von Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie des ifo Instituts nutzen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland das Home-Office durchschnittlich an 1,4 Tagen pro Woche. Rund 80 Prozent der Befragten gaben in einer StepStone-Umfrage an, dass sie frei(er) zwischen Home-Office und Büro wählen möchten. Unternehmen können wiederum durch Remote-Arbeitsplätze Büroflächen einsparen und damit ihre Mietkosten reduzieren.

Diese hybriden Arbeitsmodelle stellen dich als Führungskraft vor neue Herausforderungen:

Manche Mitarbeitende arbeiten vollständig remote, andere sind mehrere Tage pro Woche im Büro. Wie gelingt es dir, dein Projekt-Team anzuleiten und alle einzubinden, wenn nur ein Teil vor Ort ist? Wie kannst du die Stimmung deiner Teammitglieder im Home-Office einschätzen, wenn du sie nur in virtuellen Meetings triffst?

Zudem sind einige Mitarbeitende mit Online-Tools noch nicht so vertraut und brauchen Schulungen.

Anderen fällt es schwer, eine klare Grenze zwischen Berufs- und Privatleben zu ziehen. Wie kannst du sie dabei unterstützen?

Was dein Unternehmen in dieser modernen Arbeitswelt außerdem braucht, ist eine „Digital First“-Kultur. Nur wer ein positives digitales Mindset gegenüber neuen Technologien und Prozessen hat, kann auch seine Mitarbeitenden für neue Wege begeistern. Hier besteht noch Aufholbedarf, wie eine aktuelle Studie zu „Hybrid Work“ zeigt: Nur 12,8 Prozent der befragten Angestellten gaben an, dass ihre Führungskraft ihnen Remote Work vorlebt. Große Herausforderungen also, die moderne Lösungen erfordern.

Wie du es schaffst, dein Projekt-Team optimal auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten, erfährst du hier:

Diese Führungsstile sind in der modernen Arbeitswelt besonders gefragt

In der Vergangenheit stand oftmals der autoritäre Führungsstil auf der Tagesordnung. Heute erwarten vor allem jüngere Mitarbeitende mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen, wie z. B. eine aktuelle Studie aus Österreich zeigt: Ganze 86 Prozent der Befragten zwischen 18 und 35 Jahren möchten Prozesse im Unternehmen mitgestalten. Darüber hinaus wünschen sich junge Menschen mehr Wertschätzung, eine transparente Kommunikationskultur sowie flexible Arbeitszeitmodelle, um im Job zufrieden zu sein.

Damit du die Erwartungen der jüngeren Generationen erfüllen kannst, brauchst du neue Führungskompetenzen. Nur so schaffst du es, deine Remote-Teams erfolgreich anzuleiten und die Zufriedenheit deiner Mitarbeitenden zu erhöhen. Welche modernen Führungsstile gibt es also in der digitalen Arbeitswelt? Hier sind einige Beispiele:

Die agile Arbeitsweise, die ihren Ursprung im IT-Bereich hat, entwickelt sich in Unternehmen aller Branchen immer mehr zum Standard. Das setzt einen agilen Führungsstil voraus.

Co-Leadership , also geteilte Führungskompetenz, vereinfacht die Zusammenarbeit und sorgt für eine bessere Work-Life-Balance. Es ist immer eine Ansprechperson erreichbar und die Verantwortung liegt auf mehreren Schultern.

In hybrid und remote arbeitenden Projekt-Teams kann es herausfordernd sein, den Zusammenhalt aller Kolleg:innen zu stärken und sie auf gemeinsame Ziele auszurichten. Hier unterstützt Remote Leadership .

Mit einem kooperativen Führungsstil oder Emergent Leadership kannst du deinen Mitarbeitenden mehr Wertschätzung entgegenbringen und sie stärker an Entscheidungsprozessen beteiligen.

Bei allen modernen Führungsstilen spielt eine transparente, offene Kommunikation eine bedeutende Rolle. Durch den Einsatz digitaler Kollaborationsplattformen kannst du eine solche Unternehmenskultur noch besser fördern.

Eine Übersicht zu den Führungsstilen findest du in den nachfolgenden Beiträgen. Du erfährst, wie sich die einzelnen Arten von Leadership unterscheiden und welcher Stil am besten zu deinem Projekt-Team sowie zu deinem Unternehmen passt:

Mit zeitgemäßen Führungskompetenzen ein positives Arbeitsumfeld schaffen

Effizienz, Produktivität und eine hohe Arbeitsqualität haben in der digitalen Arbeitswelt nichts von ihrer Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil: Digitale Technologien können dich und dein Projekt-Team dabei unterstützen, effizienter und produktiver zu sein. Damit dir das gelingt, stehen dir verschiedene moderne Führungsinstrumente und Führungstechniken zur Verfügung. Sie helfen dir dabei

deine Teamkolleg:innen anzuleiten, die von verschiedenen Standorten aus arbeiten,

sie dank eines effizienten Managements zu motivieren, sodass sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen,

das Beste aus der digitalen Kommunikation herauszuholen, damit sich alle deine Mitarbeitenden informiert und integriert fühlen,

ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von einer offenen Kommunikations- und Feedbackkultur geprägt ist.

Neben klassischen Führungskompetenzen ist beispielsweise Digital Leadership gefragt: Du verstehst es, deine Teammitglieder virtuell zu führen, bringst sie über die Distanz zusammen und richtest sie auf euer gemeinsames Ziel aus. Dabei stehst du den digitalen Entwicklungen immer positiv gegenüber. Mit den sogenannten Management-by-Techniken kannst du wiederum die Autonomie deiner Teammitglieder stärken.

In den folgenden Beiträgen findest du detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Führungstechniken, Methoden und Maßnahmen sowie zahlreiche Tipps, die du sofort umsetzen kannst.