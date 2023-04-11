Was haben die Neobank N26, Das Bündnis 90 / Die Grünen und Netflix

gemeinsam? Sie teilen die Führungsrolle auf zwei Personen auf. Den meisten

als Co-Leadership oder Shared Leadership bekannt, bietet dieser Ansatz

zahlreiche Vorteile. Zwei Augenpaare sehen bekanntlich mehr als eins,

Mitarbeitende finden doppelt so viel Gehör und aus 80-Stunden-Wochen werden

idealerweise 40-Stunden-Wochen.

Doch Co-Leadership stellt Unternehmen auch vor Herausforderungen.

Schließlich müssen Führungskräfte gemeinsam entscheiden können und wollen –

ganz gleich, ob sie eine Firma, eine Abteilung oder ein Projekt leiten. Was

geteilte Führung konkret bedeutet, worauf du in der Praxis achten solltest

und welche Eigenschaften Führungskräfte in diesem Setting idealerweise

haben, erfährst du hier.

Mehr als nur Verantwortung teilen: Was Shared Leadership bedeutet

Co-Leadership ist eine Unterform agiler Führung, bei der Flexibilität,

Transparenz, Zusammenarbeit und flache Hierarchien im Fokus stehen. Kein

Wunder, dass sich viele Startups für eine geteilte Führung entscheiden.

Denn der Ansatz harmoniert mit der offenen Struktur junger Unternehmen und teilt die Verantwortung auf – übrigens nicht nur in der

Unternehmensleitung, sondern auch auf der mittleren Führungsebene, in

Abteilungen oder Projekten. So basieren wichtige Entscheidungen auf

unterschiedlichen Perspektiven, mehr Lebens- und Berufserfahrung sowie

Wissen.

Das heißt aber nicht, dass du dir mit deiner Co-Leitung alle Aufgaben und

Funktionen zu 50 Prozent teilen musst. Schließlich bringt ihr

unterschiedliche Fähigkeiten und Talente mit. Vielleicht fallen dir

administrative Aufgaben leichter, während deine „bessere Hälfte“ in der Kommunikation mit Mitarbeitenden brilliert. Was Shared Leadership im Kern ausmacht, ist die geteilte

Entscheidungskompetenz. Niemand entscheidet hier im Alleingang – und

deshalb kann sich auch keiner aus der Verantwortung stehlen.

Co-Leitung: Diese Vorteile kannst du nutzen

Geteilte Führungsrollen sind aktuell noch die Ausnahme. Doch mit hybriden

Arbeitsmodellen, zunehmend agilen Managementmethoden und dem Wunsch nach

einer verbesserten Work-Life-Balance erkennen immer mehr Unternehmen die

Vorteile von Co-Leadership. Hier siehst du die vier wichtigsten auf einen

Blick:

Wissen und Lösungsansätze potenzieren sich:Wie bereits erwähnt, kommen bei der geteilten Führung

unterschiedliche Talente, Wissens- und Erfahrungsschätze zusammen.

So entstehen Lösungen, auf die Einzelpersonen wahrscheinlich nicht

gekommen wären. In puncto Produktinnovation und vielen anderen

Unternehmensbereichen ist das ein klarer Vorteil – vor allem, wenn

Führungskräfte auch ihre Mitarbeitenden stärker in Prozesse

einbinden. Es ist immer jemand da:Bis zur totalen Erschöpfung oder trotz Krankheit arbeiten? Im

Urlaub immer den Laptop und das Arbeitshandy dabei? Das wird mit

Shared Leadership eher zur Ausnahme. Davon profitierst nicht nur du

als Führungskraft, sondern auch die Belegschaft. Deine

Mitarbeitenden können sich bei deiner Abwesenheit also immer an

deine Co-Führungskraft wenden. Durch dein aktives “Abschalten” von

der Arbeit werden sie außerdem ermutigt, ebenfalls auf ihre

Work-Life-Balance zu achten. Denn wenn du zum Beispiel außerhalb

der Arbeitszeiten keine Nachrichten verschickst, zeigst du, dass du

die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit respektierst. Du erwartest

keine ständige Erreichbarkeit, da du selbst nicht ständig

erreichbar bist. Das sorgt für Entspannung und steigert die Motivation. Gleichberechtigung wird gefördert:Deine Co-Leitung muss nicht zwangsläufig ein anderes Geschlecht

oder einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Sie kann aber.

Wenn Unternehmen Inklusion fördern – und zwar auch auf der Führungsebene –, profitieren sie vom erstgenannten Vorteil umso mehr. Denn persönliche Erfahrungen oder Kommunikationsstile können sich je nach Kultur und Geschlecht

unterscheiden und gemeinsam spannende Synergien ergeben. Co-Leadership zahlt auf die Arbeitgebermarke ein:

Diversität, Transparenz und Flexibilität sind nur einige der Werte, die vor allem jungen Mitarbeitenden wichtig sind. Ein Unternehmen mit geteilten Führungsrollen positioniert

sich als moderner Arbeitgeber:innen, der auf Teilhabe setzt, offene

Strukturen etabliert hat und neue Ideen willkommen heißt – und zwar

auf allen Ebenen.

Welche Hürden geteilte Führung nehmen muss – und wie

Ob Yin und Yang oder Ebbe und Flut: Das eine kommt nicht ohne das andere

aus. So bringt die Co-Leitung zwar viele Vorteile, aber auch einige

Herausforderungen mit sich. Zum Glück kannst du diese Hürden souverän

nehmen – vorausgesetzt, du harmonierst mit deinem Pendant und hast die

nötigen Strukturen für agiles Management geschaffen. Das sind die wichtigsten Herausforderungen im Überblick:

Es herrscht Unklarheit über Aufgaben und Updates:Verantwortung teilen bietet Entlastung, da du nicht für alles

allein zuständig bist. Das heißt aber auch, dass du nicht immer auf

dem gleichen Stand wie deine Co-Leitung bist (und andersherum).

Noch schwieriger ist das bei Remote Work und hybriden

Arbeitsmodellen. Eine zentrale Plattform für die Zusammenarbeit kann Klarheit schaffen . Dort kannst du zum Beispiel auf digitale Projektmanagement-Tools

zugreifen und Aufgaben für alle nachvollziehbar zuweisen. Über Geteilte Channels lassen sich zudem wichtige Updates kommunizieren und an den Channel

„anheften”, damit sie im Chat immer ganz oben erscheinen. So geht

nichts verloren. Kommunikationsstile unterscheiden sich:Du fachsimpelst gerne und deine Co-Leitung versteht nur Bahnhof?

Oder sprichst du Probleme sofort an, während dein Gegenüber länger

grübeln muss? Es ist völlig normal, dass Führungskräfte

unterschiedlich kommunizieren und sich auch mal missverstehen. Bei

Co-Leadership wiegt das jedoch ungleich schwerer. Eine Lösung

können digitale Kollaborationstools wie Slack sein, da sie eine

asynchrone – also zeitversetzte – Kommunikation ermöglichen. Wenn

du zum Beispiel wichtige Informationen oder Feedback per Chat

kommunizierst, können alle Beteiligten jederzeit darauf zugreifen, Fachbegriffe recherchieren oder mit der Suchfunktion zuvor geteiltes Wissen lokalisieren. Das ist in Gesprächen in Echtzeit nicht immer möglich. Entscheidungsprozesse dauern länger:Ganz gleich, ob es sich um Budget- oder Personalfragen handelt: Als

Co-Leader triffst du Entscheidungen nur gemeinsam. Wenn du

beispielsweise sehr sparsam bist und deine Co-Leitung

investitionsfreudig, kannst du dich auf eine zähe Verhandlung

einstellen. Das erfordert Geduld, Verhandlungsgeschick und

Kompromissbereitschaft (Sozialkompetenzen, die wir weiter unten

noch näher erklären). Doch auch hier kannst du digitale Tools

nutzen, um das Unternehmen effizienter zu managen. Lege zum Beispiel Pro- und Contra-Listen in geteilten Dokumenten an. Dort könnt ihr eure Argumente in Ruhe eintragen und abwägen, bevor das Meeting startet. Das hilft übrigens auch, wenn eine Führungskraft abwesend ist oder das Projekt-Team ortsunabhängig

führt.

Welche Eigenschaften Führungskräfte für die Co-Leitung benötigen

Geduld, Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft haben wir bereits

genannt. Doch welche Eigenschaften brauchst du als Führungskraft noch, um

ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Projekt gemeinsam zu leiten? Neben

klassischen und digitalen Führungskompetenzen, die moderne Führungskräfte

heute haben sollten, spielen bei Shared Leadership vor allem soziale

Kompetenzen eine Rolle. Dazu gehören:

Vertrauen : Wer nicht loslassen kann, macht Co-Leadership schwierig,

egal ob auf der Führungsebene oder in einem Projekt. Du musst der

anderen Leitung vertrauen und Aufgaben delegieren können. Das gilt

vor allem für Remote-Arbeit, bei Krankheit oder im Urlaub.

: Wer nicht loslassen kann, macht Co-Leadership schwierig, egal ob auf der Führungsebene oder in einem Projekt. Du musst der anderen Leitung vertrauen und Aufgaben delegieren können. Das gilt vor allem für Remote-Arbeit, bei Krankheit oder im Urlaub. Offenheit, Ehrlichkeit und Kommunikation : Gemeinsam entscheiden

heißt, über alles offen zu sprechen – und auch zu akzeptieren, dass

Meinungen auseinandergehen oder Fehler passieren. Statt nachtragend

zu sein, sollten Führungskräfte konstruktiv mit Feedback umgehen

können. Mit dieser Einstellung werden sie ihrer Vorbildfunktion

gerecht und schaffen ein transparentes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld.

: Gemeinsam entscheiden heißt, über alles offen zu sprechen – und auch zu akzeptieren, dass Meinungen auseinandergehen oder Fehler passieren. Statt nachtragend zu sein, sollten Führungskräfte konstruktiv mit Feedback umgehen können. Mit dieser Einstellung werden sie ihrer Vorbildfunktion gerecht und schaffen ein transparentes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld. Bereitschaft zur Zusammenarbeit : Co-Leaders müssen echte

Teamplayer:innen sein. Das gilt auf der obersten Führungsebene

genauso wie in Abteilungen und Projektteams. Shared Leadership

setzt Kollaboration voraus und hilft, Silos aufzubrechen.

: Co-Leaders müssen echte Teamplayer:innen sein. Das gilt auf der obersten Führungsebene genauso wie in Abteilungen und Projektteams. Shared Leadership setzt Kollaboration voraus und hilft, Silos aufzubrechen. Verantwortungsbewusstsein: Jede Führungskraft übernimmt

Verantwortung für Entscheidungen, die das Projekt-Team und die

Projektarbeit betreffen. Bei alleiniger Führung ist das manchmal

sogar einfacher. Als Co-Leader:in musst du zu jeder gemeinsam

getroffenen Entscheidung stehen – auch wenn sie ein Kompromiss war

und sich später vielleicht als falsch erweist.

Bedenke: Wenn du und deine Co-Leitung zu ähnlich denkt, habt ihr

möglicherweise blinde Flecken. Meinungsverschiedenheiten können den

kreativen Prozess voranbringen und voreilige Entscheidungen verhindern.

Allerdings sollten Führungskräfte, die sich die Verantwortung teilen, auch

nicht zu gegensätzlich sein. Sonst verheddern sie sich in endlosen

Diskussionen, was schlimmstenfalls das gesamte Projekt-Team lähmt. Deshalb

ist es wichtig, dass Führungskräfte kompatibel sind. Es lohnt sich, die

Zusammenarbeit vorab auszutesten – zum Beispiel in einem gemeinsamen, agil geführten Projekt.

Doppelt führt besser: Co-Leadership als Zukunftsmodell?

Ob mehr Gleichberechtigung, erfolgreicheres Employer Branding oder eine

bessere Work-Life-Balance: Co-Leitung hat viele Vorteile. Zunehmend

digitale Arbeit und veränderte Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt verlangen

nach kooperativer Führung, die Zusammenarbeit zelebriert. Wichtig ist, dass

du den für dich und dein Unternehmen passenden Führungsstil wählst. Welche

Führungstechniken es noch gibt, wie du digitale Strukturen in deinem

Unternehmen etablierst und vieles mehr findest du auf unserer

Übersichtsseite zum Thema Leadership