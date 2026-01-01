ぼやけた画面越しに 2 人の参加者が無表情で見つめ合うだけの Web 会議はもはや過去のもの。ハイブリッドまたはリモートワークの普及にともない、Web 会議プラットフォームはオフラインでのコラボレーションに欠かせない要素を取り入れた形に進化してきました。実際に、現代の Web 会議プラットフォームには、画面共有、内容の記録、文字起こしサービス、絵文字リアクションなど、対面での会議を超える機能が備わっています。

このガイドでは、Web 会議プラットフォームを選ぶ際に検討すべきポイントについて説明し、さまざまなユースケースや企業規模に応じた最適なプラットフォームを紹介します。

チームにとって最適な Web 会議ソフトウェアの選び方

最適な Web 会議ソフトウェアとは、チーム固有のニーズに対応できるものです。以下のような要因を考慮しましょう。

特徴と機能。 画質と音質、画面共有、録画、ドキュメント共有やチャットなどのコラボレーションツール、会議のアクセス管理などのセキュリティ機能を確認します。

画質と音質、画面共有、録画、ドキュメント共有やチャットなどのコラボレーションツール、会議のアクセス管理などのセキュリティ機能を確認します。 アクセシビリティ。 障がいを持つ人など、さまざまなタイプのユーザーが使用できることを確認します。

障がいを持つ人など、さまざまなタイプのユーザーが使用できることを確認します。 操作しやすさ。 メンバーがすぐに使いこなせるものを選びましょう。ユーザーが自分を表現できる機能を備えた直感的なインターフェイスを重視します。

メンバーがすぐに使いこなせるものを選びましょう。ユーザーが自分を表現できる機能を備えた直感的なインターフェイスを重視します。 ほかのツールとのインテグレーション。 プロジェクト管理アプリやカレンダーなど、すでに使用しているツールとの相性を確認します。

プロジェクト管理アプリやカレンダーなど、すでに使用しているツールとの相性を確認します。 性能とスケーラビリティ。 拡張性を念頭に構築され、大規模会議やウェビナーに対応できるプラットフォームを選択します。

拡張性を念頭に構築され、大規模会議やウェビナーに対応できるプラットフォームを選択します。 信頼性。 サービスの中断はコストと時間の無駄になり、集中力を途切れさせます。アップタイムに実績のあるプラットフォームを選びましょう。

サービスの中断はコストと時間の無駄になり、集中力を途切れさせます。アップタイムに実績のあるプラットフォームを選びましょう。 サポート。 カスタマーサポートの対応が全般的に素早く、24 時間 365 日体制で対応しているかを確認します。

大人数向けの人気の Web 会議プラットフォーム

すべての Web 会議プラットフォームが大規模会議に対応できるとは限りませんが、100 人から 1,000 人規模の会議を開催する必要がある場合、いくつかの選択肢があります。

Zoom のエンタープライズプランは一度に最大 1,000 人の参加者をサポートし、30 時間までの Web 会議に対応できます。注目の機能としてはホワイトボード、無制限のクラウドストレージ、シングルサインオン（SSO）などがあるほか、REST API によってビデオ会議をさまざまなウェブアプリやツールに組み込めます。

Google Meet の Enterprise エディションは Google Workspace の Enterprise プランで利用できます。最大 1,000 人の参加者に対応し、無制限のファイルをホストできます。またすべての Google Workspace アプリと連携でき、ドメイン内ライブ配信に対応しているため、組織のプライベートドメインまたはネットワーク内でのビデオまたは音声会議のライブ配信が可能です。

GoTo Meeting の Buisiness プランと Enterprise プランは一度に最大 250 人、Professional プランは 150 人までの会議に対応しています。Buisiness プランと Enterprise プランでは会議時間とクラウド録画は無制限です。

大企業向けの人気の Web 会議プラットフォーム

大企業には固有の要件があり、ソフトウェアの使用や調達に関してもルールがあるものです。エンタープライズグレードで人気の高い Web 会議プラットフォームは以下のとおりです。

Webex Webinars は最大 10 万人の会議に対応しています。ライブ配信、疑似ライブ配信、オンデマンド配信をサポートし、Salesforce や Eloqua などのツールと簡単に連携できます。

Microsoft Teams は Microsoft 365 の全プランで利用できるため、企業のチームは OneDrive for Business、SharePoint、Microsoft 365 に保存されたファイルやドキュメントを使って Teams のインターフェイス内で直接コラボレーションを行うことができます。プランやオプションによっては、Teams Phone や Teams Rooms などの追加機能を使って会議をカスタマイズできます。

中小企業向けの人気の Web 会議プラットフォーム

最適な Web 会議ソフトウェアとは、企業の成長に合わせてスケールアップできるものです。以下にいくつか例を挙げます。

Zoom にはホストと参加者双方にとって頼りになる機能（ミュートとミュート解除、画面共有、投票実施）があり、ごくベーシックな会議のニーズに合う無料プランや、リーズナブルな価格設定の段階別プランもあります。

Webex Meetings にはさまざまなニーズ向けの定額プランがあります。Free プランでは最大 100 人、Starter プランでは 150 人、Business プランでは 200 人の出席者に対応できます。

ハイブリッドまたはリモートチーム向けの人気の Web 会議プラットフォーム

リモートチーム向けの Web 会議プラットフォームは、特にリモートでの作業やコラボレーション、生産性に合わせたカスタム機能を備えています。主要なプラットフォームを以下にいくつか挙げます。

Slack のユーザーなら、Slack ハドルミーティングを使って、チャンネルまたはダイレクトメッセージ内で音声または動画ベースの会話ができます。ハドルミーティングには画面共有、描画とマークアップのほか、会議の時間を楽しくする絵文字などの機能があります。ユーザーが共有したリンク、ドキュメント、メッセージは、ミーティング終了時に自動的に保存されます。

Switchboard はツールやチームをひとまとめにできるクラウド型コワーキングスペースを提供しています。チームは Google ドキュメントや Trello など、複数のウェブベースアプリを使いながら、ビデオ会議を利用できます。

人気の Web 会議用モバイルアプリ

外出先で会議やプレゼンテーションを行うためには、Web 会議用モバイルアプリが欠かせません。以下にいくつか例を挙げます。

Zoom のモバイルアプリは App Store や Google Play でダウンロードできます。チャット、テキストメッセージの送信、ワンクリックで会議に参加できる機能など、多彩なコミュニケーション機能を併せ持つとともに、「OK Google」の音声によるアクセスコマンドや、Siri のカスタムショートカットといったモバイル特有の機能も利用でき、会議に参加しやすくなっています。

Skype のモバイルアプリは Android、iPhone、Windows 10 Mobile でダウンロードできます。タブレットの場合は Android および Windows のタブレット、iPad、Kindle Fire HD で利用できます。

多様性とアクセシビリティに配慮した人気の Web 会議プラットフォーム

クローズドキャプションや文字起こし、スクリーンリーダーの互換性、キーボードの操作やハイコントラストモードといった、アクセシビリティと多様性に配慮した機能にも注目しましょう。こうした機能があれば、会議は幅広い人々にとってアクセスしやすいものになります。

ほとんどの Web 会議プラットフォームは多彩なタイプのユーザーが参加できるよう大きな進歩を遂げてきましたが、特に注目すべきプラットフォームを以下に挙げます。

Google Meet のアクセシビリティ機能には、ライブ字幕、文字起こし、スクリーンリーダーと拡大鏡、キーボードのショートカット、Google Meet ハードウェアを使った音声フィードバック、タイルのペア設定（デスクトップ用）などがあります。

Zoom は手動または自動生成による字幕、字幕用の REST API を使ったサードパーティによる字幕表示、ディスプレイ設定のカスタマイズ、操作性を高めるキーボードショートカットなどの機能を備え、スクリーンリーダーにも対応しています。

Slack のアクセシビリティ機能には、キーボードショートカット、スクリーンリーダーへの対応、カスタム絵文字とアニメーション、目に優しい状態で仕事を進められるダークモード、カスタムの「拡大/縮小」環境設定などがあります。

人気の無料 Web 会議プラットフォーム

予算が限られているチームや、AI を活用した文字起こしや独自のブランディングといった高度なオプションが不要なチームには、無料で使える Web 会議プラットフォームがよいでしょう。

Zoom の無料プランは最大 100 人の参加者に対応し、40 分までの会議が可能です。また、アプリ内、Zoom Mail サービス、Zoom Calendar で共有できる、編集可能なホワイトボードとノートも備えています。

Skype は最大 100 人までの会議に無料で対応しています。会議の時間は最大 24 時間で、登録やダウンロードは不要です。

Google Meet の無料プランは最大 100 人の参加者に対応しています。会議時間は最大 1 時間であり、この時間は現時点で無料プランとしては最長です。

適切な Web 会議プラットフォームを選んで、エンゲージメントと生産性を向上

Web 会議は私たちの働き方を変貌させました。Web 会議プラットフォームはただ便利なだけでなく、分散した多様なチーム間で効果的なコラボレーションを促進するうえで欠かせないものになっています。チームの頭脳を結集できる、適切なプラットフォームを選びましょう。