ミーティング
生産性の高いミーティングやグループディスカッションを行うためのヒントとアドバイス
非同期型のコラボレーションを実現させる 5 つの方法
リモートやハイブリッドチームのやり取りを効率よくシンプルに進めるには？
カジュアルな会議こそ革新的なアイデアの鍵
少しの工夫で誰もが積極的に参加でき、コラボレーションが活性化し、創造性が加速
ミーティングの生産性を上げるコツ
ミーティングの生産性を高めるヒント
会議メモの作成に関する包括的ガイド
ビジネスの成長には会議が欠かせません。ここでは、コラボレーションを推進して会議から最大限の成果を引き出せるよう、会議メモや議事録の作成で一歩先を行くための手立てを紹介します。
経営会議とは？成功させるポイントや失敗するケースを紹介
経営会議は、企業の経営方針や事業計画など、重要な役割を担っています。経営会議を開催する目的や運営に必要な基礎知識、成功させるためのポイントを解説します。
リモートマネジメントとは？目的や課題、効率的に行う方法を解説
リモートマネジメントは、リモートワーク管理の課題を解決するものです。リモートマネジメントの目的や効果的に進めるポイント、効果を高めるツールなどを紹介します。
会議の基本的な進め方とは？流れや結論を出す方法を解説
会議をどう進めていいか、不安な方もいるでしょう。会議の基本的な進め方や結論を出す方法のほか、会議前に準備しておくべきこと、会議中に実践しておくべきことなどを解説します。
ファシリテーションとは？メリットやファシリテーターの役割を解説
会議でよく耳にする、ファシリテーションを実践するメリットを紹介。また、やファシリテーターが担う役割のほか、求められるスキル、向いている人の特徴を解説します。