此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

上次更新：2025 年 6 月 17 日

Salesforce《主要服务协议》（简称为“MSA”）以及《Slack 补充条款》（简称为《补充条款》）具有法律效力，同时管理你对 Slack 服务的访问和使用。这些《补充条款》是对 MSA 的补充说明，并且是 MSA 的重要组成部分（MSA 和《补充条款》统称为“Slack 条款”）。这些《补充条款》的英文版中使用但未定义的大写术语具有 MSA 中赋予它们的含义。根据 MSA 的定义，“SFDC”系指适用的 Salesforce 实体，此处针对 Slack 服务线上订单所作出的修改除外。与 Slack 服务有关的更多信息可在文档中找到，网址：https://sfdc.co/ptd。为避免疑义，MSA 优先于此文档。

寻求优化授权

SFDC 可以出于以下原因访问 Slack 中的客户数据，并且客户可以指示 SFDC 处理其客户数据以用于此类用途：

训练模型，供客户所访问的服务和功能而使用； 完善客户有权访问的服务和功能； 研发客户无需支付额外费用即可访问的产品； 如 SFDC 与客户双方之间签订的 MSA 另有规定，则不适用。

客户保留对其客户数据的一切所有权，SFDC 保留对汇总的机器学习结果的一切所有权。

有关我们实践的更多信息，包括如何退出的说明，请访问我们的隐私原则页面。

多个基础设施

在 Slack 服务与 Salesforce 服务之间实现互操作的服务（包括 Salesforce 频道）运行在一个或多个独立的基础设施上，这些内容详见基础架构与分处理者文档。Slack 与 Salesforce 所依赖的基础设施在隐私保护和安全措施方面可能存在差异，并且可能部署于不同的物理地点，相关信息可参阅《Salesforce 信任与合规性文档》。这些 Slack 服务与一些“可互操作（但未经授权）”的 Salesforce 产品和功能对接，因此，客户应知晓并承认：客户数据会被共享至 Slack 服务 FedRAMP 授权范围之外。

公开性

客户授予 SFDC 权利，将客户的公司名称和徽标用作在 SFDC 网站上进行营销或促销目的的参考，以及与 Slack 现有或潜在客户进行其他公共或私人交流的参考，但要遵守客户不定时向 SFDC 提供的标准商标使用指南。

SFDC 签约实体、通知、适用法律和场所

对于 Slack 服务（通过 Slack 网站购买的 Slack 套餐）线上订单，以下内容适用于 MSA 中列出的 SFDC 签约实体、通知、适用法律和场所部分：

签订《Slack 条款》的 SFDC 实体、客户应按照《Slack 条款》发送通知的地址、适用于由《Slack 条款》引起或与之相关的任何争议或诉讼的法律，以及对任何争议或诉讼拥有管辖权的法庭，具体取决于客户居住地。

住所 SFDC 实体 通知应发送至以下地址： 适用法律 场所 美国和加拿大 Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, attn: VP, Worldwide Sales Operations，副本收件人：General Counsel（总顾问） 加利福尼亚州 加利福尼亚州旧金山郡 世界其他地区（日本除外） Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland, attn: VP, Sales Operations，副本收件人：Legal Department（法务部） 英格兰 英格兰伦敦 日本 Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan, attn: Senior Director, Japan Sales Operations，副本收件人：General Counsel（总顾问） 日本 日本东京

条款变更

我们可能不定时变更这些《补充条款》。如果我们对这些《补充条款》作出重大变更，我们会在变更生效之前向客户发出合理通知。客户了解并同意：如果在《补充条款》变更之后使用 Slack 服务，即表示接受最新版《补充条款》的内容。