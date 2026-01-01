Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2026

Il Contratto principale per i servizi (“Contratto principale”) di Salesforce e le presenti Condizioni aggiuntive di Slack (“Condizioni aggiuntive”) sono legalmente vincolanti e regolano l’acquisizione e l’utilizzo di Slack da parte dell’utente. Le presenti Condizioni aggiuntive si applicano congiuntamente al Contratto principale e costituiscono parte integrante di tale Contratto (il Contratto principale e le Condizioni aggiuntive sono collettivamente definiti “Condizioni di Slack”). I termini in maiuscolo utilizzati, ma non definiti, nelle presenti Condizioni aggiuntive hanno il significato stabilito nel Contratto principale. “SFDC” indica l’entità Salesforce applicabile, come definita nel Contratto principale, salvo come modificata nel presente documento per gli ordini online di Servizi di Slack. Ulteriori informazioni relative ai Servizi di Slack sono disponibili nella Documentazione all’indirizzo https://sfdc.co/ptd. A scanso di equivoci, il Contratto principale ha la precedenza sulla Documentazione.

Ricerca, apprendimento e intelligenza artificiale in Slack

SFDC ha il diritto di accedere ai Dati del cliente in Slack per i seguenti motivi e il Cliente chiede a SFDC di elaborare i relativi Dati del cliente per tali motivi:

Addestrare modelli per l’utilizzo dei servizi e delle funzioni a cui il Cliente ha accesso. Migliorare i servizi e le funzioni a cui il Cliente ha accesso. Svolgere ricerche su e sviluppare prodotti a cui il Cliente avrà accesso senza costi aggiuntivi. Per quanto diversamente previsto dal Contratto principale per i servizi tra SFDC e il Cliente.

Il Cliente si riserva tutti i diritti di proprietà sui propri Dati del cliente e SFDC si riserva tutti i diritti di proprietà su e in relazione ai risultati aggregati di apprendimento automatico.

Per altre informazioni sulle nostre procedure, comprese le istruzioni su come negare il consenso, puoi visitare la nostra pagina sui Principi di privacy.

IA generativa

I Servizi contengono funzioni che utilizzano la tecnologia di IA generativa, che può essere fornita da una o più terze parti come elencato nella documentazione Trust and Compliance applicabile ai Servizi. La presente Documentazione fornisce informazioni e requisiti di prodotto specifici relativi a tali funzioni e fornitori di IA generativa, comprese le policy di utilizzo accettabile di terze parti applicabili che il Cliente deve rispettare quando utilizza la tecnologia di IA generativa. A causa della natura stessa dell'IA generativa, l'output generato può essere imprevedibile e può includere risposte inaccurate o dannose. Prima di utilizzare qualsiasi output dell’IA generativa, il Cliente è l'unico responsabile della verifica dell'accuratezza, della sicurezza e della conformità dell'output alle leggi applicabili e alle policy di utilizzo accettabile di terze parti. Il Cliente si assume ogni responsabilità per l'output generato dai Servizi e, tra SFDC e il Cliente, tale output è considerato Dati del Cliente.

Infrastruttura multipla

I servizi che interoperano tra i servizi di Slack e i servizi di Salesforce, inclusi i canali Salesforce, sono forniti su una o più infrastrutture separate così come descritto nella documentazione Infrastructure and Subprocessor. Le infrastrutture dei servizi di Slack e dei servizi di Salesforce possono differire in materia di tutela di privacy e sicurezza e/o essere ospitate in luoghi fisici diversi e sono ulteriormente descritte nella documentazione Trust and Compliance di Salesforce. Questi servizi di Slack si interfacciano con prodotti e funzioni Salesforce “interoperabili (ma non autorizzati)”, pertanto il Cliente riconosce che i Dati del Cliente vengono condivisi al di fuori del perimetro di autorizzazione FedRAMP dei Servizi di Slack.

Pubblicità

Il Cliente concede a SFDC il diritto di utilizzare il nome e il logo della sua azienda come riferimento per scopi di marketing o promozionali sul sito web di SFDC e in altre comunicazioni pubbliche o private con clienti Slack esistenti o potenziali, in base alle linee guida sull’utilizzo del marchio standard del Cliente fornite a SFDC di volta in volta.

Entità contraente SFDC, Comunicazioni, Legge applicabile e Foro competente

Per un ordine online di Servizi di Slack (un piano Slack acquistato tramite il sito web di Slack), si applica quanto segue al posto delle sezioni Entità contraente SFDC, Comunicazioni, Legge applicabile e Foro competente del Contratto principale:

L’entità SFDC che stipula le Condizioni di Slack, l’indirizzo a cui il Cliente deve indirizzare le comunicazioni previste dalle Condizioni di Slack, la legge che si applicherà in qualsiasi controversia o causa legale derivante da o in relazione alle Condizioni di Slack e i tribunali che hanno giurisdizione su tali controversie o cause dipendono dal luogo in cui il Cliente è domiciliato.

Domicilio Entità SFDC Le comunicazioni devono essere inviate a: Legge applicabile Foro competente Stati Uniti e Canada Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, all’attenzione di: VP, Worldwide Sales Operations, con copia all’attenzione di: General Counsel California Contea di San Francisco, California Resto del mondo (escluso il Giappone) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublino, Irlanda, all’attenzione di: VP, Sales Operations, con copia all’attenzione di: Legal Department Inghilterra Londra, Inghilterra Giappone Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Giappone, all’attenzione di: Senior Director, Japan Sales Operations, con copia all’attenzione di: General Counsel Giappone Tokyo, Giappone

Modifiche alle Condizioni

Ci riserviamo il diritto di modificare le presenti Condizioni aggiuntive di volta in volta. In caso di modifiche materiali alle presenti Condizioni aggiuntive, forniremo al Cliente un ragionevole preavviso prima dell’entrata in vigore della modifica. Il Cliente riconosce e accetta che l’utilizzo dei Servizi di Slack dopo la data di modifica delle presenti Condizioni aggiuntive costituirà l’accettazione delle Condizioni supplementari aggiornate.