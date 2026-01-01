Última atualização: 27 de fevereiro de 2026

O Contrato de Serviços Principais da Salesforce (“Contrato”) e estes Termos Complementares do Slack (“Termos Complementares”) são legalmente vinculantes e regem a aquisição e o uso do Slack. Estes Termos Complementares se aplicam junto com o Contrato e constituem parte integral dele (coletivamente, os “Termos do Slack”). Os termos utilizados com iniciais maiúsculas, mas não definidos nestes Termos Complementares, têm seu significado apresentado no Contrato. “SFDC” é a entidade aplicável da Salesforce, conforme definido no Contrato, exceto se modificado por meio deste para pedidos on-line dos Serviços do Slack. Informações adicionais relacionadas aos Serviços do Slack podem ser encontradas na Documentação em https://sfdc.co/ptd. Para evitar dúvidas, o Contrato tem prioridade sobre a Documentação.

Pesquisa, aprendizado e inteligência artificial do Slack

A SFDC pode acessar os Dados do Cliente no Slack pelas seguintes razões, e o Cliente instrui a SFDC a tratar os Dados do Cliente para tais fins:

para treinar modelos de uso pelos serviços e pelos recursos aos quais o Cliente tem acesso; para aprimorar os serviços e os recursos aos quais o Cliente tem acesso; para pesquisar e desenvolver produtos aos quais o Cliente terá acesso sem custo adicional; de acordo com o disposto no Contrato entre a SFDC e o Cliente.

O Cliente mantém a propriedade sobre os seus Dados do Cliente, e a SFDC mantém todas as propriedades sobre os resultados agregados de aprendizado de máquina.

Se quiser saber mais sobre nossas práticas, inclusive instruções de como optar por não segui-las, visite a página Princípios de privacidade.

IA generativa

Os Serviços contêm recursos que usam tecnologia de IA generativa que pode ser fornecida por terceiros, conforme listado na Trust and Compliance Documentation aplicável aos Serviços. Essa Documentação fornece informações e requisitos de produto específicos para esses recursos e provedores de IA generativa, incluindo políticas de uso aceitável de terceiros aplicáveis que o Cliente deve cumprir ao usar a tecnologia de IA generativa. Devido à natureza da IA generativa, o conteúdo gerado pode ser imprevisível e pode incluir respostas imprecisas ou prejudiciais. Antes de usar qualquer conteúdo gerado por IA generativa, o Cliente é o único responsável por revisar o conteúdo quanto à precisão, segurança e conformidade com as leis aplicáveis e com as políticas de uso aceitável de terceiros. O Cliente assume total responsabilidade pelo conteúdo gerado pelos Serviços e, entre a SFDC e o Cliente, esse conteúdo é considerado como Dados do Cliente.

Várias infraestruturas

Os serviços que interagem entre os serviços do Slack e os serviços do Salesforce, incluindo os canais do Salesforce, são oferecidos em uma ou mais infraestruturas separadas conforme descrito na Documentação de Infraestrutura e Subprocessador, e as infraestruturas dos serviços do Slack e os serviços do Salesforce podem ser diferentes em relação às proteções de segurança e privacidade e/ou ser hospedadas em diferentes locais físicos e contam com descrição mais detalhada na Trust and Compliance Documentation do Salesforce. Esses serviços do Slack se conectam com produtos e recursos do Salesforce “Interoperáveis ​(mas não Autorizados)” e, portanto, o Cliente reconhece que os Dados do Cliente são compartilhados fora do limite de autorização do FedRAMP dos Serviços do Slack.

Publicidade

O Cliente concede à SFDC o direito de usar o nome e o logotipo da empresa do Cliente como referência para fins de marketing e promocionais nos sites da SFDC ou em outras comunicações públicas e privadas com clientes atuais ou em potencial do Slack, sujeito às diretrizes de uso de marca padrão do Cliente conforme fornecidas periodicamente à SFDC.

Entidade contratante SFDC, avisos, legislação aplicável e foro

No caso de um pedido on-line dos Serviços do Slack (um plano do Slack adquirido no site da própria plataforma), as seguintes disposições substituem as seções Entidade contratante SFDC, Avisos, Legislação aplicável e Foro do Contrato:

A entidade SFDC que celebra os Termos do Slack, o endereço para o qual o Cliente deve enviar avisos de acordo com os Termos do Slack, a legislação que será aplicável em qualquer conflito ou ação decorrente dos Termos do Slack ou a eles relacionados e os tribunais com jurisdição sobre tal conflito ou ação dependem do domicílio do Cliente.

Domicílio Entidade SFDC Os avisos devem ser enviados para o seguinte endereço: Legislação aplicável Foro Estados Unidos e Canadá Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, A/C: VP, Worldwide Sales Operations, com uma cópia A/C: General Counsel Califórnia Condado de São Francisco, Califórnia Resto do mundo (exceto o Japão) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland, A/C: VP, Sales Operations, com uma cópia A/C: Legal Department Inglaterra Londres, Inglaterra Japão Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan, A/C: Senior Director, Japan Sales Operations, com uma cópia A/C: General Counsel Japão Tóquio, Japão

Alterações nos Termos

Nós podemos alterar periodicamente estes Termos Complementares. Se mudanças substanciais forem feitas, enviaremos um aviso razoável ao Cliente antes de a alteração entrar em vigor. O Cliente entende e concorda que continuar usando os Serviços do Slack após a data de alteração dos Termos Complementares constituirá aceitação das alterações.