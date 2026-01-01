Slack 補足条項

最終更新日 : 2025 年 6 月 17 日

Salesforce 主要サービス契約（「MSA」）および本 Slack 補足条項（「補足条項」）は、法的拘束力を有し、お客様による Slack の取得および利用に適用されます。本補足条項は、MSA に加えて適用され、MSA の不可欠な部分を形成します（MSA と補足条項を合わせて「Slack 利用規約」）。本補足条項中で使用されているが定義されていない大文字で始まる用語は、MSA でそれらの用語に与えられた意味を有します。「SFDC」とは、Slack サービスのオンライン注文について本契約で修正される場合を除き、MSA で定義される、該当する Salesforce の企業団体を意味します。Slack サービスに関連するその他の情報は、https://sfdc.co/ptd のドキュメンテーションに含まれています。疑義を避けるために付記すると、MSA の内容がドキュメンテーションよりも優先されます。

検索最適化の許可

SFDC は、以下の目的で Slack 内の顧客データにアクセスできるものとし、顧客は、SFDC に対し、当該目的のために顧客データを処理することを指示します。

  1. 顧客が利用できるサービスおよび機能で使用するためのモデルをトレーニングするため。
  2. 顧客が利用できるサービスおよび機能を改善するため。
  3. 顧客が追加費用なしで利用できる製品の研究開発を行うため。
  4. SFDC と顧客との間の MSA に別途規定されている場合を除きます。

顧客は、その顧客データのすべての所有権を保持し、SFDC は、集合化された機械学習結果の中またそれに対するすべての所有権を保持します。

オプトアウトの方法に関する説明を含め、Slack の取り組みの詳細については、プライバシーに対する基本理念のページをご覧ください。

複数のインフラストラクチャ

Slack サービスと Salesforce サービスの間で相互運用するサービス（Salesforce チャンネルなど）は、インフラストラクチャとサブプロセッサに関する文書で説明されているとおり、1 つ以上の個別のインフラストラクチャで提供されます。また、Slack サービスのインフラストラクチャと Salesforce サービスのインフラストラクチャは、プライバシーとセキュリティの保護が異なる可能性や、それぞれ異なる物理的な場所でホストされる可能性があります。詳細については、Salesforce の Trust and Compliance Documentation（信頼性とコンプライアンスに関する文書）をご覧ください。これらの Slack サービスは Salesforce の「相互運用可能な（ただし、認可されていない）」製品と機能に接続しているため、お客さまは、お客さまのデータが Slack サービスの FedRAMP 認定の境界を越えて共有されることに同意するものとします。

広報

顧客は、SFDC に随時提供される顧客の標準的な商標使用ガイドラインに従うことを条件として、SFDC のウェブサイト、および既存または潜在的な Slack の顧客との公開または非公開のコミュニケーションにおいて、顧客の会社名およびロゴをマーケティングまたは販促目的の参考として使用する権利を SFDC に付与します。

SFDC の契約企業団体、通知、準拠法、および裁判地

Slack サービス（Slack ウェブサイト経由で購入した Slack プラン）のオンライン注文については、MSA に記載する SFDC の契約企業団体、通知、準拠法、および裁判地のセクションに代えて、以下が適用されます。

Slack 利用規約を締結する SFDC の企業団体、Slack 利用規約において顧客が通知の送付先とすべき住所、Slack 利用規約に起因または関連して生じる紛争や訴訟の準拠法および管轄裁判所は、顧客の所在地によって異なります。

所在地

SFDC の企業団体

通知の送付先とすべき住所 :

準拠法

裁判地

米国およびカナダ

Slack Technologies, LLC

Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105。宛先 : VP, Worldwide Sales Operations。写しの送付先 : General Counsel

カリフォルニア州

カリフォルニア州サンフランシスコ郡

上記以外の全世界（日本を除く）

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland。宛先 : VP, Sales Operations。写しの送付先 : Legal Department

イングランド

英国、ロンドン

日本

Slack Technologies Limited

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー（Salesforce Tower）。宛先 : シニアディレクター、日本セールスオペレーション。写しの送付先 : General Counsel

日本

日本、東京

利用規約の変更

当社は、本補足条項を随時変更できるものとします。当社は、本補足条項に対して重要な変更を行う場合、当該変更が施行される前に、顧客に対して合理的な通知を行います。顧客は、本補足条項が変更された日以降に Slack サービスを利用した場合、更新された補足条項に同意したものとみなされることを理解し、それに同意するものとします。