본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

마지막 업데이트: 2025년 6월 17일

Salesforce 주 서비스 계약(“MSA”) 및 본 Slack 추가 약관(“추가 약관”)은 법적 구속력을 가지며 Slack의 취득 및 이용에 적용됩니다. 본 추가 약관은 MSA와 함께 추가로 적용되며 MSA의 중요한 부분을 구성합니다(MSA 및 추가 약관을 통칭하여 “Slack 약관”이라고 함). 본 추가 약관에서 사용되었으나 정의되지 않은 대문자 용어는 MSA 내에서 부여된 의미를 갖습니다. “SFDC”는 Slack 서비스의 온라인 주문에 대해 본 계약에서 수정된 경우를 제외하고 MSA에 정의된 해당 Salesforce 법인을 의미합니다. Slack 서비스와 관련된 추가 정보는 설명서(https://sfdc.co/ptd)에서 확인할 수 있습니다. 의심의 소지를 없애기 위해 MSA가 설명서보다 우선 적용됩니다.

검색 최적화 승인

SFDC는 다음과 같은 이유로 Slack의 고객 데이터에 액세스할 수 있으며, 고객은 다음 목적으로 고객 데이터를 처리하도록 SFDC에 요청하게 됩니다.

고객이 액세스할 수 있는 서비스 및 기능에서 사용하도록 모델 교육 고객이 액세스할 수 있는 서비스 및 기능 개선 고객이 추가 비용 없이 이용할 수 있는 제품의 연구 및 개발 수행 SFDC와 고객 간의 MSA에 달리 규정된 바에 따릅니다.

고객은 고객 데이터의 모든 소유권을 보유하고 SFDC는 종합적인 머신 러닝 결과를 집계하고 그에 대한 모든 소유권을 보유합니다.

옵트아웃하는 방법에 대한 안내를 포함하여 Slack의 관행에 대한 자세한 내용은 개인정보 보호 정책 페이지를 방문하세요.

복수 인프라

Salesforce 채널을 포함하여 Slack 서비스와 Salesforce 서비스 간에 상호 운용되는 서비스는 인프라 및 보조 처리자 문서에 설명된 대로 하나 이상의 개별 인프라에서 제공됩니다. Slack 서비스와 Salesforce 서비스의 인프라는 개인정보 보호 및 보안 보호와 관련하여 서로 다를 수 있으며, 서로 다른 물리적 위치에서 호스팅될 수 있습니다. 이에 대해서는 Salesforce 신뢰 및 규정 준수 문서에 추가로 설명되어 있습니다. 이러한 Slack 서비스는 “상호 운용 가능(그러나 승인되지 않음)”한 Salesforce 제품 및 기능과 연결되어 상호작용할 수 있습니다. 따라서 고객은 고객 데이터가 Slack Services FedRAMP 인증 경계 외부에서 공유됨을 인정합니다.

공개

고객은 경우에 따라 SFDC에 제공되는 고객의 표준 상표권 사용 지침에 따라 고객 회사 이름 및 로고를 SFDC의 웹사이트 및 기존 고객 또는 잠재 Slack 고객과의 공개 또는 비공개 커뮤니케이션에서 마케팅 또는 홍보 목적으로 참조 사용할 수 있는 권리를 당사에 부여합니다.

SFDC 계약 법인, 고지, 준거법 및 관할 장소

Slack 서비스 온라인 주문(Slack 웹사이트를 통해 구매한 Slack 플랜)의 경우 MSA의 SFDC 계약 법인, 고지, 준거법 및 관할 장소 섹션 대신 다음이 적용됩니다.

Slack 약관을 체결하는 SFDC 법인, Slack 약관에 따라 고객이 통지를 보내야 하는 주소, Slack 약관으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁 또는 소송에 적용되는 법률, 그러한 분쟁 또는 소송에 대한 관할권을 갖는 법원은 고객의 거주 국가에 따라 다릅니다.

거주 국가 SFDC 법인 통지는 다음 주소로 보내야 합니다. 준거법 관할 장소 미국 및 캐나다 Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, 수신: 글로벌 영업 담당 부사장, 사본 수신: 법무 자문위원 캘리포니아 캘리포니아 샌프란시스코 카운티 국제(일본 제외) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland, 수신: 영업 담당 부사장, 사본 수신: 법무 부서 잉글랜드 잉글랜드 런던 일본 Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan, 수신: 일본 영업 담당 수석 이사, 사본 수신: 법무 자문위원 일본 일본 도쿄

약관 변경사항

Slack은 본 추가 약관을 수시로 변경할 수 있습니다. 당사가 본 추가 약관을 실제로 변경하는 경우, 변경사항이 적용되기 전에 고객에게 합리적으로 고지합니다. 고객은 이 추가 약관이 변경된 날짜 이후에 Slack 서비스를 사용하면 업데이트된 추가 약관에 동의하는 것으로 간주됨을 이해하고 이에 동의합니다.