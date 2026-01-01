Ergänzende Nutzungsbedingungen von Slack

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Letztes Update: 27. Februar 2026

Die Vereinbarung für Hauptdienste (Main Services Agreement, „MSA“) von Salesforce und die vorliegenden ergänzenden Nutzungsbedingungen von Slack („Ergänzende Nutzungsbedingungen“) sind gesetzlich verpflichtend und regeln den Erwerb und die Nutzung von Slack durch dich. Die vorliegenden ergänzenden Nutzungsbedingungen gelten zusätzlich zur und bilden einen integralen Bestandteil der MSA (zusammen bilden MSA und ergänzende Nutzungsbedingungen die „Slack-Nutzungsbedingungen“). Großgeschriebene Begriffe, die verwendet werden, aber in den vorliegenden ergänzenden Nutzungsbedingungen nicht definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der MSA zugewiesen wurden. „SFDC“ steht für das jeweilige, in der MSA näher bezeichnete Salesforce-Unternehmen, vorbehaltlich anderslautender Regelungen für Online-Bestellungen von Slack-Services im vorliegenden Dokument. Weitere Informationen zu den Slack-Diensten findest du in der Dokumentation unter https://sfdc.co/ptd. Um jeden Zweifel auszuschließen, hat das MSA Vorrang vor der Dokumentation.

Slack-Suche, Lernen und künstliche Intelligenz

SFDC ist berechtigt, aus den im Folgenden dargelegten Gründen auf Kundendaten in Slack zuzugreifen, und Kund:innen erteilen SFDC die Erlaubnis, ihre Kundendaten für derartige Zwecke zu verarbeiten:

Für das Training von Modellen, die von den Dienstleistungen und Funktionen genutzt werden, auf die Kund:innen Zugriff haben; Zur Verbesserung der Dienstleistungen und Funktionen, auf die Kund:innen Zugriff haben; Um Forschung und Entwicklung für die Produkte zu betreiben, auf die Kund:innen ohne zusätzliche Kosten Zugriff haben werden; wie anderweitig in der zwischen SFDC und den Kund:innen geschlossenen MSA geregelt.

Kund:innen behalten sämtliche Eigentumsrechte an allen ihren Daten, und SFDC behält sämtliche Eigentumsrechte an den aggregierten Ergebnissen aus dem maschinellen Lernen.

Weitere Informationen über unsere Verfahren, einschließlich Anweisungen zum Abmelden, findest du auf unserer Seite Datenschutzprinzipien.

Generative KI

Die Dienste enthalten Funktionen, die generative KI-Technologie verwenden, die von einem oder mehreren Dritten bereitgestellt werden kann, wie in der für die Dienste geltenden Dokumentation zu Vertrauen und Compliance aufgeführt. Diese Dokumentation enthält Informationen und Produktanforderungen, die speziell für diese generativen KI-Funktionen und -Anbieter:innen gelten, einschließlich der geltenden Nutzungsrichtlinien von Drittanbietern, die die Kund:innen bei der Nutzung der generativen KI-Technologie einhalten müssen. Aufgrund der Natur generativer KI können die von ihr erzeugten Ergebnisse unvorhersehbar sein und ungenaue oder schädliche Antworten enthalten. Vor der Verwendung generativer KI-Ergebnisse sind Kund:innen allein dafür verantwortlich, die Ergebnisse auf Genauigkeit, Sicherheit und Einhaltung geltender Gesetze und Nutzungsrichtlinien Dritter zu überprüfen. Kund:innen übernehmen die gesamte Verantwortung für die durch die Dienste generierten Ergebnisse, und zwischen SFDC und den Kund:innen gelten diese Ergebnisse als Kundendaten.

Mehrere Infrastrukturen

Dienste, die zwischen den Slack-Diensten und Salesforce-Diensten einschließlich Salesforce Channels interagieren, werden in einer oder mehreren separaten Infrastrukturen bereitgestellt, wie in der Dokumentation zur Infrastruktur und zu Unterauftragsverarbeitern beschrieben. Die Infrastrukturen der Slack-Dienste und der Salesforce-Dienste können sich hinsichtlich Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen unterscheiden und/oder an unterschiedlichen physischen Standorten gehostet werden. Weitere Informationen hierzu findest du in der Salesforce-Dokumentation zu Vertrauen und Compliance. Diese Slack-Dienste vernetzen sich mit „interoperablen (aber nicht autorisierten)“ Salesforce-Produkten und -Funktionen und Kund:innen erkennen daher an, dass Kundendaten außerhalb der FedRAMP-Autorisierungsgrenze von Slack-Diensten geteilt werden.

Werbung

Kund:innen gewähren SFDC das Recht, den Namen und das Logo ihrer Firmen als Referenz für Marketing- und/oder Werbezwecke auf den Websites von SFDC und im Rahmen anderweitiger öffentlicher und privater Kommunikation mit bestehenden oder potenziellen Kund:innen von Slack zu verwenden. Bei einer derartigen Nutzung sind die standardmäßigen Richtlinien zur Verwendung von Markenzeichen zu beachten, die SFDC von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt werden.

Vertragschließende SFDC-Entität, Mitteilungen, anwendbares Recht und Gerichtsstand

Für Online-Bestellungen von Slack-Services (ein über die Slack-Website erworbener Slack-Plan) findet das Folgende anstelle der Abschnitte über SFDC-Vertragspartner, Mitteilungen, geltendes Recht und Gerichtsstand in der MSA Anwendung:

Die die Slack-Nutzungsbedingungen eingehende SFDC-Entität, die Adresse, an die Kund:innen ihre Mitteilungen im Rahmen der Slack-Nutzungsbedingungen zu richten haben, das bei etwaigen Streitigkeiten oder bei einem Rechtsstreit in Zusammenhang mit den Slack-Nutzungsbedingungen anwendbare Recht bzw. die Gerichte, die in einem solchen Fall zu entscheiden haben, hängen davon ab, wo die Kund:innen ansässig sind.

Wohnsitz SFDC-Entität Mitteilungen sind zu richten an: Anwendbares Recht Gerichtsstand Vereinigte Staaten und Kanada Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, zu Händen von: VP, Worldwide Sales Operations, mit Kopie an: Chefjustiziar:in Kalifornien San Francisco County, Kalifornien Übrige Länder (außer Japan) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Irland, zu Händen von: VP, Sales Operations, in Kopie an: Rechtsabteilung England London, England Japan Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan, zu Händen von: Senior Director, Japan Sales Operations, in Kopie an: Chefjustiziar:in Japan Tokio, Japan

Änderungen an den Bedingungen

Wir nehmen von Zeit zu Zeit Änderungen an den vorliegenden ergänzenden Nutzungsbedingungen vor. Bei erheblichen Änderungen an den vorliegenden ergänzenden Nutzungsbedingungen unterrichten wir Kund:innen mit einer angemessenen Frist im Voraus, bevor die Änderungen wirksam werden. Kund:innen sind sich bewusst und erklären sich damit einverstanden, dass sie durch die Nutzung der Slack-Services nach dem Inkrafttreten derartiger Änderungen den aktualisierten ergänzenden Nutzungsbestimmungen zustimmen.