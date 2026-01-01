本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

上次更新時間：2025 年 6 月 17 日

Salesforce 主服務協議 (下稱「MSA」) 以及本 Slack 補充條款 (下稱「補充條款」) 均具有法律效力，用於規範取得與使用 Slack 的情形。除了遵守 MSA 外，你也必須遵守本補充條款。本補充條款另構成 MSA 不可或缺的一部分 (兩者合稱為「Slack 條款」)。若本補充條款中的用詞加註引號但未定義，其意義與 MSA 中相同。「SFDC」是指 MSA 中定義的適用 Salesforce 實體，但本文針對 Slack 服務線上訂單有所修改。如需其他有關 Slack 服務的資訊，請參閱 https://sfdc.co/ptd 中的說明文件。為避免疑義，MSA 優先於說明文件。

搜尋最佳化授權

SFDC 得出於下列原因存取 Slack 中的客戶資料，且客戶可指示 SFDC 處理其客戶資料，以運用於下列用途：

訓練服務所用的模型以及客戶可存取的功能； 改善客戶可存取的服務和功能； 研究及開發客戶無需額外付費即可存取的產品； 除非 SFDC 與客戶締結的 MSA 另有規定，否則以該說明為準。

客戶保留其客戶資料的一切所有權，SFDC 則保留彙總機器學習結果的一切所有權。

如需實務作法的詳細資訊 (包括如何選擇退出的相關說明)，請造訪我們的隱私權原則頁面。

多重基礎架構

Slack 服務和 Salesforce 服務 (含Salesforce 頻道) 兩者間互通的服務，透過一個或幾個各別的基礎架構 (如基礎架構與轉包處理商說明文件中所述) 提供，此外，Slack 服務和 Salesforce 服務的基礎架構在隱私權和安全性方面可能有所不同，實際的託管位置也可能有異，這些方面在 Salesforce 信任與法規遵循說明文件中有進一步說明。這些 Slack 服務與「可互通 (但未經授權)」的 Salesforce 產品和功能連結，客戶瞭解客戶的資料會在 Slack Services FedRAMP 授權範圍外分享。

公開使用

客戶授權 SFDC 在 SFDC 的網站上，以及與現有或潛在 Slack 客戶的公開或私人通訊中，基於行銷或宣傳目的，引用客戶公司名稱及標誌，而 SFDC 須遵守客戶不定期提供的標準商標使用指南。

SFDC 簽約實體、聲明、準據法與審判地

針對 Slack 服務的線上訂單 (透過 Slack 網站購買的 Slack 方案)，MSA 中「SFDC 簽約實體」、「聲明」、「準據法」及「審判地」等節均適用下列規定：

簽訂 Slack 條款的 SFDC 實體，客戶根據 Slack 條款對其發送通知的地址、Slack 條款產生或相關之任何爭議或訴訟所適用的法律，以及對此爭議或訴訟擁有管轄權之法院，均取決於客戶的住所。

住所 SFDC 實體 通知應逕寄： 準據法 審判地 美國及加拿大 Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, attn: VP, Worldwide Sales Operations, with a copy to attn: General Counsel 加州 加州舊金山郡 其他地區 (日本除外) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland, attn: VP, Sales Operations, with a copy to attn.: Legal Department 英國 英國倫敦 日本 Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan, attn: Senior Director, Japan Sales Operations, with a copy to attn: General Counsel 日本 日本東京

條款異動

本補充條款可能不定時變更。倘若本補充條款有重大變更，我們會在變更生效前，向客戶提供合理通知。客戶理解並同意，於本補充條款變更當日起使用 Slack 服務，即表示其接受更新的補充條款。