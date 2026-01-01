Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Dernière mise à jour : 27 février 2026

L’Accord de services principaux de Salesforce (« ASP ») et les Conditions supplémentaires de Slack (« Conditions supplémentaires ») sont juridiquement contraignants et régissent votre acquisition et votre utilisation de Slack. Les présentes Conditions supplémentaires s’appliquent en complément de l’Accord et en font partie intégrante (ensemble, l’Accord et les Conditions supplémentaires constituent les « Conditions de Slack »). Les termes avec première lettre en majuscules qui sont utilisés dans les présentes Conditions supplémentaires sans y être définis revêtent le sens qui leur est donné dans l’Accord. « SFDC » désigne l’entité Salesforce applicable, telle que définie dans l’Accord, à l’exception de ce qui est modifié dans les présentes pour les commandes en ligne de services Slack. Des informations supplémentaires concernant les services Slack sont disponibles dans la documentation à l’adresse https://sfdc.co/ptd. Pour éviter toute ambiguïté, l’ASP prévaut sur la documentation.

Recherche, apprentissage et intelligence artificielle dans Slack

SFDC peut accéder aux Données client dans Slack pour les raisons suivantes, et le Client donne l’autorisation au SFDC de traiter ses Données client à ces fins :

pour former des modèles à utiliser dans le cadre des services et des fonctionnalités auxquels le client a accès ; pour améliorer les services et des fonctionnalités auxquels le client a accès ; de mener des activités de recherche et développement de produits auxquels le client aura accès sans frais supplémentaires ; sauf disposition contraire dans l’ASP entre le SFDC et le Client.

Le Client conserve la propriété de ses Données client et le SFDC conserve la propriété des résultats agrégés de l’apprentissage automatique.

Pour en savoir plus sur notre approche et savoir comment vous opposer au partage de vos données, consultez notre page des Principes de confidentialité.

IA générative

Les Services contiennent des fonctionnalités qui utilisent une technologie d’IA générative pouvant être fournie par un ou plusieurs tiers, comme indiqué dans la Trust and Compliance Documentation et à la conformité applicable aux Services. Cette Documentation fournit des informations et les exigences relatives aux produits spécifiques à ces fonctionnalités et fournisseurs d’IA générative, y compris les politiques d’utilisation acceptable de tiers applicables auxquelles le client doit se conformer lorsqu’il utilise la technologie d’IA générative. En raison de la nature même de l’IA générative, les résultats qu’elle produit peuvent être imprévisibles et inclure des réponses inexactes ou préjudiciables. Avant d’utiliser tout résultat généré par l’IA générative, le client est seul responsable de vérifier l’exactitude, la sécurité et la conformité du résultat avec les lois applicables et les politiques d’utilisation acceptable des tiers. Le Client assume l’entière responsabilité des résultats générés par les Services et, entre SFDC et le Client, ces résultats constituent des Données client.

Infrastructure multiple

Les services qui interagissent entre les services Slack et les services Salesforce, tels que les canaux Salesforce, sont fournis sur une ou plusieurs infrastructures séparées, comme décrit dans la Documentation relative à l’infrastructure et aux sous-traitants. Les infrastructures des services Slack et des services Salesforce peuvent également ne pas appliquer les mêmes politiques de confidentialité et mesures de sécurité, et/ou être hébergées dans des lieux physiques différents. Ces infrastructures sont décrites plus en détail dans la Documentation sur la confiance et la conformité de Salesforce. Ces services Slack se connectent aux fonctionnalités et produits Salesforce dits « Interoperable (but not Authorized) » (interopérables, mais non autorisés). Le client reconnaît donc que les données client sont partagées en dehors de la limite d’autorisation de Slack Services FedRAMP.

Publicité

Le Client accorde à SFDC le droit d’utiliser la dénomination commerciale et le logo du Client en tant que références à des fins de marketing ou de promotion sur les sites Web de SFDC et dans d’autres communications publiques ou privées avec des clients existants ou potentiels de Slack, sous réserve des directives types pour l’utilisation des marques commerciales du Client qui sont fournies à SFDC de temps à autre.

Entité contractante de SFDC, notifications, droit applicable et lieu de juridiction

Pour une commande en ligne de services Slack (un forfait Slack acheté via le site Web de Slack), les dispositions suivantes s’appliquent en lieu et place des sections Entité contractante SFDC, notifications, droit applicable et lieu de juridiction dans l’ASP :

L’entité SFDC qui conclut les Conditions de Slack, l’adresse à laquelle le client doit adresser les notifications en vertu des Conditions de Slack, la loi qui s’appliquera à tout litige ou procès découlant des Conditions de Slack ou en rapport avec celles-ci, et les tribunaux compétents pour juger un tel litige ou procès, dépendent de l’endroit où le client est domicilié.

Domicile Entité SFDC Les notifications doivent être adressées à : Loi applicable Lieu de juridiction États-Unis et Canada Slack Technologies, LLC Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, à l’attention du VP, Worldwide Sales Operations, avec copie à l’attention du General Counsel. Californie Comté de San Francisco, Californie Reste du monde (à l'exception du Japon) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland, à l’attention de : VP, Sales Operations, copie à l’attention de : Service juridique Angleterre Londres, Angleterre Japon Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japon, à l’attention de : Senior Director, Japan Sales Operations, avec copie à l’attention de : General Counsel Japon Tokyo, Japon

Changement des conditions

Nous pouvons modifier les présentes Conditions supplémentaires de temps à autre. Si nous apportons une modification importante aux présentes Conditions supplémentaires, nous en informerons le client dans un délai raisonnable avant que la modification n’entre en vigueur. Le client comprend et accepte que l’utilisation des services Slack après la date à laquelle les présentes conditions supplémentaires ont été modifiées vaudra acceptation des conditions supplémentaires mises à jour.