Última actualización: 27 de febrero de 2026

El Acuerdo de servicios principal de Salesforce («MSA») y los presentes Términos complementarios de Slack («Términos complementarios») son jurídicamente vinculantes y rigen tu adquisición y uso de Slack. Los presentes Términos complementarios se aplican como complemento del MSA y conforman una parte integral de este (conjuntamente, el MSA y los Términos complementarios conforman los «Términos de Slack»). Los términos en mayúsculas que se utilizan, pero que no se definen en los presentes Términos complementarios, tienen el significado que se les asigna en el MSA. «SFDC» hace referencia a la entidad de Salesforce correspondiente, tal y como se define en el MSA, excepto en lo que se modifica en el presente documento para pedidos en línea de servicios de Slack. Se puede consultar información adicional acerca de los Servicios de Slack en la Documentación en https://sfdc.co/ptd. Con el fin de evitar dudas, el MSA tendrá prioridad sobre la Documentación.

Búsqueda, aprendizaje e inteligencia artificial de Slack

SFDC puede acceder a los Datos del cliente en Slack por las siguientes razones y el Cliente indica a SFDC que puede procesar sus Datos del cliente con los siguientes fines:

Para capacitar modelos con el fin de que los servicios y las funciones a los que el Cliente tiene acceso puedan usarlos Para mejorar los servicios y las funciones a los que el Cliente tiene acceso Para llevar a cabo investigaciones y desarrollar productos a los que el Cliente tendrá acceso sin costo adicional Si se estipula lo contrario en el MSA entre SFDC y el Cliente

El Cliente conserva la propiedad absoluta de sus Datos del cliente, mientras que SFDC conserva la propiedad absoluta de los resultados agregados del aprendizaje automático.

Para obtener más información acerca de nuestras prácticas, incluidas las instrucciones sobre cómo excluirse, visita nuestra página Principios de privacidad.

IA generativa

Los Servicios contienen funciones que usan tecnología de IA generativa, las cuales pueden aprovisionarse por uno o más terceros según lo indicado en la Trust and Compliance Documentation correspondiente a los Servicios. Esta documentación brinda información y requisitos de productos que son específicos para estas funciones y proveedores de IA, incluyendo políticas de uso aceptable de terceros correspondientes que el Cliente debe respetar al usar la tecnología de IA generativa. Debido a la naturaleza de la IA generativa, los resultados que genera pueden ser impredecibles e incluir respuestas incorrectas o peligrosas. Antes de usar los resultados de la IA generativa, el Cliente tiene la responsabilidad exclusiva de revisar esos resultados y comprobar su precisión, seguridad y cumplimiento con las leyes y políticas de uso aceptable de terceros que correspondan. El Cliente asume toda la responsabilidad de los resultados que generen los Servicios y, al igual que entre SFDC y el Cliente, esos resultados se consideran Datos del cliente.

Infraestructura múltiple

Los servicios que interoperan entre los servicios de Slack y los servicios de Salesforce, incluidos los canales de Salesforce, se ofrecen en una o más infraestructuras separadas, como se describe en la Documentación de infraestructura y subprocesadores, y las infraestructuras de los servicios de Slack y de los servicios de Salesforce pueden ser diferentes en lo que respecta a protecciones de la privacidad y la seguridad o estar alojadas en ubicaciones físicas diferentes, lo que se describe en la Trust and Compliance Documentation de Salesforce. Estos servicios de Slack interactúan con productos y funciones de Salesforce «interoperables (pero no autorizados)». Por lo tanto, el Cliente acepta que se comparten Datos del cliente fuera del límite de autorización de FedRAMP de los servicios de Slack.

Publicidad

El Cliente otorga el derecho a SFDC de utilizar el nombre y el logotipo de la empresa del Cliente como referencia para fines comerciales o promocionales en los sitios web de SFDC y en otras comunicaciones públicas o privadas con clientes potenciales o existentes de Slack, conforme a las directrices habituales de uso de marcas comerciales del Cliente que se indiquen a SFDC oportunamente.

Entidad contratante de SFDC; Notificaciones; Legislación aplicable y Competencia

En el caso de los pedidos en línea de servicios de Slack (un plan de Slack adquirido a través del sitio web de Slack), se aplica lo siguiente en lugar de las secciones Entidad contratante de SFDC, Notificaciones, Legislación aplicable y Competencia del MSA:

La entidad de SFDC que suscribe los Términos de Slack, la dirección a la que el Cliente debe dirigir las notificaciones en virtud de los Términos de Slack, la legislación que se aplicará en cualquier disputa o demanda que surja de o en relación con dichos Términos, así como los tribunales que tienen jurisdicción sobre cualquier disputa o demanda, dependen del lugar de residencia del Cliente.

Domicilio Entidad de SFDC Los notificaciones deben dirigirse a: Legislación aplicable Competencia Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC Torre de Salesforce, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, a la atención de: Vicepresidente, Operaciones de ventas mundiales, con una copia a la atención de: Director jurídico California Condado de San Francisco, California Resto del mundo (excepto Japón) Slack Technologies Limited Torre de Salesforce, 60 R801, North Dock, Dublín, Irlanda, a la atención de: Vicepresidente, Operaciones de ventas, con una copia a la atención de: Departamento jurídico Inglaterra Londres, Inglaterra Japón Slack Technologies Limited Torre de Salesforce, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokio, 100-0005 Japón, a la atención de: Director general, Operaciones de ventas de Japón, con una copia a la atención de: Director jurídico Japón Tokio, Japón

Cambios en los Términos

Es posible que hagamos cambios en los presentes Términos complementarios de vez en cuando. Si realizamos un cambio sustancial en los presentes Términos complementarios, notificaremos al Cliente al respecto con la debida antelación antes de que el cambio entre el vigor. El Cliente entiende y acepta que el uso de los Servicios de Slack con posterioridad a la fecha de modificación de los presentes Términos complementarios constituirá la aceptación de los Términos complementarios actualizados.