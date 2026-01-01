Última actualización: 27 de febrero de 2026

El Acuerdo de servicios principales de Salesforce (en adelante, el “Acuerdo”) y estas Condiciones complementarias de Slack (en adelante, las “Condiciones complementarias”) son legalmente vinculantes y regulan la compra y el uso de Slack. Estas Condiciones complementarias se aplican junto con el Acuerdo y forman parte integrante de este (en conjunto, el Acuerdo y las Condiciones complementarias son las “Condiciones de Slack”). Las condiciones en mayúsculas utilizadas pero no definidas en estas Condiciones complementarias tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo. “SFDC” hace referencia a la entidad de Salesforce aplicable, tal y como se define en el Acuerdo, a excepción de lo que se modifica en el presente documento para los pedidos en línea de los servicios de Slack. Puedes obtener más información relacionada con los servicios de Slack en la Documentación de https://sfdc.co/ptd. Para evitar dudas, el Acuerdo prevalece sobre la Documentación.

Búsqueda, aprendizaje e inteligencia artificial de Slack

SFDC puede acceder a los datos del Cliente de Slack por los siguientes motivos, y el Cliente autoriza a SFDC a procesar sus datos para dichos fines:

Entrenar modelos para su uso en los servicios y funciones a los que tiene acceso el Cliente. Mejorar los servicios y las funciones a los que tiene acceso el Cliente. Llevar a cabo investigaciones y desarrollo de productos a los que tendrá acceso el Cliente sin ningún coste adicional. Cualquier otra disposición que se estipule en el Acuerdo entre SFDC y el Cliente.

El Cliente conserva la propiedad de sus datos y SFDC, la de los resultados agregados del aprendizaje automático.

Para obtener más información acerca de nuestras prácticas, incluidas las instrucciones sobre cómo abandonar, visita nuestra páginaPrincipios de privacidad.

IA generativa

Los Servicios contienen funciones que usan tecnología de IA generativa proporcionada por uno (o varios) terceros, tal y como se establece en la Documentación de confianza y cumplimiento normativo correspondiente a los Servicios. Esta Documentación contiene datos y requisitos de productos específicos para estas funciones y proveedores de IA generativa, incluidas las políticas de uso aceptable de terceros aplicables, que el Cliente debe cumplir a la hora de usar la tecnología de IA generativa. Debido a la naturaleza de la IA generativa, los resultados que genera pueden ser impredecibles e incluir respuestas imprecisas o perjudiciales. Antes de usar los resultados de una IA generativa, el Cliente debe responsabilizarse de revisar que sean precisos, seguros y que cumplan con las leyes y normativas, así como con las políticas de uso aceptable de terceros aplicables. El cliente asume toda la responsabilidad sobre los resultados generados por los Servicios y, como entre SFDC y el Cliente, los resultados constituyen Datos del cliente.

Infraestructura múltiple

Los servicios que interoperan entre los servicios de Slack y Salesforce, incluidos los canales de Salesforce, se proporcionan en una o varias infraestructuras independientes, tal y como se describe en la documentación sobre infraestructuras y subencargados. Además, las infraestructuras de los servicios de Slack y de Salesforce pueden ser diferentes en lo que respecta a las protecciones de privacidad y seguridad, así como alojarse en ubicaciones físicas diferentes, que se describen en detalle en la documentación sobre cumplimiento y confianza de Salesforce. Estos servicios de Slack son “interoperables (pero no autorizados)” y, por tanto, el Cliente acepta que los Datos del cliente se compartan fuera de los límites de la autorización de FedRAMP para los Servicios de Slack.

Publicidad

El Cliente otorga a SFDC el derecho a utilizar el nombre y el logotipo de la empresa del Cliente como referencia para fines comerciales o promocionales en el sitio web de SFDC y en otras comunicaciones públicas o privadas con clientes potenciales o existentes de Slack, conforme a las directrices habituales de uso de marcas comerciales del Cliente que se indiquen a SFDC oportunamente.

Entidad contratante de SFDC, Notificaciones, Legislación aplicable y Jurisdicción

Para realizar un pedido en línea de servicios de Slack (la adquisición de un plan de Slack a través del sitio web de Slack), se aplicará lo siguiente en lugar de las secciones Entidad contratante de SFDC, Notificaciones, Legislación aplicable y Jurisdicción del Acuerdo:

La entidad de SFDC que suscribe las Condiciones de Slack, la dirección a la que el Cliente debe dirigir las notificaciones en virtud de las Condiciones de Slack, la legislación que se aplicará en cualquier disputa o litigio que surja de o en relación con las Condiciones de Slack, y los tribunales que tienen jurisdicción sobre cualquier disputa o litigio, dependen del lugar en el que el Cliente tenga su domicilio.

Domicilio Entidad de SFDC Las notificaciones deben enviarse a: Legislación aplicable Jurisdicción Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC. Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, a la atención de: vicepresidente de operaciones de ventas internacionales, con copia a la atención de: director jurídico California Condado de San Francisco, California Resto del mundo (excepto Japón) Slack Technologies Limited Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland, a la atención de: vicepresidente de operaciones de ventas internacionales, con copia a la atención de: Departamento de Asuntos Legales Inglaterra Londres, Inglaterra Japón Slack Technologies Limited Salesforce Tower, Nippon Life Marunouchi Garden Tower, Marunouchi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005 Japan, a la atención de: director sénior de operaciones de ventas en Japón, con copia a la atención de: director jurídico Japón Tokio (Japón)

Cambio en las condiciones

Puede que incluyamos algunos cambios en estas Condiciones complementarias de manera ocasional. Si introducimos un cambio sustancial en estas Condiciones complementarias, avisaremos al Cliente con una antelación razonable a la fecha de entrada en vigor de dicho cambio. El Cliente entiende y acepta que el uso de los servicios de Slack con posterioridad a la fecha de modificación de las presentes Condiciones complementarias constituirá la aceptación de las Condiciones complementarias actualizadas.