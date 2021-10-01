Sicherheitspraktiken

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Veröffentlichungsdatum: 1. Oktober 2021

Bei Slack nehmen wir die Sicherheit deiner Daten sehr ernst. Transparenz ist einer der Grundsätze, auf denen unser Unternehmen basiert. Deshalb wollen wir so klar und offen wie möglich erläutern, wie wir mit Sicherheitsfragen umgehen. Weitere Fragen zum Thema Sicherheit beantworten wir gern. Schreibe bitte an feedback@slack.com, und wir werden dir so schnell wie möglich antworten.

Plattformkontrollen

Architektur und Trennung von Daten

Die Slack-Services werden auf einer Mehrinstanz-Architektur sowohl auf Plattform- als auch Infrastrukturebene ausgeführt. Hierdurch werden die Daten, die du und deine Benutzerinnen und Benutzer über die Slack-Services bereitstellen, voneinander getrennt und vom Zugriff her eingeschränkt. Dies wird näher in der Vereinbarung spezifiziert, die du mit Slack (oder einem oder mehreren seiner verbundenen Unternehmen) geschlossen hast, welche die Nutzung der Slack-Services („Kundendaten“) auf Grundlage der geschäftlichen Anforderungen regelt. Die Architektur ermöglicht eine logische Trennung der einzelnen Kundinnen und Kunden auf Grundlage einer eindeutigen ID.

Public Cloud-Infrastruktur

Die Slack-Services werden über das Internet in einer „Public Cloud“ bereitgestellt. Eine Public Cloud beinhaltet Computing-Services, die von den jeweiligen Anbietern für alle bereitgestellt werden, die sie nutzen bzw. beziehen möchten. Wie alle Cloud-Services wird auch eine Public Cloud über von einem Anbieter betriebene Remote-Server bereitgestellt.

Audits

Die Slack-Services werden Sicherheitsbewertungen unterzogen, die von internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie angesehenen externen Sicherheitsfirmen ausgeführt werden. Diese unternehmen regelmäßiger Audits der Slack-Services, um zu bestätigen, dass unsere Sicherheitsverfahren solide sind, und um die Slack-Services auf neue Schwachstellen zu überprüfen, die von der Sicherheitsforschungs-Community entdeckt worden sind. Zusätzlich zu den regelmäßigen und gezielten Audits der Slack-Services und Funktionen lassen wir unsere Web-Plattform auch kontinuierlich automatisch scannen. Kundinnen und Kunden können sich hier eine Kopie der verfügbaren und anwendbaren externen Audit-Berichte herunterladen.

Zertifikate

Für die Slack-Services werden Zertifizierungsverfahren ausgeführt. Kundinnen und Kunden können sich hier eine Kopie der verfügbaren und anwendbaren Zertifikate herunterladen.

Sicherheitskontrollen

Slack setzt geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um Ihre Kundendaten vor zufälliger oder gesetzeswidriger Zerstörung, Verlust, Abänderung zu schützen und eine unbefugte Weitergabe bzw. den Zugriff auf personenbezogene Daten von Kunden, die bei der Nutzung der Slack-Services verarbeitet oder übertragen werden, zu verhindern. Die Slack-Services werden durch eine Reihe von Sicherheitskontrollen geschützt, insbesondere durch:

Zugriffsprotokollierung. Benutzerinnen, Benutzern, Administratorinnen und Administratoren von Teams mit einem kostenpflichtigen Plan stehen detaillierte Zugriffsprotokolle zur Verfügung. Wir protokollieren jede Anmeldung eines Accounts und verzeichnen den verwendeten Gerätetyp sowie die IP-Adresse der Verbindung. Administratorinnen, Administratoren, Inhaberinnen und Inhaber von Teams mit einem kostenpflichtigen Plan können die konsolidierten Zugriffsprotokolle ihres gesamten Teams einsehen.

Zugriffs-Management. Administratorinnen und Administratoren können alle Verbindungen ferngesteuert trennen und bei Bedarf jederzeit alle Geräte abmelden, die bei Slack authentifiziert sind.

Datenaufbewahrung. Inhaber von Slack-Teams mit einem kostenpflichtigen Plan können benutzerdefinierte Nachrichtenaufbewahrungsrichtlinien für das gesamte Team oder einzelne Channels konfigurieren. Wenn eine benutzerdefinierte Dauer für die Aufbewahrung festgelegt wird, bedeutet das, dass Nachrichten oder Dateien, die älter als die festgelegte Aufbewahrungsdauer sind, jede Nacht von den Produktionsservern der Slack-Services gelöscht werden.

Host-Management. Wir führen automatische Schwachstellenprüfungen unserer Produktions-Hosts durch und korrigieren alle entdeckten Probleme, die ein Risiko für unsere Umgebung darstellen. Wir erzwingen Bildschirmsperren und die vollständige Verschlüsselung der Festplatten in Firmen-Laptops.

Netzwerkschutz. Zusätzlich zu unserem hochentwickelten Überwachungs- und Protokollierungssystem haben wir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für jeden Serverzugriff in unserer gesamten Produktionsumgebung eingeführt. Firewalls werden auf Grundlage von branchenweit bewährten Methoden unter Verwendung von AWS Sicherheitsgruppen konfiguriert.

Produktsicherheitsverfahren. Neue Eigenschaften, wesentliche Funktionen und Designänderungen werden vom Sicherheitsteam einer Sicherheitsprüfung unterzogen. Darüber hinaus wird unser Programmcode mit einer automatisierten Software für die statische Analyse geprüft, getestet und einem manuellen Peer-Review-Verfahren unterzogen, bevor er für die Produktion freigegeben wird. Das Sicherheitsteam arbeitet eng mit den Entwicklungsteams zusammen, um weitere Sicherheitsprobleme zu klären, die während der Entwicklung auftreten. Slack betreibt zudem ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken. Sicherheitsforscher auf der ganzen Welt unterziehen die Slack-Services laufend Sicherheitsüberprüfungen und melden Probleme über das Programm. Weitere Einzelheiten zu diesem Programm findest du auf der Prämien-Website.

Teamweite Zwei-Faktor-Authentifizierung. Administratorinnen und Administratoren von Teams können von allen Benutzerinnen und Benutzern die Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung für ihren jeweiligen Account verlangen. Entsprechende Anweisungen sind in unserem Support-Center verfügbar.

Einige der Kontrollen können von Kundinnen und Kunden nicht deaktiviert werden, andere ermöglichen es ihm, die Sicherheitseinstellungen für die Slack-Services an seine eigene Nutzung anzupassen. Insofern stellt der Schutz von Kundendaten eine gemeinsame Verantwortung von Kundinnen und Kunden und von Slack dar. Slack verpflichtet sich mindestens zur Einhaltung von vorherrschenden Branchenstandards wie z. B. ISO 27001, ISO 27002 und ISO 27018 bzw. deren Vorgänger- oder Nachfolgerversionen.

Erkennung von Angriffen

Slack bzw. eine autorisierte externe Stelle überwacht die Slack-Services auf unbefugte Angriffe von außen.

Sicherheitsprotokolle

Die für die Bereitstellung der Slack-Services eingesetzten Systeme erfassen Informationen in entsprechenden Systemprotokolleinrichtungen oder (bei Netzwerksystemen) über einen zentralen Protokollservice, um Sicherheitsprüfungen und -analysen zu ermöglichen. Slack unterhält eine umfangreiche, zentralisierte Protokollierungsumgebung in der Produktionsumgebung, die Informationen in Bezug auf die Sicherheit, die Überwachung, die Verfügbarkeit, den Zugriff und andere Kennzahlen der Slack-Services enthält. Diese Protokolle werden unter der Aufsicht des Sicherheitsteams mittels automatischer Überwachungssoftware auf Sicherheitsereignisse analysiert.

Vorfalls-Management

Slack pflegt Richtlinien und Prozeduren für das Sicherheitsvorfalls-Management. Slack unterrichtet betroffene Benutzer:innen im gesetzlich zulässigen Rahmen ohne unnötige Verzögerungen über die unberechtigte Weitergabe von Kundendaten durch Slack oder seine Vertreter:innen, sollte Slack davon Kenntnis erhalten. Slack veröffentlicht Informationen zum Systemstatus auf der Salesforce Trust-Website und/oder der Slack Systemstatus-Seite. Slack unterrichtet Kund:innen in der Regel per E-Mail über größere Systemvorfälle. Bei Vorfällen, die länger als eine Stunde andauern, können betroffene Kund:innen auch zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz eingeladen werden, in der der Vorfall und die Reaktion von Slack erörtert werden.

Datenverschlüsselung

Die Slack-Services nutzen branchenübliche Verschlüsselungsprodukte zum Schutz von Kundendaten, (1) während der Übermittlung zwischen einem Kundennetzwerk und den Slack-Services; und (2) im Ruhezustand. Die Slack-Services unterstützen die jüngsten empfohlenen sicheren Verfahren und Protokolle zur Verschlüsselung aller Daten bei der Übertragung. Wir beobachten den Wandel der Kryptografie sehr genau und reagieren unverzüglich mit Upgrades auf neu entdeckte Schwachstellen und setzen darüber hinaus bewährte Praktiken um, die sich im Laufe der Zeit herausbilden. Die Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung erfolgt unter Berücksichtigung der Kompatibilitätsanforderungen älterer Clients.

Zuverlässigkeit, Backup und Geschäftskontinuität

Wir wissen, dass du auf den zuverlässigen Betrieb der Slack-Services angewiesen bist. Wir setzen alles daran, mit Slack hochverfügbare Services anzubieten, auf die du dich verlassen kannst. Unsere Infrastruktur läuft auf fehlertoleranten Systemen, die sowohl den Ausfall einzelner Server als auch gesamter Rechenzentren kompensieren können. Unser operatives Team testet regelmäßig Notfallwiederherstellungsmaßnahmen und stellt ein rund um die Uhr verfügbares Bereitschaftsteam, um unerwartete Vorfälle schnell zu klären. Das Design der Slack-Services beruht auf branchenüblichen Vorgehensweisen zur Verbesserung von Zuverlässigkeit und Backup. Slack führt regelmäßig Backups aus, ermöglicht das Ausführen von Rollbacks bei Änderungen an Software und System sowie die Replikation von Daten. Slack unterstützt Kundinnen und Kunden bei einem Großschadenereignis nach Möglichkeit bei der Datenwiederherstellung, so wie es die Datenresidenzvorschriften und Kapazitäten vor Ort zulassen. „Großschadenereignis“ beschreibt drei verschiedene, allgemeine Arten von Ereignissen: (1) Naturkatastrophen wie z. B. Fluten, Wirbelstürme, Tornados, Erdbeben und Epidemien; (2) technische Ereignisse, wie z. B. Ausfälle von Systemen oder Infrastrukturen, z. B. durch Explosionen in Fernleitungen, Transportunfälle, Störungen in Anlagen, Dammbrüche und die versehentliche Freisetzung von Gefahrenstoffen; sowie (3) menschengemachte Ereignisse, wie z. B. Angriffe durch aktive Angreifer, chemische oder biologische Angriffe, Cyberangriffe gegen Daten oder Infrastrukturen sowie Sabotage. Zu Großschadensfällen zählen nicht Softwarefehler (Bugs), betriebliche Störungen oder andere allgemeine Fehler im Zusammenhang mit Software.

Kundendaten werden redundant an mehreren Standorten in den Rechenzentren unserer Hosting-Anbieter gespeichert, um deren Verfügbarkeit zu gewährleisten. Wir verfügen über bewährte Datensicherungs- und Wiederherstellungsverfahren, die auch bei Notfällen größeren Ausmaßes vor Datenverlust schützen. Die Kundendaten und unser Quellcode werden jede Nacht automatisch gesichert. Das operative Team wird bei einer Fehlfunktion des Systems unverzüglich benachrichtigt. Datensicherungen werden mindestens alle 90 Tage vollständig getestet um zu bestätigen, dass unsere Verfahren und Tools erwartungsgemäß arbeiten.

Daten im Ruhezustand

Vorbehaltlich einer anderslautenden Regelung im Bestellformular, speichert Slack Kundendaten im Ruhezustand in bedeutenden geografischen Regionen.

Rückgabe von Kundendaten

Kundinnen und Kunden können innerhalb von 30 Tagen nach Vertragskündigung die Rückgabe der an die Slack-Services übermittelten Kundendaten verlangen (insofern diese nicht von der Kundin oder vom Kunden gelöscht wurden). Informationen über die Exportfunktionen der Slack-Services findest du in unserem Support-Center.

Löschung von Kundendaten

Die Slack-Services bieten Primären Workspace-Inhabern die Möglichkeit, Kundendaten während des Abonnementzeitraums jederzeit zu löschen. Spätestens 24 Stunden nach einer von einem Primären Workspace-Inhaber initiierten Löschung entfernt Slack unwiderruflich alle Daten aus aktuell laufenden Produktionssystemen (außer Team- und Channel-Namen sowie in URLs eingebettete Suchbegriffe in Webserver-Zugriffsprotokollen). Sicherungskopien für Slack-Services werden spätestens nach 14 Tagen vernichtet. Während einer laufenden Untersuchung eines Vorfalls kann dieser Zeitraum jedoch vorübergehend verlängert werden.

Wenn eine Kundin oder ein Kunde ein kostenpflichtiges Abonnement von Enterprise Grid kündigt und dabei ihren oder seinen Account nicht löscht, so löscht Slack innerhalb von 90 Tagen nach Kündigung des Abonnements sämtliche Kopien der Kundendaten (außer Team- und Channel-Namen sowie in URLs eingebettete Suchbegriffe in Webserver-Zugriffs-Logs) und veranlasst innerhalb von 14 Tagen, nachdem Slack die Löschung des Kunden-Accounts eingeleitet hat, dass auch alle seine verbundenen Unternehmen und die jeweiligen externen Hosting-Anbieter sämtliche Kopien der Kundendaten löschen. Wenn eine Kundin oder ein Kunde ein anderes kostenpflichtiges Abonnement von Slack-Diensten außer Enterprise Grid kündigt, läuft das Kundenabonnement als kostenlos nutzbares Abonnement von Slack-Diensten gemäß den jeweils zu diesem Zeitpunkt gültigen Online-Nutzungsbedingungen für Kundinnen und Kunden oder einer anderen Hauptvereinbarung für Online-Abonnements für eine derartige kostenlose Nutzung („Bedingungen für kostenlose Abonnements“) weiter. In diesem Fall werden die Kundendaten erst dann gelöscht, wenn (i) die Kundin oder der Kunde selbst den Workspace löscht, (ii) die Kundin oder der Kunde Slack anderweitig anweist, ihre oder seine Kundendaten zu löschen, oder (iii) eine der Parteien das kostenlose Abonnement kündigt. In einem dieser Fälle löscht Slack innerhalb von 14 Tagen sämtliche Kopien der Kundendaten und veranlasst, dass auch alle seine verbundenen Unternehmen und die jeweiligen externen Hosting-Anbieter sämtliche Kopien der Kundendaten löschen (außer Team- und Channel-Namen sowie in URLs eingebettete Suchbegriffe in Webserver-Zugriffs-Logs).

Geheimhaltung

Der Zugriff unserer Mitarbeiter auf Kundendaten wird durch strikte Kontrollen eingeschränkt. Die Bereitstellung der Slack-Services erfordert, dass einige Mitarbeitende Zugang zu den Systemen haben, in denen Kundendaten gespeichert und verarbeitet werden. So müssen wir beispielsweise für die Diagnose eines Problems, das du mit einem Slack-Service hast, eventuell auf deine Kundendaten zugreifen. Es ist diesen Mitarbeitenden untersagt, ihre Berechtigung für den Zugriff auf Kundendaten zu nutzen, sofern dies für ihre unmittelbare Tätigkeit nicht unbedingt erforderlich ist. Wir verfügen über technische Kontrollen und Prüfrichtlinien, die sicherstellen, dass jeder Zugriff auf Kundendaten protokolliert wird.

Alle unsere Angestellten und Vertragsmitarbeitenden sind an unsere Richtlinien in Bezug auf Kundendaten gebunden. Dieses Thema hat in unserem Unternehmen höchste Priorität.

Personalverfahren

Slack führt Hintergrundprüfungen aller Mitarbeitenden vor deren Einstellung durch. Mitarbeitende erhalten sowohl während der Einarbeitungsphase als auch im Anschluss daran regelmäßig Datenschutz- und Sicherheitsschulungen. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, unsere umfassende Datensicherheitsrichtlinie, die sich mit der Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Slack-Services befasst, zu lesen und ihre Kenntnisnahme schriftlich zu bestätigen. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, unsere umfassende Datensicherheitsrichtlinie, die sich mit der Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Slack-Services befasst, zu lesen und ihre Kenntnisnahme schriftlich zu bestätigen.

Infrastruktur

Slack nutzt für Bereitstellung und Verarbeitung der an die Slack-Services übermittelten Kundendaten eine Infrastruktur, die von Amazon Web Services, Inc. („AWS“) bereitgestellt wird. Informationen über die von AWS getroffenen Sicherheitsvorkehrungen findest du auf der Amazon-Website zur AWS Cloud-Sicherheit. Informationen über AWS-Audits und -Zertifizierungen in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz, darunter auch Angaben zur ISO 27001-Zertifizierung und SOC-Berichten, findest du auf der Amazon-Website zur AWS-Compliance.