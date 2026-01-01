担当者が初日から必要な情報や専門家にアクセスし、顧客を素早くサポートする方法

職場で建設的なコミュニケーションを行うための最適な伝達方法について学ぶ

Salesforce の CRM データと、顧客に関連する会話を Slack で一元化して、仕事をスムーズに前へ。

ビジネスチャットを利用する際には、まず初めにグループチャットのためのチャンネル作成が必要です。グループチャットとは何か、なぜチャンネルを作るのかについて解説します。