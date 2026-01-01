チャンネル

コラボレーション

カスタマーサポートスタッフをオンボードする方法 3 選

担当者が初日から必要な情報や専門家にアクセスし、顧客を素早くサポートする方法

コラボレーション

職場での最も効果的なコミュニケーション手段を選ぶ方法

職場で建設的なコミュニケーションを行うための最適な伝達方法について学ぶ

ニュース

「Salesforce チャンネル」がデータと会話を結びつける

Salesforce の CRM データと、顧客に関連する会話を Slack で一元化して、仕事をスムーズに前へ。

仕事効率化

グループチャットとは？ビジネスチャットのメイン機能を使いこなそう

ビジネスチャットを利用する際には、まず初めにグループチャットのためのチャンネル作成が必要です。グループチャットとは何か、なぜチャンネルを作るのかについて解説します。

仕事効率化

リスクヘッジとは？企業が行うリスクヘッジの種類や対策などを紹介

リスクヘッジという金融用語は、一般的なビジネスでも利用されるようになりました。企業が行っているリスクヘッジや、リスクヘッジを行う際のポイントなどを解説します。

コラボレーション

Slack の特徴を大活用！仕事をもっとスムーズにする使い方のヒント 10

カレンダー連携などでチームの時間を節約し、仕事をより快適に進める Slack の使い方

ニュース

共有チャンネルはなぜすごいのか

コラボレーション

管理者向け : 外部パートナーと共有するチャンネルを管理するための Tip

Slack でチームを代理店やクライアント、ベンダーとつなげる

コラボレーション

チャンネルの共有で企業の壁を超えたコラボレーションを実現

社外メンバーとのコラボレーションをもっとスムーズにする方法

