Lançamento de recurso do Slack: a estação mudou, mas as inovações não param de chegar

A vegetação está mudando, mas não é só o clima que está diferente — os recursos do Slack também estão. Para este mês, nos dedicamos a reduzir as trocas de contexto, as buscas desnecessárias e o trabalho manual. Seja você um administrador tentando visualizar os dados de uso, ou um vendedor tentando manter um registro de CRM atualizado, ou um desenvolvedor criando soluções com o servidor PCM do Slack, este lançamento te entrega o contexto que você precisa bem onde você já está.

Neste mês, liberamos um novo lote de recursos para agentes de IA, CRM e dispositivos móveis. Pegue um café e leia mais sobre essas novidades.

Seus agentes de IA ficaram ainda mais potentes

O servidor PCM do Slack continua expandindo as possibilidades do que assistentes de IA como o Claude conseguem fazer dentro do Slack. Este mês, ele evoluiu em duas frentes ao mesmo tempo. Os assistentes agora podem criar, ler, atualizar e excluir listas e registros do Slack diretamente pelo servidor PCM, junto com as ferramentas de pesquisa, mensagens e canvas que já existem. As listas se tornam mais uma visualização dinâmica em que a sua IA pode atuar, deixando de ser apenas um lugar que você gerencia manualmente.

Os administradores também estão aproveitando mais os próprios dados. Em vez de vasculhar em diferentes painéis, os administradores agora podem perguntar diretamente ao Slackbot sobre dados de uso de toda a organização. A Análise dos membros permite que proprietários de organização, administradores de organização e administradores de análise façam perguntas sobre dados de membros e de uso em linguagem natural, e existem outros conjuntos de dados a caminho. Além disso, o painel do administrador das Habilidades oferece a todos os administradores os mesmos relatórios para auditar o uso e promover as habilidades com melhor desempenho.

O CRM que acompanha o seu ritmo

Suas reuniões de CRM agora podem gerar as próprias anotações e a própria lista de tarefas. As futuras reuniões externas aparecem direto na Agenda do CRM e registram o histórico de atividades. Além disso, o Slack gera automaticamente, com IA, um resumo da chamada contendo os itens de ação assim que a chamada é encerrada. Esses itens de ação são convertidos diretamente em tarefas no Salesforce, sem a necessidade de inserir nada manualmente. No momento, este recurso funciona com o Google Agenda.

E para as equipes que passam mais tempo no Salesforce Lightning do que no Slack, o Slackbot também consegue ajudá-las. Gerentes de vendas e agentes de serviço podem abrir um painel de chat ao lado de um registro para sinalizar negócios estagnados no pipeline ou verificar o status de envio de um pedido atrasado, sem precisar sair da página. O recurso está incluído nos planos Business+ e Enterprise+, mas está disponível para todos por meio de Créditos flexíveis.

Menos configuração e mais acesso, em qualquer lugar

Para fechar este lançamento, apresentamos algumas mudanças que tornam o Slack ainda mais fácil de configurar e de usar onde quer que você esteja. Os administradores agora podem conectar o Gmail ao Slack em toda a organização com uma única configuração, sem precisar pedir que cada usuário conecte a própria conta. Isso traz o contexto do Gmail diretamente para os recursos de pesquisa empresarial, respostas de IA, Slackbot e fluxos de trabalho, criados sobre o mesmo framework compartilhado que o Slack já usa para outros conectores.

E os arquivos HTML (de protótipos, painéis ou respostas de agentes de IA) agora são renderizados como páginas interativas e funcionais direto no seu celular. O que antes era uma experiência exclusiva para computador agora funciona da mesma forma no iOS e no Android.

Pronto para colocar tudo isso em prática?

Confira nossa página de Inovações para ver lançamentos anteriores.

Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente em seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, de seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento de seu workspace.

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