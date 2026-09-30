Mientras las hojas cambian de color, llegan nuevas funciones de Slack. Este mes ha girado en torno a la reducción de cambios de contexto, búsquedas interminables y limpieza manual. Tanto si eres un administrador que necesita datos de uso, un comercial que quiere mantener un registro de CRM actualizado o un desarrollador que trabaja con el servidor MCP de Slack, estas novedades están pensadas para darte el contexto que necesitas justo donde ya te encuentras.

Este mes hemos cosechado un buen lote de funciones en agentes de IA, CRM y móvil. Coge tu chocolate caliente y sigue leyendo para descubrir las novedades.

Tus agentes de IA ahora son más potentes

El servidor MCP de Slack sigue ampliando lo que los asistentes de IA como Claude pueden hacer dentro de Slack, y este mes ha crecido en dos frentes a la vez. Ahora los asistentes pueden crear, leer, actualizar y eliminar listas y registros de Slack directamente a través del servidor MCP, junto con las herramientas de búsqueda, mensajería y canvas ya existentes. Las listas se convierten así en otra vista interactiva en la que tu IA puede operar, no solo un espacio que gestionas manualmente.

Los administradores también tienen su propia cosecha otoñal de datos. En lugar de navegar por paneles, ahora pueden pedirle los datos de uso de toda la organización directamente a Slackbot. Análisis de datos de miembros permite a los propietarios de la organización, administradores y administradores de análisis de datos consultar información sobre miembros y uso en lenguaje natural, con más conjuntos de datos en camino. Además, el Panel de administración de habilidades ofrece a todos los administradores los mismos informes para auditar el uso y destacar las habilidades con mejor rendimiento.

El CRM que va a tu ritmo

Tus reuniones de CRM ahora toman sus propias notas y generan su propia lista de tareas. Las reuniones externas próximas aparecen directamente en la agenda del CRM y registran la cronología de actividad, y Slack genera automáticamente con IA un resumen de la llamada con las tareas a realizar en cuanto esta finaliza. Esas tareas a realizar se convierten directamente en tareas de Salesforce sin necesidad de escribir nada manualmente. Actualmente es compatible con Google Calendar.

Y para los equipos que trabajan más en Salesforce Lightning que en Slack, Slackbot llega hasta vosotros. Los responsables de ventas y los agentes de servicio pueden abrir un panel de chat justo al lado de un registro para marcar negociaciones de canalización que se han quedado paradas o consultar el estado de envío de un pedido con retraso sin salir de la página. Se incluye en los planes Business+ y Enterprise+, y se encuentra disponible para todos los demás mediante créditos Flex.

Menos configuración y más acceso en todas partes

Para cerrar esta entrega, incluimos algunos cambios que hacen que Slack sea más fácil de configurar y de usar desde donde sea. Los administradores ya pueden conectar Gmail a Slack para toda la organización con una única configuración sin tener que pedirle a cada usuario que conecte su propia cuenta. Así, el contexto de Gmail llega directamente a la búsqueda empresarial, respuestas de IA, Slackbot y los flujos de trabajo, todo construido sobre el mismo marco compartido que Slack ya utiliza para otros conectores.

Y los archivos HTML, ya sean prototipos, paneles o resultados de agentes, ahora se muestran como páginas interactivas y en tiempo real directamente en tu móvil. Lo que antes era una experiencia exclusiva del ordenador ahora funciona igual en iOS y Android.

¿Todo listo para aprovechar estas nuevas funciones?

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Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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