树叶开始变色，秋天带来的不只是干草车，还有全新的 Slack 功能。本月的更新围绕一个核心展开：减少切换、减少翻找、减少繁琐的手动整理。无论你是需要获取使用数据的管理员、需要同步客户关系管理记录的销售人员，还是在 Slack MCP 服务器上进行开发的开发者，这次更新都致力于在你已有的工作场景中直接提供所需的上下文信息。

本月，我们在 AI 代理、客户关系管理和移动端等方面推出了一批全新功能。端上你的南瓜拿铁，一起来看看有哪些新变化吧。

你的 AI 代理能力再升级

Slack MCP 服务器不断拓展 Claude 等 AI 助理在 Slack 内的实际能力，本月更是同时实现了两大方向的突破。AI 助理现在可以直接通过 MCP 服务器创建、读取、更新和删除 Slack 列表及记录，与现有的搜索、消息和画板工具无缝协作。列表由此成为 AI 可以直接操作的又一互动视图，而不再只是需要手动管理的地方。

管理员们也将迎来属于自己的“秋收”数据时刻。无需在各个仪表板中费力翻找，管理员现在可以直接向 Slackbot 询问组织级别的使用数据。成员分析功能让组织拥有者、管理员以及分析管理员能够以自然语言查询成员与使用数据，更多数据集也将陆续上线。与此同时，技能管理员控制中心为所有管理员提供统一的报告视图，方便审计使用情况并推广表现优异的技能。

始终与你同步的客户关系管理

你的客户关系管理会议现在可以自动生成笔记和待办事项。即将到来的外部会议直接显示在客户关系管理日程中，并记录活动时间线，通话结束后，Slack 还会自动生成包含行动项的 AI 通话摘要。这些行动项可直接转换为 Salesforce 任务，无需手动整理。目前支持 Google 日历。

对于那些更多在 Salesforce Lightning 而非 Slack 中工作的团队，Slackbot 现在主动来到你身边了。销售经理和服务人员可以直接在记录旁打开聊天面板，标记停滞的销售交易或查询延迟订单的配送状态，全程无需离开当前页面。此功能已包含在企业增强和 Enterprise+ 套餐中，其他用户可通过 Flex Credits 使用。

更简单的设置，更广泛的访问，随处可用

此次更新还包含若干改进，让 Slack 在任何地方都更易上手、更易使用。管理员现在只需一次配置，即可将 Gmail 与整个 Slack 组织连接，无需再要求每位用户单独连接自己的账号。这样一来，Gmail 的相关内容可直接进入企业搜索、AI 问答、Slackbot 和工作流程，所用框架与 Slack 现有其他连接器共享。

HTML 文件——无论是原型、仪表板还是 AI 代理的输出内容——现在都能直接在手机上以实时交互页面的形式呈现。曾经只能在桌面端使用的体验，如今在 iOS 和 Android 上同样可以实现。

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请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

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