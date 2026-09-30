Novedades de Slack: innovaciones para comenzar la temporada

Llegó el cambio de estación, pero no es la única novedad: hay funciones nuevas de Slack. Este mes, el enfoque estuvo en cambiar menos de contexto, buscar menos y limpiar menos de forma manual. Ya seas un administrador que intenta obtener datos de uso, un vendedor que quiere mantener un registro de CRM actualizado, o un desarrollador que trabaja con el servidor del MCP de Slack, estas novedades tienen como objetivo darte el contexto que necesitas en el espacio en el que ya estás.

Este mes, desarrollamos un nuevo conjunto de funciones para agentes de IA, CRM y dispositivos móviles. Prepara tu bebida favorita y sigue leyendo para conocer las novedades.

Tus agentes de IA ahora son más potentes

El servidor del MCP de Slack sigue ampliando lo que los asistentes de IA como Claude pueden hacer dentro de Slack, y este mes se amplió en dos direcciones a la vez. Los asistentes ahora pueden crear, leer, actualizar y eliminar listas y registros de Slack directamente a través del servidor del MCP, junto con las herramientas de búsqueda, mensajería y canvas ya existentes. Las listas pasan a ser otro espacio en el que tu IA puede actuar; ya no son solo un lugar que gestionas manualmente.

Los administradores también podrán cosechar sus propios datos. En lugar de navegar por distintos paneles, ahora pueden preguntarle directamente a Slackbot acerca de los datos de uso de toda la organización. Los análisis de miembros permiten a los propietarios de la organización, administradores y administradores de análisis consultar datos sobre miembros y uso en lenguaje natural, y hay más conjuntos de datos en camino. Además, el panel de administración de habilidades le ofrece a cada administrador los mismos informes para auditar el uso y destacar las habilidades de mejor desempeño.

Una CRM que sigue tu ritmo

Tus reuniones de CRM ahora toman sus propias notas y generan su propia lista de tareas. Las próximas reuniones externas aparecen directamente en la agenda de la CRM y en la cronología de actividad del registro, y una vez que termina la llamada, Slack genera automáticamente con IA un resumen con las tareas a realizar. Esas tareas a realizar se convierten directamente en tareas de Salesforce, sin necesidad de redactar nada manualmente. Actualmente funciona con Google Calendar.

Y para los equipos que pasan más tiempo en Salesforce Lightning que en Slack, Slackbot irá a donde están. Los gerentes de ventas y los agentes de servicio pueden abrir un panel de chat justo al lado de un registro para marcar negociaciones estancadas o consultar el estado de envío de un pedido con retraso sin salir de la página. Está incluido en los planes Business+ y Enterprise+ y está disponible para todos los demás a través de créditos flexibles.

Menos configuración, más acceso, en todas partes

Para cerrar este lanzamiento, hay algunos cambios que hacen que Slack sea más fácil de configurar y de usar desde donde estés. Los administradores ahora pueden conectar Gmail a Slack en toda la organización con una sola configuración sin necesidad de pedirle a cada usuario que conecte su propia cuenta. Esto lleva el contexto de Gmail directamente a la búsqueda empresarial, las respuestas de IA, Slackbot y los flujos de trabajo, todo basado en el mismo marco compartido que Slack ya usa para otros conectores.

Y los archivos HTML, ya sean prototipos, paneles o resultados de agentes, ahora se renderizan como páginas interactivas directamente en tu teléfono. Lo que antes era una experiencia exclusiva para computadora ahora funciona igual en iOS y Android.

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Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta al administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

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