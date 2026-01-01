Slack 機能アップデート：木の葉散る秋もイノベーションは満開

木々の葉が色づくこの季節、秋のお祭りのように Slack の鮮やかな新機能も続々と登場しています。今月のテーマは「切り替えの手間を減らす」「情報を探し回らない」「手動での整理をなくす」こと。使用状況データを確認したい管理者、CRM レコードを最新状態に保ちたい営業担当者、Slack MCP サーバーを扱う開発者の方々、今回のアップデートはあなたが必要とする背景情報を、あなたがいるその場所に届けます。

今月は、 AI エージェント、CRM、モバイルにかかわる新機能を一気にお届け。パンプキンスパイスラテを片手に、最新情報をチェックしてください。

AI エージェントがさらに進化

Slack の MCP サーバーは、 Claude をはじめとする AI アシスタントが Slack 内で実際に行えることを拡張し続けています。今月はさらに 2 つの方向へと進化。AI アシスタントが MCP サーバーを通じて、検索やメッセージング、canvas といった既存のツールで、 Slack のリストやレコードを直接作成・読み取り・更新・削除できるようになりました。これによりリストは、人が手動で管理するだけでなく、AI が操作できるスペースの 1 つになります。

管理者の方々にも、実りの秋にふさわしいデータ活用の恩恵を。もうダッシュボードをあちこち掘り起こす必要はありません。管理者は Slackbot に直接話しかけるだけで、OrG 全体の使用状況データを取得できます。「メンバーアナリティクス」では、OrG オーナー、管理者、アナリティクス管理者が、メンバーや利用状況データについて平易な言葉で質問できます。今後さらに多くのデータセットに対応する予定です。さらに「スキル管理ダッシュボード」では、すべての管理者が同じレポーティング機能でスキルの使用状況を確認し、パフォーマンスの高いスキルの利用促進に役立てられます。

あなたのペースに合わせる CRM

CRM ミーティングで、会議メモと ToDo リストを自動作成できるようになりました。予定されている社外ミーティングは、CRM アジェンダとレコードアクティビティのタイムラインに直接表示されます。ミーティングが終わると、Slack がミーティングのまとめとアクション項目を AI で自動生成します。アクション項目はそのまま Salesforce のタスクに変換されるため、手動での操作は必要ありません。現在、Google カレンダーとの連携に対応しています。

Slack よりも Salesforce Lightning で業務を行うことが多いチームには、Slackbot からそちらに出向きます。営業マネージャーやカスタマーサービス担当者は、レコードのすぐ隣でチャットパネルを開き、動きが止まっている案件にフラグをつけたり、遅れている配送の状況を確認したりできます。もうページを離れる必要はありません。この機能はビジネスプラスおよび Enterprise+ プランに含まれます。それ以外のプランをご契約の場合は、Flex Credit でご利用いただけます。

設定の手間を減らし、どこからでもアクセス

今回のリリースの締めくくりは、Slack の設定をより簡単にし、どこからでも使いやすくするためのアップデートです。管理者は一度の設定で、Gmail を Slack の OrG 全体に接続できるようになりました。ユーザーそれぞれに個別のアカウント連携を依頼する必要はもうありません。これにより Gmail の情報を、エンタープライズ検索、AI の回答、Slackbot、ワークフローに直接取り込めます。この仕組みは、Slack がすでに他のコネクタ向けに用いている共通のフレームワーク上に構築されます。

さらに、プロトタイプ、ダッシュボード、エージェントの出力などの HTML ファイルが、スマートフォン上でインタラクティブなライブページとして表示されるように。これまでデスクトップのみで可能だった仕組みを、iOS と Android でも同様に利用できるようになります。

今月のリリースは以上です。ぜひ実際のお仕事にお役立てください。

過去のリリースについては、イノベーションページをご覧ください。

リリースのスケジュールや、ご契約の Slack のライセンスプラン、追加のライセンス要件などにより、一部の機能はお使いのワークスペースですぐにご利用いただけない場合があります。利用可能な機能について、詳しくは貴社のワークスペース管理者にライセンスプラン等をご確認ください。

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