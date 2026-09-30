Depuis peu les feuilles tombent, mais chez Slack, les nouveautés poussent toute l’année ! Ce mois-ci, elles étaient toutes axées sur la réduction des allers-retours, des recherches fastidieuses et des tâches manuelles répétitives. Que vous soyez un administrateur souhaitant accéder à des données d’utilisation, un commercial cherchant à maintenir un enregistrement CRM à jour, ou un développeur qui s’appuie sur le serveur MCP Slack, ces nouveautés vous apportent le contexte dont vous avez besoin, là où vous travaillez déjà.

Ce mois-ci, nous avons fait pousser une belle récolte de fonctionnalités dans les domaines des agents IA, du CRM et du mobile. Préparez-vous un chocolat chaud et découvrez toutes les nouveautés.

Vos agents IA encore plus performants

Le serveur MCP Slack élargit sans cesse les possibilités des assistants IA comme Claude au sein de Slack, et ce mois-ci il a évolué dans deux directions à la fois. Les assistants peuvent désormais créer, lire, mettre à jour et supprimer des listes Slack et des enregistrements directement via le serveur MCP, en complément des outils de recherche, de messagerie et de canevas déjà disponibles. Les listes deviennent ainsi une nouvelle surface sur laquelle votre IA peut agir, et pas uniquement un espace que vous gérez manuellement.

Les administrateurs profitent eux aussi de leur propre récolte automnale de données. Plutôt que de fouiller dans des tableaux de bord, les administrateurs peuvent désormais interroger directement Slackbot directement sur les données d’utilisation à l’échelle de l’entreprise. Les analyses de données des membres permettent aux propriétaires de l’entreprise, aux administrateurs et aux administrateurs des analyses des données de poser des questions en langage naturel sur les membres et les données d’utilisation, avec d’autres jeux de données à venir. En parallèle, le tableau de bord d’administration des compétences offre à chaque administrateur les mêmes rapports pour auditer l’utilisation et mettre en avant les compétences les plus performantes.

Le CRM qui s’adapte à votre rythme

Vos réunions CRM rédigent désormais leurs propres notes et leur propre liste de tâches. Les réunions externes à venir apparaissent directement dans l’Agenda du CRM et enregistrent la chronologie des activités, tandis que Slack génère automatiquement par IA un résumé de l’appel avec les actions à mener une fois l’appel terminé. Ces actions à mener sont directement converties en tâches Salesforce, sans saisie manuelle. Cette fonctionnalité est actuellement compatible avec Google Agenda.

Pour les équipes qui travaillent davantage dans Salesforce Lightning que dans Slack, Slackbot vient à vous. Les responsables commerciaux et les agents de service peuvent ouvrir un panneau de discussion directement à côté d’un enregistrement pour flasher des contrats en attente dans le pipeline ou vérifier le statut d’expédition d’une commande en retard, sans jamais quitter la page. Cette fonctionnalité est incluse dans les forfaits Business+ et Enterprise+, et disponible pour tous les autres utilisateurs via des avoirs Flex.

Moins de configuration, plus d’accès de n’importe où

Pour compléter cette mise à jour, quelques changements rendent Slack encore plus facile à configurer et à utiliser, où que vous soyez. Les administrateurs peuvent désormais connecter Gmail à Slack à l’échelle de l’entreprise en une seule configuration, sans avoir à demander à chaque utilisateur de connecter son propre compte. Gmail intègre ainsi directement son contexte dans la recherche d’entreprise, les réponses IA, Slackbot et les flux de travail, reposant sur le même cadre partagé que Slack utilise déjà pour ses autres connecteurs.

Et les fichiers HTML, qu’il s’agisse de prototypes, de tableaux de bord ou de résultats générés par des agents IA, s’affichent désormais comme des pages interactives et dynamiques directement sur votre téléphone. Ce qui était auparavant réservé à l’ordinateur fonctionne maintenant de la même manière sur iOS et Android.

Prêt à tout mettre en œuvre ?

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