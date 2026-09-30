Rilascio di funzioni Slack: è ufficialmente autunno, ma le innovazioni continuano a fiorire

L’autunno porta con sé nuovi colori… e non solo: anche Slack si rinnova con tante nuove funzioni. Questo mese è stato all’insegna del meno: meno passaggi tra strumenti, meno ricerche e meno lavoro manuale. Che tu sia un amministratore in cerca di dati sull’utilizzo, un venditore che vuole mantenere aggiornato un record CRM o uno sviluppatore che lavora con il server MCP di Slack, questo aggiornamento ti porta il contesto di cui hai bisogno esattamente dove ti trovi già.

Questo mese abbiamo arricchito Slack con un nuovo set di funzioni, dagli agenti di IA al CRM, fino all’esperienza mobile. Prenditi un momento e scopri tutte le ultime novità.

Gli agenti di IA ora sono ancora più potenti

Il server MCP di Slack continua ad ampliare ciò che gli assistenti IA come Claude possono fare concretamente all’interno di Slack, e questo mese è cresciuto in due direzioni contemporaneamente. Gli assistenti possono ora creare, leggere, aggiornare ed eliminare elenchi di Slack e record direttamente tramite il server MCP, affiancandosi agli strumenti già esistenti di ricerca, messaggistica e canvas. Gli elenchi diventano così un’altra vista interattiva su cui l’IA può operare, non solo un luogo da gestire manualmente.

Anche gli amministratori hanno il loro raccolto autunnale di dati. Invece di cercare tra le dashboard, ora possono chiedere direttamente a Slackbot i dati di utilizzo dell’intera organizzazione. Le statistiche dei membri consentono ai proprietari dell’organizzazione, agli amministratori e agli amministratori delle statistiche di chiedere informazioni su membri e utilizzo in linguaggio naturale, con altri set di dati in arrivo. In parallelo, la dashboard di amministrazione delle skill offre a ogni amministratore le stesse funzionalità di reportistica per controllare l’utilizzo e promuovere le skill con le migliori performance.

Un CRM che tiene il tuo passo

Le riunioni del CRM ora scrivono da sole le note e l’elenco di cose da fare. Le prossime riunioni esterne appaiono direttamente nell’agenda del CRM e nella timeline delle attività del record, e Slack genera automaticamente un riepilogo IA con le azioni da intraprendere una volta conclusa una chiamata. Queste azioni da intraprendere si convertono direttamente in attività Salesforce, senza bisogno di alcuna trascrizione manuale. Attualmente compatibile con Google Calendar.

E per i team che trascorrono più tempo in Salesforce Lightning che in Slack, Slackbot arriva anche da voi. I responsabili delle vendite e gli agenti dell’assistenza possono aprire un pannello di chat direttamente accanto a un record per segnalare opportunità di pipeline ferme o recuperare lo stato di spedizione di un ordine in ritardo, senza mai lasciare la pagina. È incluso nei piani Business+ ed Enterprise+ ed è disponibile per tutti gli altri tramite crediti Flex.

Meno configurazione, più accesso, ovunque

A completare questo aggiornamento, alcune modifiche rendono Slack più facile da configurare e da usare ovunque ti trovi. Gli amministratori possono ora connettere Gmail a Slack a livello di organizzazione con un’unica configurazione, senza dover chiedere a ogni utente di collegare il proprio account. Questo porta il contesto di Gmail direttamente in ricerca aziendale, risposte IA, Slackbot e workflow, sulla base dello stesso framework condiviso che Slack usa già per altri connettori.

E i file HTML, che si tratti di prototipi, dashboard o output di agenti, ora vengono visualizzati come pagine live e interattive direttamente sul telefono. Quella che era un’esperienza riservata al desktop ora funziona allo stesso modo su iOS e Android.

Ora non ti resta che provare.

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Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

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