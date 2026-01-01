Slack 功能更新：秋天正式登場，創新依然綻放

樹葉漸漸轉色，秋日的乾草車遊程熱鬧展開，Slack 全新功能也接連登場。本月更新讓你減少切換工具、翻找資訊與手動整理的時間。無論你是想取得使用資料的管理員、需要隨時更新 CRM 記錄的業務人員，還是在 Slack MCP 伺服器上開發的開發人員，都能在原本工作的地方，取得所需的背景資訊。

本月，我們在 AI 智慧代理、CRM 與行動裝置方面推出一批全新功能。拿起你的南瓜香料拿鐵，一起看看有哪些新功能吧。

你的 AI 智慧代理變得更能幹了

Slack MCP 伺服器持續擴展 Claude 等 AI 助理在 Slack 中的實際操作能力，本月更同時朝兩個方向邁進。除了現有的搜尋、訊息傳送與畫板工具，AI 助理現在也能直接透過 MCP 伺服器，建立、讀取、更新及刪除 Slack 清單與記錄。清單因此成為 AI 能操作的另一種互動檢視，不再只能由你手動管理。

管理員也迎來了自家資料的秋季豐收。現在，管理員可以直接向 Slackbot 詢問整個組織的使用資料，省去翻找控制面板的麻煩。成員管理分析讓組織擁有者、管理員與管理分析管理員能以日常語言查詢成員與使用資料，未來還會支援更多資料集。同時，技能控制面板也為每位管理員提供相同的報告功能，方便稽核使用情況，並推廣表現優異的技能。

跟得上你步伐的 CRM

CRM 會議現在能自動產生會議記錄，連待辦清單也一併完成。即將舉行的外部會議會直接顯示在 CRM 的「議程」與記錄的活動時間軸中。通話結束後，Slack 會自動透過 AI 產生通話摘要，並列出待辦事項。這些待辦事項能直接轉換為 Salesforce 任務，無需手動撰寫。目前支援 Google 日曆。

對於日常工作較常使用 Salesforce Lightning 的團隊，Slackbot 也將來到你身邊。銷售主管與服務代理可以直接在記錄旁開啟聊天面板，標記銷售流程中久無進展的交易，或查詢延遲訂單的出貨狀態，全程無需離開頁面。Business+ 與 Enterprise+ 方案已包含此功能，其他方案的使用者則可透過彈性點數使用。

減少設定，隨處輕鬆存取

這次更新還有幾項改進，讓 Slack 更容易設定，無論你身在何處都能輕鬆使用。管理員現在只需設定一次，就能為整個組織將 Gmail 連結至 Slack，無需要求每位使用者各自連結帳戶。這項功能採用 Slack 其他連接器現有的共用架構，將 Gmail 的背景資訊直接帶入企業搜尋、AI 回覆、Slackbot 與工作流程。

無論是原型、控制面板，還是代理的輸出內容，HTML 檔案現在都能直接在手機上呈現為可即時操作的互動式頁面。過去僅限桌面版的體驗，如今在 iOS 與 Android 上也能同樣享有。

準備好讓這一切發揮作用了嗎？

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請注意，部分功能可能無法立即在你的工作空間中使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或是否需要額外授權而定。如果想深入瞭解功能支援情況，請聯絡管理員瞭解工作空間的授權方案。

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