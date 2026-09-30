Slack-Neuheiten: Auch im Herbst sprießen jede Menge Innovationen

Die Blätter verfärben sich, und nicht nur Heuwagen kommen ins Rollen – auch neue Slack-Funktionen sind unterwegs. Dieser Monat stand ganz im Zeichen von weniger App-Wechseln, weniger Suchen und weniger manuellem Aufräumen. Egal, ob du als Admin nach Nutzungsdaten suchst, als Verkäufer:in einen CRM-Datensatz aktuell halten willst oder als Entwickler:in auf dem Slack MCP-Server aufbaust – unsere aktuellen Neuheiten liefern dir den nötigen Kontext genau dort, wo du bereits arbeitest.

Diesen Monat haben wir eine neue Ladung Funktionen rund um KI-Agenten, CRM und Mobilnutzung herausgebracht. Hol dir einen leckeren Pumpkin-Spice-Latte oder ein sonstiges Heißgetränk deiner Wahl und lies, was es Neues gibt.

Deine KI-Agenten sind jetzt noch effektiver

Der Slack MCP Server erweitert kontinuierlich die Möglichkeiten von KI-Assistenten wie Claude in Slack. Diesen Monat kommen gleich zwei Neuerungen hinzu. KI-Assistenten können jetzt direkt über den MCP Server Slack-Listen und deren Einträge erstellen, lesen, aktualisieren und löschen. Diese Funktionen ergänzen die bereits verfügbaren Tools für die Suche, Nachrichten und Canvases. Damit können KI-Assistenten nun auch direkt mit Listen arbeiten, statt dass du sie ausschließlich manuell verwalten musst.

Auch für Admins hält der Herbst jede Menge neue Daten und Einblicke bereit. Statt sich durch Dashboards zu klicken, können sie jetzt direkt bei Slackbot unternehmensweite Nutzungsdaten abfragen. Mit Member Analytics können Organisationsinhaber:innen, Admins und Analytics-Admins Fragen zu Mitgliedern und Nutzungsdaten in natürlicher Sprache stellen. Weitere Datensätze werden folgen. Ergänzend dazu bietet das Skills Admin Dashboard allen Admins einheitliche Auswertungen, mit denen sie die Nutzung überprüfen und besonders erfolgreiche Skills gezielt fördern können.

Ein CRM, das mit dir Schritt hält

Deine CRM-Meetings schreiben jetzt ihre eigenen Notizen und ihre eigene Aufgabenliste. Bevorstehende externe Meetings erscheinen direkt im CRM-Tagesplan und werden im Aktivitäts-Zeitverlauf erfasst – und Slack erstellt automatisch per KI eine Call-Zusammenfassung mit Aktionspunkten, sobald der Anruf beendet ist. Diese Aktionspunkte werden direkt in Salesforce-Aufgaben umgewandelt, ganz ohne manuelle Nachbearbeitung. Derzeit funktioniert dies mit Google Kalender.

Und auch für Teams, die häufiger in Salesforce Lightning als in Slack arbeiten, ist Slackbot bald direkt verfügbar. Vertriebsmanager:innen und Servicemitarbeitende können neben einem Datensatz ein Chatfenster öffnen, um beispielsweise Verkaufschancen in der Pipeline zu identifizieren, bei denen sich seit Längerem nichts getan hat, oder den Versandstatus einer verspäteten Bestellung abzufragen – ohne die aktuelle Seite verlassen zu müssen. Die Funktion ist in den Business+- und Enterprise+-Plänen enthalten und steht allen anderen über Flex Credits zur Verfügung.

Weniger Einrichtungsaufwand, mehr Zugriff, überall

Abgerundet wird dieser Feature Drop durch einige Neuerungen, die die Einrichtung und Nutzung von Slack noch einfacher machen – ganz gleich, wo du arbeitest. Admins können Gmail jetzt mit einer einzigen Konfiguration für die gesamte Slack-Organisation verbinden. Damit entfällt die Notwendigkeit, dass alle Benutzer:innen ihre Konten einzeln verknüpfen müssen. So stehen Informationen aus Gmail direkt in Enterprise Search, KI-Antworten, Slackbot und Workflows zur Verfügung. Die Integration basiert auf demselben gemeinsamen Framework, das Slack bereits für andere Konnektoren verwendet.

Und HTML-Dateien – ob Prototypen, Dashboards oder KI-Agent-Ausgaben – werden jetzt direkt auf deinem Smartphone als live, interaktive Seiten gerendert. Was früher nur auf dem Desktop funktionierte, funktioniert jetzt genauso auf iOS und Android.

Bereit, alles in die Tat umzusetzen?

Wirf einen Blick auf unsere Innovations-Webseite für frühere Veröffentlichungen.

Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Wenn du weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen benötigst, frage deine Admins nach den Lizenzplänen für deinen Workspace.

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