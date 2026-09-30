Slack 기능 출시: 공식적으로 가을이 찾아왔지만, 혁신은 계속 피어나고 있습니다

나뭇잎이 물들고 낙엽이 떨어지고 있습니다. 이번 가을, 새로운 Slack 기능들도 함께 쏟아지고 있죠. 이번 달은 불필요한 화면 전환을 줄이고, 정보를 뒤지는 수고를 덜며, 수동 정리 작업을 최소화하는 데 집중했습니다. 사용 데이터를 확인하려는 관리자든, CRM 레코드를 최신 상태로 유지해야 하는 영업 담당자든, Slack MCP 서버에서 개발하는 개발자든, 이번 출시는 여러분이 이미 일하고 있는 그 자리에서 필요한 콘텍스트를 바로 제공하기 위해 만들어졌습니다.

이번 달에는 AI 에이전트, CRM, 모바일 전반에서 새로운 기능들을 선보입니다. 따뜻한 음료 한 잔 들고, 무엇이 새로워졌는지 확인해 보세요.

더욱 강력해진 AI 에이전트

Slack MCP 서버는 Claude와 같은 AI 어시스턴트가 Slack 내에서 실제로 할 수 있는 일을 계속 확장하고 있으며, 이번 달에는 두 가지 방향으로 동시에 발전했습니다. 이제 어시스턴트는 MCP 서버를 통해 Slack 리스트와 레코드를 직접 생성, 읽기, 수정, 삭제할 수 있습니다. 기존의 검색, 메시지, 캔버스 도구와 함께 말이죠. 리스트는 단순히 수동으로 관리하는 공간을 넘어, AI가 직접 작업할 수 있는 또 하나의 서피스가 됩니다.

관리자들도 이번 가을, 자체 데이터 수확의 혜택을 누리게 됩니다. 대시보드를 일일이 뒤지는 대신, 이제 관리자는 Slackbot에게 조직 전체의 사용 데이터를 직접 물어볼 수 있습니다. 멤버 분석 기능을 통해 조직 소유자, 관리자, 분석 관리자는 멤버 및 사용 데이터에 대해 평소 말하듯 질문할 수 있으며, 더 많은 데이터셋도 곧 추가될 예정입니다. 또한 스킬 관리자 대시보드를 통해 모든 관리자가 동일한 리포팅 기능으로 사용 현황을 감사하고, 성과가 높은 스킬을 적극 활용할 수 있습니다.

언제 어디서나 함께하는 CRM

CRM 회의 기능을 통해 회의록과 할 일 리스트가 이제 자동으로 작성됩니다. 예정된 외부 회의는 CRM 오늘 일정에 바로 표시되고 활동 타임라인에 기록되며, 통화가 끝나면 Slack이 AI 통화 요약과 액션 아이템을 자동으로 생성합니다. 액션 아이템은 별도의 수동 작성 없이 Salesforce 작업으로 바로 전환되며, 현재 Google Calendar와 연동됩니다.

Slack보다 Salesforce Lightning에서 더 많은 시간을 보내는 팀을 위해, Slackbot이 찾아갑니다. 영업 관리자와 서비스 담당자는 페이지를 벗어나지 않고도 레코드 바로 옆에 채팅 패널을 열어 조용해진 파이프라인 거래에 표시하거나 지연된 주문의 배송 현황을 확인할 수 있습니다. 이 기능은 Business+ 및 Enterprise+ 플랜에 포함되어 있으며, 그 외 사용자는 Flex 크레딧을 통해 이용할 수 있습니다.

더 간단한 설정, 더 넓은 접근성, 어디서나

이번 출시의 마지막을 장식하는 것은 Slack을 더 쉽게 설정하고 어디서든 편리하게 사용할 수 있도록 돕는 몇 가지 변경 사항입니다. 이제 관리자는 단 한 번의 설정으로 Gmail을 조직 전체에 걸쳐 Slack과 연계할 수 있습니다. 모든 사용자가 각자 계정을 연결해야 하는 번거로움도 사라졌습니다. 이를 통해 Gmail 콘텍스트를 엔터프라이즈 검색, AI 답변, Slackbot, 워크플로에서 바로 활용할 수 있으며, Slack이 기존 다른 커넥터에 이미 사용하고 있는 것과 동일한 공유 프레임워크를 기반으로 구축됩니다.

또한 프로토타입, 대시보드, 에이전트 출력물 등 HTML 파일이 이제 휴대폰에서도 실시간 인터랙티브 페이지로 렌더링됩니다. 기존에는 데스크톱에서만 가능했던 경험을 이제 iOS와 Android에서도 동일하게 누릴 수 있습니다.

지금 업무에 바로 사용해 볼 준비가 됐나요?

이전 릴리스는 혁신 기능 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하십시오.

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