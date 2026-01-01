Le blog Slack
- Parcourir par catégorie
Les canevas Slack, un nouvel outil pour dynamiser votre plateforme de productivité intelligente
Désormais, tout le monde peut créer, organiser et partager des informations essentielles directement dans Slack
Boostez votre productivité grâce à la nouvelle plateforme Slack
Les développeurs et les équipes transforment le travail avec de nouvelles méthodes qui automatisent les tâches et connectent les systèmes entre eux
Les plus récents
Boostez votre productivité grâce à la nouvelle plateforme Slack
Les développeurs et les équipes transforment le travail avec de nouvelles méthodes qui automatisent les tâches et connectent les systèmes entre eux
Activez le travail en synergie avec le client MCP de Slackbot
Vous pouvez désormais travailler avec plus de 20 applications partenaires qui s’intègrent à Slackbot et aux canaux partagés.
Slack vs Asana : quel outil convient à votre équipe ?
Votre équipe a besoin du bon équilibre entre des outils de communication et de gestion du travail. Voici comment évaluer Slack et Asana pour votre flux de travail.
Slack ou Mattermost : lequel est fait pour votre équipe ?
Les deux plateformes proposent une messagerie par canaux, mais leurs approches diffèrent en matière de déploiement, de sécurité et de collaboration au quotidien.
Slack pour innover : Doctolib témoigne
Camille Nalin, Employee Engagement Manager de Doctolib, partage son expérience, et comment toute l’entreprise a pu gagner en productivité avec Slack.
Slack vs Trello : quel est le meilleur outil pour les équipes ?
Comparez la manière dont Slack et Trello prennent en charge la communication, le suivi des tâches et les flux de travail, pour vous aider à choisir la configuration la mieux adaptée à votre équipe.
Slack vs Discord : comparatif des meilleurs outils de collaboration
Slack et Discord rassemblent tous deux les personnes, mais leur approche des conversations, des outils et de l’engagement est très différente.
Slack pour innover : Cityscoot témoigne
Amandine Plas, CMO et Amirouche Belkaïd, Responsable de Site, partagent leur expérience et comment toute l’entreprise a pu gagner en productivité